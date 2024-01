Dette er Oslo-lagenes treningskamper og oppkjøringsplaner

2023-sesongen er et lukket kapittel, mens oppkjøringen til 2023 snart er godt i gang. Datoer og kamper kan endre seg etter hvert, men slik ser det foreløpige opplegget ut for treningsstart, treningsopphold og treningskamper for de lokale klubbene på de tre øverste nivåene på herresiden.

Les alle sakene om våre lokale lag her

KFUM Oslo, Eliteserien

Hovedstadens eneste lag i Eliteserien i 2024 starter oppkjøringen mandag 8. januar, med fysiske tester og et gjennomplanlagt treningsregime som skal få opprykksheltene i rute til å takle det nye nivået de skal møte denne sesongen. På Ekeberg er det nemlig støtteapparatet som har den største erfaringen med å spille i Eliteserien, og det har trener Johannes Moesgaard, assistent Thomas Holm og sportssjef Daniel Fredheim Holm tenkt til å utnytte.

Kåffas første treningskamp kommer 26. januar borte mot Mjøndalen, og i det hele tatt blir det mange borteturer på Kåffa-gjengen før siste treningskamp før sesongstart spilles hjemme på Ekeberg. KFUM Oslo er også det første laget som tar turen ned til Marbella, og er der fra 5. februar til 17. februar.

– Vi har økt oppholdet på Marbella med noen ekstra dager, og skal være der totalt 13 dager denne gangen. Det er vi veldig godt fornøyd med, og vi er også godt fornøyd med matchingen vi får der nede i Aalborg og Viking, sier sportssjef Daniel Fredheim Holm til Dagsavisen.

---

Kåffas treningskamper

Fredag 26. januar: Mjøndalen – KFUM Oslo kl. 13.00 (Consto Arena)

Søndag 11. februar: Aalborg – KFUM Oslo på Marbella

Fredag 16. februar: Viking – KFUM Oslo på Marbella

Fredag 23. februar: Sarpsborg – KFUM Oslo (Sarpsborg)

Lørdag 2. mars: Odd – KFUM Oslo kl. 14.00 (Skien)

Lørdag 9. mars: Lillestrøm – KFUM Oslo kl. 14.00 (LSK-hallen)

Lørdag 16. mars: Fredrikstad – KFUM Oslo (Fredrikstad)

Lørdag 23. mars: KFUM Oslo – Lyn på Ekeberg (kan bli flyttet til søndag)

---

– Vi starter med et lag fra Obosligaen og avslutter med et lag fra Obosligaen, og resten er motstand fra Eliteserien. Det er et bevisst valg, da vi ønsker at våre spillere skal få kjenne på nivået før sesongstart. Så er det også kjekt å ikke bare møte norske lag også, så vi er godt fornøyd med at vi fikk Aalborg på Marbella, sier Fredheim Holm og fortsetter:

– Det blir mange bortekamper, men det blir mange bortekamper i relativt kort avstand. Det er klart at vi kunne spurt andre lag om å komme hit, men jeg synes vi har fått gode motstandere på et godt nivå. Det handler litt også om budsjett og økonomi når du setter opp treningskampene, og da er det ikke så dyrt for oss å kjøre buss til forskjellige bortearenaer på Østlandet. Så blir vi litt kjent med de ulike stadionene også, forteller Fredheim Holm.

[ En ny hverdag for Kåffa: – Skal ikke selge oss til nedrykk ]

Vålerenga, Obosligaen

Torsdag 11. januar tar Vålerenga fatt på oppkjøringen til sin første sesong på nest øverste nivå siden 2001. Da blir det noen fysiske tester og oppstart, før laget relativt kjapt setter seg på flyet og drar til Tenerife for den første av to treningsopphold i varmere strøk. Der blir det to uker med trening, og kamp mot en ikke bestemt motstander før laget er tilbake igjen i Norge i slutten av januar.

Intility Arena har, som i fjor, gått i vinterdvale og den første planlagte treningskampen der er 3. februar mot Raufoss som Vålerenga også møtte i fjor. Deretter blir det to treningskamper til, før laget på ny vender snuten mot Marbella. Oppholdet der inneholder to kamper, den 21. februar mot Rosenborg og den 27. februar mot Brann.

