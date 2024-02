Rijks scoret sitt første VIF-mål i storseier over Rosenborg

Vålerenga har slitt med få mann på trening, som har gått utover treningshverdagen i vinter. Det har også vært lett å se i treningskampene så langt i vinter, som har endt med seier over Raufoss og Tenerifes B-lag, i tillegg til tap mot Strømsgodset og nå sist mot Fredrikstad. Det har blitt gradvis flere mann på benken, og i uka før avreise Marbella, ble Mees Rijks signert.

Klubben håpet å ha med seg flere nye signeringer ned til Spania, men enn så lenge er det Rijks som er eneste nysigneringen. Under oppholdet på Marbella har VIF imidlertid med seg to prøvespillere i Nathan Idumba og Brice Ambina, som begge til daglig spiller i Sør-Afrika. Idumba, som er midtstopper, og Ambina som spiller på midten, startet begge mot Rosenborg onsdag.

Etter en rolig åpning i den spanske sola tok Vålerenga en nokså tidlig ledelse, etter at Rosenborg hadde corner. Magnus Sjøeng var tidlig ute og fanget den, men ballen hadde vært ute av spill. Dermed ble det fem meter, som keeperen klasket i bakrom på Daniel Håkans som hadde gått på løp. Det løpet fulgte ikke RBK-forsvaret, slik at VIF-spissen plutselig var alene med keeper. Finnen kom litt skrått hold, men skuddet var likevel bra nok til å overliste RBKs sisteskanse Rasmus Sandberg.

Les flere saker om Vålerenga her

RBK spilte, Vålerenga scoret

Rosenborg hadde veldig mye ball det første kvarteret, og skaffet seg et par-tre cornere. Den første endte med mål til Vålerenga, mens VIF-forsvaret fikk rensket unna de andre. Rosenborg fortsatte imidlertid å presse Vålerenga, som omtrent ikke var borti ballen det første kvarteret. Elias Hagen berget et nesten sikkert mål for RBK idet vi rundet kvarteret, med en god inngripen foran mål.

Minuttet før pause kom Vålerengas egentlig første store sjanse for kampen, da Simen Juklerød la inn fra venstre. Mees Rijks gikk på et flott kryssløp inne i boksen, og slo en litt passiv Adrian Pereira i duellen på første stolpe, og kom seg til avslutning. Nederlenderen fikk presset ballen mot mål, men RBK-keeper Sandberg gjorde en beinparade ut til VIFs første corner. Som ble klarert.

Etter at Magnus Sjøeng var Vålerenga-spilleren med klart mest ballberøringer den første halve omgangen, hevet Vålerenga seg inn mot halvtimen. Spesielt Filip Thorvaldsen var frisk på sin kant, og Simen Juklerød kom til flere innlegg. Som da han svingte ballen inn i feltet minuttet etter halvtimen og fant en kliss umarkert Petter Strand som gikk opp mellom to RBK-forsvarere og stanget inn 0-2.

Les også: Frustrerte VIF-trenere etter at overganger drar ut: – Må snart se på andre spillere (+)

Rijks fikk sin første scoring

Der Juklerød bør få mye skryt for sin målgivende på 0-2, må han også ta sin del av skylda for at Vålerenga slapp inn et minutt eller to etterpå. Rosenborg fikk et frispark midt på VIFs banehalvdel. Det ble svingt inn helt på bakerste stolpe, der Markus Henriksen fikk stå helt umarkert og kunne enkelt styre ballen inn bak Magnus Sjøeng.

De fem minuttene rundt halvtimen var svært så underholdende på Atalya Footbal Center, da Mees Rijks scoret sitt første Vålerenga-mål og gjenopprettet VIFs tomålsledelse bare to minutter etter RBKs scoring. Målet kom etter at Rosenborg-keeper Sandberg bommet på en pasning ut av eget forsvar, som ble plukket opp av Rijks på fem meteren. Han trakk seg litt ut og vippet ballen i mål.

