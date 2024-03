Storseier på bortebane: KFUM Oslo mener alvor

Det er mange som anser KFUM Oslo som opplagt dumpekandidat når de debuterer i Eliteserien om en måned. Så langt i treningskampene tyder lite på det.

De som hadde møtt opp på Skagerak Arena lørdag formiddag ble smått sjokkert. Odd, som stilte med sin antatte førsteellever, lå under med tre mål før kvarteret var spilt.

Hva skjedde?

Tre tidlige mål

Svar: Et aggressivt KFUM-lag som hogget til da de fikk muligheten. Det starter med at midtstopper Momodou Lion Njie stanget laget i ledelsen etter er frispark i kampens andre spilleminutt.

Så var det den hjemvendte sønn (utlån fra Bodø/Glimt), Petter Nosa Dahl som scoret to ganger i løpet av tre minutter. Først gjorde han alt selv før han satte det presise innlegget fra Amin Nouri i åpent mål.

Det var mye KFUM-jubel i Skien lørdag. Her har Momodou Njie akkurat scoret kampens første mål. (Guttorm Lende/KFUM-kameratene Oslo)

Den ferske Odd-treneren Kenneth Dokken (tidligere assistent i Vålerenga) lurte på hva han så. Kanskje han ønsket seg en timeout?

For Odd prøvde på sitt grunnspill på hjemmebane, men ble mildt sagt forstyrret av KFUMs bevegelige spillestil. De fant aldri ut av hvor KFUMs midtbanespillere befant seg, for trioen Robin Rasch, Simen Hestnes og Sverre Sandal var i konstant bevegelse.

Og Sverre Sandal startet faktisk kampen som spiss, så hjemmelaget så bare helblå KFUM-spillere i evig dans rundt seg.

De som skal analysere KFUMs spillestil før sesongen, må gå grundig til verks. Både presshøyde og formasjoner kan endres mye underveis. Det er en del av Kåffa-trener Johannes Moesgaards strategi. Han fylte forøvrig 40 år fredag og vi tror dette var en helt grei bursdagopplevelse.

Ble hardt straffet

Da Odd mistet ballen fikk KFUM rett i angrep. Og Odd ble ubønnhørlig straffet av ballsikre og temposterke motstandere.

Odd trodde de hadde redusert etter en drøy halvtime da den hjemvendte spiss Torgeir Børven (ex VIF) satte ballen i mål, men han ble korrekt vinket av for offside.

Dagens eneste bekymring for KFUM var at Petter Nosa Dahl fikk seg en smell rett etter pause og måtte gå av. Da kom Teodor Haltvik inn og viste at hvis han får en skadefri sesong blir han en reell forsterkning for dette laget. I sluttminuttene var han svært nær å sette KFUMs fjerde.

Det kunne også David Hickson (ex Skeid) og Amin Nouri (ex HamKam) gjort, men da viste Odd-keeper André Hansen sin klasse. Rosenborgs faste keeper siste tiår holder kvaliteten etter returen til Skien.

KFUM-trener Johannes Moesgaard fylte 40 år fredag og fikk se laget sitt blomstre dagen etter. (Guttorm Lende/KFUM-kameratene Oslo)

KFUM fikk avlyst forrige helgs kamp mot Sarpsborg, så dette var første kamp siden seieren over Viking 16. februar i Marbella, der de vant 2–1.

Laget spiller på seg selvtillit og har allerede vist at steget opp neppe er overveldende.

Neste test er mot Lillestrøm i LSK-hallen lørdag om en uke.

PS. KFUM Oslo har lånt ut Yasir Sa’Ad til Grorud denne sesongen.

[ Dette er Oslolagenes treningskamper ]

FAKTA

Treningskamp menn lørdag:

Odd – KFUM Oslo 0–3 (0–3)

Skagerak Arena: Ca. 300 tilskuere.

Mål: 0-1, Momodou Njie (2), 0–2 Petter Nosa Dahl (10), 0–3 Petter Nosa Dahl (13)

KFUM Oslo: William da Rocha – Akinshola Akinyemi (Mohammed Abbas fra 67), Momodou Lion Njie (Kristoffer Lassen Harrison fra 67), Haitam Aleesami, Amin Nouri – Simen Hestnes, Robin Rasch, Sverre Sandal – David Hickson, Remi Svindland, Petter Nosa Dahl (Teodor Haltvik fra 48).

