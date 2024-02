VIF-seier etter frisparkperle. Slik blir kampene på nivået under

RAUFOSS INDUSTRIPARK ARENA (Dagsavisen): Laget reiste hjem med seier fra den kjølige hallen på Raufoss etter at de nesten ikke klarte å stille lag, men hadde i hvert fall med seg to utespillere på benken.

Mens sola skinte i mildværet utenfor hadde omlag hundre VIF-supportere tatt turen til Innlandet. Koblet med 400 lokale supportere skulle man få et inntrykk av landskapet før disse lagene også møtes i seriespillet senere i år.

Må bryte ned lave lag

For Vålerenga ble det årets første reelle treningskamp mot likeverdig motstand. Og de fikk sannsynligvis et kampbilde som vil gjenta seg ofte denne sesongen. Vålerenga må spille ut et lavtliggende lag som satser på kontringer.

Allerede i første bortekamp i ligaen skal de tilbake til Raufoss om to måneder.

Nå skal det sies at at all sykdommen den siste uka bidro til å svekke denne VIF-troppen.

Magnus Sjøeng, Petter Strand, Daniel Håkans og Stian Sjøvold Thorstensen var alle ute av drift, mens Christian Borchgrevink og Filip Thorvaldsen ikke er spilleklare etter skader. Borchgrevink var med til Toten og trente alternativt.

Så her handlet det om å gjennomføre en kamp med det man hadde.

Simen Juklerød prøver seg på frispark mot en massiv mur. (Reidar Sollie)

Det startet bare sånn passe da Aaron Kiil Olsen tok telling tidlig, men kom seg på beina før han tok telling enda en gang.

Klassisk forsvarstabbe

Kanskje det var årsaken til at han var forfjamset da han ga bort ballen da Raufoss scoret kampens ledermål etter en halvtime. Olsen ga ballen rett til Raufosspiss Andreas Østerud som ble overrasket, men fikk summet seg og tid til å styre ballen i mål via beinet til Aleksander Hammer Kjelsen som nesten rakk bort med en blokkering.

En klassisk, men sjelden feil fra midtstopper Kiil Olsen.

Før dette hadde Raufoss hatt kampens største sjanse da keeper Jacob Storevik leverte en fin beinparade på samme Østeruds skudd etter et kvarters spill.

VIFs trenerduo, denne gang sett ovenfra. Geir Bakke (t.v.) og Petter Myhre. (Reidar Sollie)

Vålerenga hadde bare en farlig avslutning på mål før pause etter en frekkas fra Jones El-Abdellaoue, hjemvendt fra utlånet til KFUM Oslo.

Tre mann bakerst

VIF startet med tre mann i forsvarslinje da Simen Juklerød lå høyere opp i banen, men han slapp seg også tilbake slik at det var en klassisk firer bak der i lange perioder.

Etter hvilen kom Vålerenga til tre raske hjørnespark uten at det ble noe av dem. De fleste av dem servert fra Vegar Eggen Hedenstad som endelig er tilbake etter sin lange skadehistorie i fjor. Han vil bli viktig for VIF i år.

En av cornerne endte hos Torgeir Børven som var nær en farlig avslutning. Han var VIFs spydspiss i denne kampen med Jones El-Abdellaoue og Adrian Kurd Rønning på kantene.

Børven traff

Vålerenga var mer aggressive i starten av denne omgangen og etter 54 minutter kom utligningen. Et flott angrep endte med at Elias Hagen serverte en helt fri Torgeir Børven, som kunne styre ballen inn med hodet.

Kiil Olsen tok telling for tredje gang i kampen, men reiste seg igjen.

I sluttfasen kunne Raufoss tatt en prestisjeseier, men avslutningen til innbytter Eduards Emsis gikk hårfint utenfor.

Vålerenga fullførte kampen med nesten nitti minutter på alle. Det vil noen av disse kjenne i beina i morgen. Henrik Bjørdal var kaptein i denne kampen, så får vi se om det blir en permanent løsning etter at Stefan Strandberg så tragisk måtte legge opp.

Neste møte mellom lagene blir altså VIFs første bortekamp 6. april, da antagelig utendørs. Da vil begge lag være styrket, Raufoss har hentet noen nye spillere som ikke var med denne lørdagen.

---

FAKTA

Treningskamp menn lørdag:

Raufoss - Vålerenga 1-2 (1-0)

Raufoss Industripark Arena: 644 tilskuere.

Mål: 1-0 Andreas Østerud (30), 1-1 Torgeir Børven (54), 1-2 Elias Hagen (88).

Dommer: Tommy Frydenlund, Gjøvik/Lyn.

Vålerenga: Jacob Storevik - Vegar Eggen Hedenstad, Aleksander Hammar Kjelsen, Aaron Kiil Olsen, Simen Juklerød - Henrik Bjørdal, Elias Hagen, Magnus Riisnæs - Jones El-Abdellaoue, Torgeir Børven, Adrian Kurd Rønning.

Innbyttere: Brage Eie, Vilmer Brunskog.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavise