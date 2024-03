Sell scoret da Lyn senket VIFs overmenn i Marbella: – Veldig fornøyd

I det som var et nokså regntungt Marbella etter et par fine dager med sol, tok Lyn imot Kristiansund i det som var Lyns eneste treningskamp under oppholdet på den spanske solkysten. Lyn har meldt hjem om gode treningsforhold, og at alle spillerne nå nærmer seg skadefrie, selv om Ibba Laajab, Herman Solberg Nilsen og Julius Skaug sto over oppgjøret mot KBK.

Begge lagene rykket opp forrige sesong, der KBK sendte VIF ned, og satte opp årets store happening på Ullevaal den 20. april. Lyn tok seg en god pause etter opprykket til Obosligaen, og har bare spilt tre treningskamper så langt før denne. KBK spiller på sin side kamp nummer sju, der de fire siste er vunnet.

På Banus Football Centers hovedbane var det en forsiktig åpning, der begge lag kom ut veldig forutsigbart. Lyn trillet ball som de pleier, med en instruerende Jan Halvor Halvorsen på sidelinjen, og kom seg til et par innlegg de første seks-sju minuttene uten at noen av lagene skapte noen sjanser de første ti.

Sell headet Lyn i ledelsen

Henrik Loholt Kristiansen, som er tilbake i Lyn og scoret i forrige kamp, fikk Lyns første gode skuddmulighet da han prøvde å curle den i mål. KBK-keeper Serigne Mor Mbaye fikk kastet seg ut til siden og slått den til corner. Der steg Daniel Schneider opp, men headet ballen en meter over mål.

Noen minutter senere skulle midtstopperkollega William Sell vise sin stoppermakker hvordan det skulle gjøres, da Lyn-kapteinen ga dagens gjester ledelsen etter 12 minutters spill. Igjen kom det en godt innoverslått corner av Tobias Myhre, der Sell vant hodeduellen inne i feltet, og stanget Lyn i ledelsen.

Lyn fortsatte å pøse på, og kom seg til ny corner minuttet senere etter en fin overlapp av Jørgen Sjøl, og et innlegg som ble blokkert ut til corner. Igjen vant Lyn inne i feltet, men denne gang gikk headingen utenfor. De første 20 minuttene var en oppvisning i innlegg og cornere fra Lyn, som skapte farligheter stadig vekk.

Lyns nyankomne venstreback, Jørgen Sjøl, leverte nok en gang en veldig god forestilling og ser ut til å være en meget god signering. (Pål Karstensen)

Lyn best før pause

KBK hadde et farlig frispark på kanten av 16-meteren, som gikk via muren og over, men det var Lyn som skapte farlighetene den første halvtimen. Og da spesielt på innlegg inn i boksen på frispark og cornere, der stopperduoen Sell og Schneider vant hver eneste gang ballen ble slått inn.

Ti minutter før pause slapp Andreas Hellum løs i bakrom, og prøvde et tidlig skudd fra utenfor 16-meteren. Skuddet hadde god retning, men var litt for løst, slik at Mbaye i KBK-buret reddet enkelt. Kristiansund hadde et par skuddforsøk, men klarte sjeldent å sette Lyn-forsvaret på prøve før pause.

Lyn var veldig farlige på faste situasjoner, og opptatt av å ta mulighetene som bød seg til kjappe overganger. Laget var veldig direkte når det var mulig, og hadde et strålende gjenvinningsspill, slik at de gikk fortjent inn i garderoben med en ledelse. Selv om KBK fikk til et lite press helt på tampen.

– En veldig solid omgang mot et eliteserielag. Jeg synes vi står godt imot, er gode på dødball og er egentlig gode i alle faser av spillet. Ligger litt lavt til tider, men synes vi gjør det bra også, så jeg er veldig fornøyd, sa William Sell i en video publisert på Lyns facebooksider i pausen.

Hellum doblet på straffe

Adrian Berntsen erstattet Tobias Myhre i pausen, og det omtrent første som skjedde etter hvilen var at Kristiansund fikk straffespark. Ut av ingenting blåste dagens dommer straffe på det som så ut som en god klarering fra William Sell, men dommer mente kapteinen felte KBK-spiss Hilmir Mikaelsson. Islendingen tok straffen selv, men satte den rett på keeper Alexander Pedersen, som reddet.

I det tiltakende regnet etter hvilen hevet Kristiansund seg noe, og var det førende laget det første kvarteret. Lyn forsvarte seg godt, og fikk en alle tiders mulighet like før timen spilt. Selvsagt på en corner, da Kristiansen chippet inn på bakerste stolpe og Mathias Johansen fikk stå helt alene. Nykommeren burde scoret fra to-tre meters hold, men KBK-keeper Mbaye fikk opp en hånd og slo ballen ut til ny corner.

Lyn presset på med flere cornere rundt timen spilt, og på den tredje corneren var det Lyns tur å få straffespark etter at Jørgen Sjøl slo et innlegg som gikk i hånda på KBKs Max Williamson. Dermed var det Andreas Hellum som fikk muligheten, og han trillet ballen i hjørnet, og økte Lyns ledelse til 2-0.

Andreas Hellum scoret Lyns andre mål mot KBK på straffe (Pål Karstensen)

Lyn med fire strake seiere

Det skjedde langt mindre i den andre omgangen enn det gjorde før pausen. Litt av skylda må byttene på begge lag ta, som brøt litt av rytmen i kampen, men også værforholdene. Det høljet nemlig ned etter hvilen, som gjorde spilleforholdene ganske sleipe og vanskelige.

Men Lyn hadde i det store og det hele veldig god kontroll på Kristiansund, som ikke skapte stort. Straffesparket var selvsagt en stor mulighet, men den heller tvilsomme straffen ble reddet av Alexander Pedersen, og det var omtrent det KBK hadde. Offensivt var det mange gode tendenser igjen fra Lyn.

Lyn hadde et farlig frispark og en corner på tampen, men det endte med en veldig overbevisende 2-0-seier. Lyn har nå to dager til i Marbella, før de drar hjem lørdag 9. mars. Da skal samtlige av de andre Oslo-lagene i aksjon, mens Lyns neste treningskamp er lørdag 16. mars borte mot Mjøndalen.

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Kristiansund – Lyn 0-2 (0-1)

Banus Football Center, Marbella

Mål: 0-1 William Sell (13.), 0-2 Andreas Hellum (62.)

Gule kort: Adrian Berntsen, Lyn.

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Håvard Meinseth, Daniel Schneider (Malvin Ingebrigtsen fra 75.), William Sell, Jørgen Sjøl – Tobias Myhre (Adrian Berntsen fra 46.), Even Bydal, Henrik Loholt Kristiansen – Mathias Johansen (Jakob Hanstad fra 63.), Andreas Hellum, Anders Bjørntvedt Olsen.