Deretter følger to nye treningskamper på Intility i starten av mars, før sesongoppkjøringens siste treningskamp spilles borte mot AIK på Friends Arena i Solna utenfor Stockholm den 24. mars.

---

VIFs treningskamper

Lørdag 3. februar: Vålerenga – Raufoss (Intility)

Fredag 9. februar: Strømsgodset – Vålerenga (Marienlyst)

Fredag 16. februar: Vålerenga – Fredrikstad (Intility)

Onsdag 21. februar: Vålerenga – Rosenborg på Marbella

Tirsdag 27. februar: Vålerenga – Brann på Marbella

Lørdag 9. mars: Vålerenga – Sarpsborg (Intility)

Lørdag 16. mars: Vålerenga – Tromsø (Intility)

Søndag 24. mars: AIK – Vålerenga (Friends Arena)

* I tillegg kommer én kamp på Tenerife. Klokkeslett kommer senere.

---

[ Petter Myhre fullfører retrosatsingen i VIF. Nå mangler bare Kjetil Rekdal ]





Lyn, Obosligaen

Lyn er på sin side tilbake i Obosligaen, for første gang siden 2010. Nok en gang skal Jan Halvor Halvorsens menn opp på et nytt nivå, etter to strake opprykk, og forberedelsene til det starter neste uke. Da blir det fysiske tester og tre uker med trening på Kringsjå, før laget igjen setter kursen for Valdres siste helga i januar. Så blir det en måned med treningskamper, før det endelig blir en tur til Marbella fra 2. til 9. mars.

– Vi skal ikke stikke under stol at det blir godt å få tatt en tur til Marbella, og få et lite avbrekk fra kulde og nordavinden her oppe på Kringsjå. Det ser vi fram til, men før det skal vi til Valdres i år også. Vi hadde et kjempefint opphold der i fjor, så det vil vi gjenta også før denne sesongen, forteller sportssjef Glenn Hartmann.

I motsetning til Kåffa og divisjonskollega Vålerenga har Lyn valgt å møte flere motstandere på nivået under, og ikke så mange lag på det nivået Lyn selv skal spille på.

– Vi har fått oppkjøringen sånn som vi ville. Vi synes det er greit med PostNord-motstand i starten, før vi møter Mjøndalen, Kristiansund på Marbella og et fremadstormende Kåffa-lag som vi virkelig får testet oss mot. Vi kommer neppe til å dominere alle kampene våre like mye i 2024 som vi har gjort de siste to årene, så vi er fornøyd med kvaliteten på lagene vi møter i oppkjøringen som gjør at vi kan trene på ulike ting i de ulike kampene, forteller Hartmann.

---

Lyns treningskamper

Fredag 9. februar: Lyn – Kvik Halden (Kringsjå)

Lørdag 17. februar: Lyn – Strømmen (Kringsjå)

Lørdag 24. februar: Lyn – Notodden (Kringsjå)

Onsdag 28. februar: Lyn – Kjelsås (Kringsjå)

Torsdag 7. mars: Lyn – Kristiansund (Marbella)

Lørdag 16. mars: Mjøndalen – Lyn (Consto Arena)

Lørdag 23. mars: KFUM Oslo – Lyn på Ekeberg (kan bli flyttet søndag)

---

[ Lyn jobber med å bygge lag: – Midtbanen er det viktigste å forsterke ]





Skeid, PostNord-ligaen

Skeid er tilbake på tredje nivå etter fjorårets nedrykk. Vilde Mollestad Rislaa er klubbens nye hovedtrener, etter at Gard Holme valgte å trekke seg i fjor og Arne Erlandsens kontrakt gikk ut. På nyåret ble det også klart at assistent Johan Gjønnes Nilsen ikke blir med videre, så det blir mye nytt når oppkjøringen starter på Nordre Åsen mandag 8. januar.

Nytt av året er det også at Skeid skal delta i Obos Supercup, som blir en stor del av oppkjøringen. I tillegg til de åtte potensielle kampene der, har Skeid også planlagt to treningskamper før den vinterturneringen starter i slutten av januar. Skeid blir første laget ut, da lagets første treningskamp er allerede 19. januar.

