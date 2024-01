Retro Vålerenga

Bildet som følger disse linjene ligger det mye fotballhistorie i. VIF-trener Petter Myhre gratulerer Daniel Fredheim Holm, Thomas Holm, Morten Berre og Freddy dos Santos etter at seriebronsen er sikret i 2006. Holm og Holm er nå sportssjef og assistenttrener i KFUM Oslo, som debuterer i ligaen Vålerenga skulle vært i. Petter Myhre ble onsdag presentert som ny assistentrener i VIF. Han har vært både assistent og hovedtrener på Valle før.

Kjetil Rekdal var trener da sesongen 2006 begynte, men han trakk seg i raseri etter et cuptap i august. Assistenttrener Petter Myhre overtok. Etter sølv i 2004 og gull i 2005 fikk han sikret medalje tre sesonger på rad. Men 2007-sesongen gikk tregt, VIF scoret færrest mål av alle og i juli trakk Petter Myhre seg som hovedtrener. Og ble erstattet av Harald Aabrekk, enda en kuriositet i Vålerengas lange trenerhistorie.

I 2006 hadde Geir Bakke gitt seg som assistent i Vålerenga etter fem år, hvis ikke hadde det kanskje vært han som hadde overtatt etter Rekdal. Petter Myhre og Geir Bakke jobbet sammen i VIF den gang, så i Lillestrøm der de overtok laget i OBOS-ligaen i 2020, og nå skjer det samme i Vålerenga i 2024. Klisjeene om at ringene sluttes er mange i fotballen. Og stolleken fortsetter.

Et av de første spørsmålene Geir Bakke fikk etter sin sjokkovergang fra Lillestrøm til Vålerenga i juli var om han ville ta med seg assistenten Petter Myhre også. Da var svaret nei, men Myhre sluttet også umiddelbart i jobben som assistent på Åråsen. Det tok altså et halvt år før denne ventede ansettelsen ble reell. I likhet med Geir Bakke kjenner Petter Myhre usedvanlig godt hvilken kultur som venter i Vålerenga. Det nye nå er at de skal forholde seg til en sportssjef de ikke har jobbet sammen under før, Joacim Jonsson.

For etter at Dag-Eilev Fagermo forsvant i sommer, ble også sportssjefens stilling oppjustert. Det er Joacim Jonsson som er sjefen til Bakke og Myhre og resten av trenerteamet. Den rollefordelingen er de vant til fra Lillestrøm. Men det blir mange trenerressurser rundt bordet når Vålerenga nå skal definere spillerstallen for 2024.

For i retrobildet hører også den nye arbeidende styrelederen i VIFs aksjeselskap, Kjetil Siem, som var VIF-sjef under forrige gullfangst, da både Bakke og Myhre var i systemet. Og nå har nettopp Svein Graff begynt som daglig leder, han var Vålerengas mediesjef i 2009. Og har vært innom toppjobber i både Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball.

Nei, det blir neppe plass til Kjetil Rekdal i dette retrobildet. Hvis han ikke hentes inn i Vålerengas nye fotballstyre da …