Magnus Sjøeng plukket frem en god beinparade fem-seks minutter før slutt, da RBK ofte kom seg forbi og rundt Simen Juklerød på venstrekanten. Det gjorde at RBK kom seg til en god del innlegg, men det ble sjeldent spesielt farlig. Det ble det da da Thorvaldsen fosset gjennom RBK-forsvaret og kom seg alene med keeper. Sandberg gjorde en god beinparade, men ballen gikk rett opp i lufta. Petter Strand vant hodeduellen, og headet ballen mot mål. Det så ut som Markus Henriksen reddet på streken, men dommer ga mål.

Vålerenga slo Rosenborg ganske klart i den første treningskampen under lagets opphold i Marbella onsdag. (Privat)

Les også: Rijks glad for å være i gang tross forglemmelig debut: – Det vil komme (+)

Flere bytter

Dermed gikk Vålerenga til pause med en komfortabel 4-1-ledelse, og det etter at laget omtrent ikke hadde ballen den første halvtimen. Så langt denne vinteren har VIF slitt med å skape sjanser i etablert angrep, men mot Rosenborg var de kongeblå veldig effektive og scoret fire mål nesten ut av ingenting før pausen.

Jones El-Abdellaoui kom inn for Filip Thorvaldsen før de siste 45 minuttene, men de første ti minuttene etter hvilen fortsatte kampen i samme tralten. Rosenborg styrte spillet og trillet ball, mens Vålerenga forsvarte seg. Jaydon Nelson kom seg inn i VIF-boksen og chippet ballen forbi Sjøeng, men ballen ble klarert av Kreuzriegler til nok en corner som VIF hadde få problemer med å stange unna.

Santeri Väänänen kom seg til en god skuddmulighet fra 16-meteren, da en ball ble slått knallhardt inn i midten på RBK-spiss Magnus Holte. Han fikk lagt ballen tilbake til finnen, som skjøt, men dro skuddet sitt utenfor. Da var det spilt rundt timen, og Vålerenga gjorde en rekke bytter, og satte inn noen av klubbens største talenter i Hammer Kjelsen, Kurd Rønning og Apold-Aasen.

Les også: Vålerenga fikk seg en realitetssjekk før avreise Marbella i FFK-tap (+)

VIF med god kontroll

De siste 45 minuttene var langt mindre begivenhetsrike enn de første 45 minuttene på Atalya Football Center, da det etter Rosenborgs muligheter i starten av omgangen ikke skjedde spesielt mye. Vålerenga lå lavt og forsvarte seg i store deler, mens Rosenborg trillet ball uten å komme igjennom. Det nykomponerte forsvaret med Kreuzriegler og Idumba ble satt på få prøver.

Heller ikke de siste ti minuttene bød på noen endring i kampbildet. Rosenborg trillet ball, mens Vålerenga hadde få problemer med å holde unna. Dermed endte det med en ganske sterk 4-1-seier for Vålerenga, der resultatet nok er bedre enn prestasjonen. Mees Rijks fikk sitt første mål for klubben, mens begge prøvespillerne greide seg bra, uten å imponere nevneverdig.

Midtstopper Nathan Idumba viste stor ro og at han hadde god kraft i pasningsfoten. Han var flink til å posisjonere seg, og gjorde sakene sine godt i forsvar. Ambina var nokså usynlig, og preget ikke kampen i spesielt stor grad. Neste kamp for Vålerenga nå er mot Brann tirsdag 27. februar. Også det på Marbella.

Les også: Mister ikke nattesøvnen om rekruttlaget rykker ned: – 3. divisjon er god nok (+)

Sjekk Vålerengas resterende treningskamper her

---

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Rosenborg – Vålerenga 1-4 (1-4)

Atalya Football Center, Marbella

Mål: 0-1 Daniel Håkans (6.), 0-2 Petter Strand (30.), 1-2 Markus Henriksen (32.), 1-3 Mees Rijks (35.), 1-4 Petter Strand (45.)

Gule kort: Tomas Nemcik, Adrian Pereira, Rosenborg.

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Nathan Idumba, Martin Kreuzriegler, Simen Juklerød (Aleksander Hammer Kjelsen fra 61.) – Elias Hagen, Brice Ambina (Henrik Bjørdal fra 61.), Petter Strand (Lorents Apold-Aasen fra 61.) – Daniel Håkans (Stian Sjøvold Thorstensen fra 71.), Mees Rijks (Adrian Kurd Rønning fra 61.), Filip Thorvaldsen (Jones El-Abdellaoui fra 46.)

---