---

Skeids treningskamper

Fredag 19. januar: Raufoss – Skeid kl. 13.00 (Raufoss storhall)

Torsdag 25. januar: Skeid – HamKam kl. 12.30 (LSK-hallen)

Søndag 28. januar: Grorud – Skeid kl. 13.00 på Grorud (første runde i Obos Supercup)

Lørdag 3. februar: Skeid – Nordstrand hjemme kl. 14.00 på Nordre Åsen (andre runde i Obos Supercup)

Lørdag 17. februar: Skeid – Eidsvoll Turn kl. 14.00 på Nordre Åsen (fjerde runde i Obos Supercup)

Onsdag 28. februar: Skeid – Lørenskog kl. 18.00 på Nordre Åsen (femte runde i Obos Supercup)

Lørdag 9. mars: Arendal – Skeid kl. 15.00 på Norac stadion. (sjuende og siste runde i gruppespillet i Obos Supercup)

* Skeid møter Ull/Kisa i tredje runde av Obos Supercup. Denne er foreløpig ikke berammet.

** Går Skeid videre fra gruppespillet, er det semifinaler søndag 17. mars og finale i Vallhall fredag 22. mars.

---

[ Melchior går fra Skeid til Sandefjord ]





Grorud, PostNord-ligaen

Grorud er også blant initiativtakerne til Obos Supercup, så også for Andreas Alreks menn vil vinterens treningsturnering være en stor del av oppkjøringen. Hvis laget ikke går videre fra gruppespillet der, vil laget sette opp ytterligere en treningskamp. Første treningskamp er lørdag 27. januar.

---

Groruds treningskamper

Søndag 28. januar: Grorud – Skeid kl. 13.00 på Grorud (første runde i Obos Supercup)

Lørdag 3. februar: Lørenskog – Grorud på Strømmen stadion kl. 16.30 (andre runde i Obos Supercup)

Lørdag 10. februar: Grorud – Moss kl. 13.40 (LSK-hallen)

Lørdag 17. februar: Arendal – Grorud kl. 14.00 på Norac stadion (fjerde runde i Obos Supercup)

Tirsdag 27. februar: Grorud – Eidsvoll Turn kl. 19.00 på Grorud (femte runde Obos Supercup)

Lørdag 2. mars: Nordstrand – Grorud kl. 16.00 på Niffen (sjette runde Obos Supercup)

Lørdag 9. mars: Grorud – Ull/Kisa kl. 13.00 på Grorud (sjuende og siste runde Obos Supercup)

Lørdag 30. mars: Grorud – Follo kl. 13.00 på Grorud (treningskamp)

* Går Grorud videre fra gruppespillet, er det semifinaler søndag 17. mars og finale i Vallhall fredag 22. mars.

** Går Grorud ikke videre fra gruppespillet, er det lagt opp til en treningskamp lørdag 23. mars.

---

[ Kåffa henter keeper fra Kjelsås: – Passer meg perfekt ]





Kjelsås, PostNord-ligaen

Kjelsås hadde en strålende sesong fram til sommerferien, og på høsten handlet det stort sett om semifinalen i cupen mot Molde. Er ikke med i Obos Supercup, og spiller første treningskamp 27. januar.

---

Kjelsås’ treningskamper

Lørdag 27. januar: Kjelsås – Moss (LSK-hallen)

Fredag 2. februar: Kjelsås – Stabæk (LSK-hallen)

Fredag 9. februar: Kjelsås – Ørn-Horten (sted ikke avgjort)

Lørdag 17. februar: Sarpsborg – Kjelsås (Sarpsborg stadion)

Fredag 23. februar: Kjelsås – Strømmen (sted ikke avgjort)

Tirsdag 19. mars: Follo – Kjelsås (Ski stadion)

Lørdag 23. mars: Raufoss – Kjelsås (Nammo stadion)

* I tillegg blir det mulige treningskamper mot Lyn (1. mars) og Skeid (29. mars). Det er ikke helt avklart.

---

[ Hør Dagsavisens podkast om Oslo-fotball: «Trikkeligaen» ]