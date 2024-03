Johansen og Lyn feide over Mjøndalen etter et tidlig rødt kort

Der flere kamper både i Oslo og Strømsgodsets treningskamp lørdag ble utsatt og flyttet, holdt det med en times utsettelse for Lyn som tok turen til Consto Arena for å møte Mjøndalen lørdag. Også i Mjøndalen snødde det godt, og det var brøytekanter rundt banen, men ellers så spilleforholdene relativt greie ut.

Det var uansett en ganske stor overgang for William Sell og Lyn, i kapteinens retur til Mjøndalen. Oppgjøret var Lyns første siden laget returnerte fra Marbella, der været forsåvidt heller ikke var det beste i høljregnet som preget seieren over Kristiansund.

Mot Mjøndalen var det lite som skjedde de første ti minuttene, før det plutselig ble voldsomt dramatisk. Mjøndalen sendte først en ball inn i bakrom som Lyn måtte klarere. Den klareringen endte som et gjennomspill i bakrom til Mathias Johansen. Han ble revet ned av Rasmus Holten, som ble utvist. Dermed fikk Lyn spilt 75 minutter med en mann mer i lørdagens bortekamp mot Mjøndalen.

Les flere saker om Lyn

Johansen åpnet scoringskontoen

Lyn-spillerne klarte ikke umiddelbart å ta noen form for kontroll over kampen, da det fortsatt var Mjøndalen som styrte det meste av spillet og trillet ballen rundt i bakre rekker. Lyn spiste seg imidlertid inn i kampen, og hadde det meste av ballen da vi paserte halvtimen.

Mathias Johansen hadde en god mulighet, og Lyn fikk et skudd blokkert, før kampens første mål kom etter en gigantisk Mjøndalen-tabbe. Martin Rønning Ovenstad spilte ballen rett i beina på Andreas Hellum, og Lyn-spissen hadde ingen problemer med å sende spisskollega Johansen gjennom. Alene med keeper gjorde nykommeren ingen feil, og dermed tok Lyn ledelsen et par minutter over halvtimen.

Etter det fikk Lyn fullstendig kontroll på kampen, og seks-sju minutter før pause rullet Lyn opp et glitrende angrep som førte til 2-0. William Sell spilte opp i midten, til Andreas Hellum som spilte på ett touch til Henrik Loholt Kristiansen. Han spilte videre til Tobias Myhre på ett touch inne i Mjøndalen-boksen, før sistnevnte bredsidet inn dagens andre mål etter et nydelig kombinasjonsspill fra Lyn.

Les også: Tveiten åpner opp om skademarerittet: – Vet ikke om jeg orker mer (+)

Lyn med fullstendig kontroll

Minuttet på overtid kom omgangens tredje mål, da Lyn nok engang utnyttet svakt forsvarsspill fra Mjøndalen. Lyn vant duellene gang på gang, og Mjøndalen fikk ikke klarert. Ballen ble til slutt stanget inn i Mjøndalen-boksen, der Andreas Hellum var for sterk for Mjøndalen-stopperen og overlistet vertenes sisteskanse.

Kampen var relativt jevnspilt den første halvtimen, men etter Lyns første scoring tok gjestene fullstendig kontrollen på kampen. Kanskje ikke så rart med tanke på at Mjøndalen fikk en spiller utvist allerede etter 13 minutters spill, men likevel skal det spillemessige overtaket utnyttes, og det gjorde Lyn til gangs.

Lyn fortsatte å dominere også etter hvilen, selv om den enorme sjanseproduksjonen lot vente på seg. Daniel Schneider fikk en stor mulighet på corner, etter at Andreas Hellum fikk ballen på bakerste stolpe. Schneider var igjen i boksen og fikk ballen like utenfor straffemerket, men bredsidet ballen utenfor mål.

Les også: Sell scoret da Lyn senket VIFs overmenn i Marbella: – Veldig fornøyd (+)

Berntsen fastsatte sluttresultatet

Etter den dominerende første omgangen roet kampen seg ned ganske kraftig etter pause. Lyn brukte ikke mer krefter enn nødvendig, og tok de sjansene som bød seg. Mjøndalen klarte ikke å etablere noe eget spill, og hele kampen ble styrt av det Lyn ønsket å gjøre.

Ti minutter før slutt viste Lyn igjen sin dødballstyrke, men Mjøndalen-keeper Thomas Kinn reddet mesterlig. Lyn skulle likevel få sitt fjerde mål for kampen, minuttet før slutt. Ibba Laajab dro luka på en Mjøndalen-spiller og slo ballen ut til Jørgen Sjøl. Venstrebacken gjorde det han gjør best, og slo et hardt og presist innlegg inn i boksen. Der kom Adrian Berntsen løpende og ekspederte ballen inn i mål.

Lyn vant med det sin femte strake kamp i sesongoppkjøringen, og gjorde det igjen med stil. Det tidlige røde kortet til Mjøndalen gjorde nok et Lyn-gutta fikk det litt enklere enn de hadde forestilt seg, men nok en gang viser Jan Halvor Halvorsens menn at de er godt i rute før seriestart. Neste treningskamp nå er generalprøven mot Kåffa lørdag 23. mars.

Les også: Lyn seirende ut av underholdende oppgjør mot Kjelsås: – Gledet meg lenge (+)





---

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Mjøndalen – Lyn 0-4 (0-3)

Consto Arena,

Mål: 0-1 Mathias Johansen (33.), 0-2 Tobias Myhre (38.), 0-3 Andreas Hellum (45.), 0-4 Adrian Berntsen (89.)

Gule kort: Even Bydal, Lyn.

Røde kort: Rasmus Holten, Mjøndalen.

Lyn (4-4-2): Alexander Pedersen – Håvard Meinseth (Herman Solberg Nilsen fra 46.), William Sell (Malvin Ingebrigtsen fra 83.), Daniel Schneider (Jonas Skulstad fra 83.), Jørgen Sjøl – Tobias Myhre (Adrian Bertnsen fra 46.), Even Bydal (Julius Skaug fra 79.), Henrik Loholt Kristiansen – Mathias Johansen (Jacob Hanstad fra 46.), Andreas Hellum (Ibba Laajab fra 79.), Anders Bjørntvedt Olsen (Christopher Lindquist fra 79.)