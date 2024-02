Drømmemål fra Bydal da Lyn endelig fikk spilt årets første kamp

KRINGSJÅ (Dagsavisen): Etter akkurat én måned på treningsfeltet var det endelig også Lyns tur til å spille årets første kamp. Omgitt av meterhøye brøytekanter og i strålende sol hadde den siste flekken med is smeltet, slik at Lyn kunne ta i mot Strømmen i strøkne forhold på kunstgresset på Kringsjå.

Jan Halvor Halvorsens menn har ått inn en del nye spillere, og tre av dem i Mathias Johansen, Adrian Berntsen og Jørgen Sjøl spilte fra start. Sammen med Henrik Loholt Kristiansen, som spilte sin første kamp som ekte Lyn-gutt etter at han var på utlån fra Ranheim forrige sesong.

Lyn startet med å trille mye ball i bakre ledd og flytte ballen fra side til side for å skape åpninger hos Strømmen. Kantspillerne ble flittig brukt også i år, der Anders Bjørntvedt Olsen er igjen og Ole Breistøl er byttet ut med Mathias Johansen. Det resulterte i flere cornere og mange innlegg første ti minuttene.

Drømmescoring fra Bydal

Loholt Kristiansen kom seg til en avslutning etter sju minutter, men satte volleyforsøket sitt over. Men det skulle ikke gå mange minuttene før årets første Lyn-scoring kom, og det skal litt til for å se en stort mye bedre Lyn-scoring dette året også. Strømmen-keeper Lars Kvarekvål, som i fjor spilte i Skeid, slo en ball midt i brystet på Anders Bjørntvedt Olsen. Han slo den opp i feltet, til Mathias Johansen.

Nykommeren prøvde å vende opp, men måtte slå i støtte til Loholt Kristiansen på 16-meteren. Han trillet ballen ut på en 22-23 meters hold til Even Bydal som kom løpende. Midtbanespilleren skjøt på direkten, og smalt ballen som et prosjektil i nettmaskene bak Kvarekvål. Fantastisk treff fra Bydal.

Ti minutter senere kom utligningen fra Strømmen på deres første ordentlig sjanse i kampen. En ball ble slått inn foran Lyn-forsvaret, der Mathias Sundberg hadde kommet seg foran Lyn-stopperne. Sundberg trakk seg litt ut, skapte seg rom for å skyte og satte ballen tilbake i hjørnet der ballen kom fra.

Bastionen stilte mannsterke opp, og slo til med fyrverkeri og bluss i anledning årets første kamp. (Pål Karstensen)

Kjapp Bjørntvedt Olsen-dobbel

Dermed var det 1-1 etter halvspilt omgang, og det neste kvarteret skjedde det ikke all verden. Før Lyn og Anders Bjørntvedt Olsen scoret to mål de siste fem minuttene. Kantspillerens første mål kom etter et fint innlegg fra nykommer Jørgen Sjøl, der Bjørntvedt Olsen kastet seg inn foran Strømmens stopper og fikk kriget ballen i mål.

To-tre minutter senere kombinerte Lyn fint med et nydelig veggspill mellom Andreas Hellum og Mathias Johansen, der førstnevnte kom alene med keeper. Hellum fikk skutt, men ble meid ned i skuddøyeblikket og dommer blåste korrekt straffe. Den satte Bjørntvedt Olsen kjølig i mål, og dermed var det 3-1 til pause.

Lyn kontrollerte også ut fra starten av den andre omgangen, uten at de skapte så store sjanser. Kaptein William Sell hadde en god mulighet etter et innlegg, men ballen skled av panneluggen og gikk utenfor. Lyn byttet en del spillere utover i omgangen, som gjorde at det ble litt mer spill på midten, og ikke så mange sjanser skapt etter pause.

Anders Bjørntvedt Olsen blir gratulert etter ett av hans to mål før pause. (Pål Karstensen)

Lite skjedde etter hvilen

Oppe på en av Kringsjås meterhøye brøytekanter sto Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen og brølte ut sine innstruksjoner, slik at alle både så og hørte Lyn-treneren som fikk seg et godt overblikk av kampen.

Han fikk se et Lyn-lag etter pausen som trillet mye ball, men som ikke klarte å finne åpningene til å skape de helt store sjansene. Lyn hadde god kontroll på kampen, og det var svært lite Strømmen klarte å få til.

Dermed cruiset Lyn inn til 3-1-seier i årets første treningskamp. Lyns neste treningskamp nå er mot Notodden neste lørdag. Også det på Kringsjå.

Jan Halvor Halvorsen og assistent Glenn Hartmann hadde god oversikt fra den brøytekanten de hadde plassert seg på. (Pål Karstensen)

---

Kampfakta

Treningskamp, fotball menn

Lyn – Strømmen 3-1 (3-1)

Kringsjå, cirka 150 tilskuere

Mål: 1-0 Even Bydal (11.), 1-1 Mathias Sundberg (21.), 2-1 Anders Bjørntvedt Olsen (41.), 3-1 Anders Bjørntvedt Olsen (45.)

Lyn fra start (4-3-3): Alexander Pedersen – Håvard Meinseth, William Sell, Daniel Schneider, Jørgen Sjøl – Henrik Loholt Kristiansen, Even Bydal, Adrian Berntsen – Mathias Johansen, Andreas Hellum, Anders Bjørntvedt Olsen.

---