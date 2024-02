Storseier for Skeid – og nå scorer de også mye mål: – Folk har klagd litt

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Skeid fikk en god pekepinn på hvor nivået ligger med litt over en måned igjen til seriestart da de fredag ettermiddag møtte Tromsdalen i treningskamp. TUIL er også det første laget Skeid møter i årets PostNord-ligasesong, så det var mange viktige referanser å ta med seg for Skeid sin del.

Jeg tror TUIL skal være et av de lagene som skal være et av de beste, så det var godt å slå de og spille mot noen vi skal møte senere. God opplevelse også, helt supert.

Og der spørsmålene har kommet om hvem som skulle score mål i de første treningskampene for Skeid, har ikke det temaet vært oppe i de to siste kampene. Fem mål mot Eidsvold Turn ble etterfulgt av tre mål fredag mot Tromsdalen. Og på fredag holdt de også nullen!

– Det er helt prima, det. Folk har jo klaget litt når vi ikke har scoret, men det er godt å få litt forløsning, uten at vi skal ta av, av den grunn. At vi i tillegg holder nullen

– Vi har jobbet mye med forsvarsspillet i det siste, så det var kjekt å få betalt i form av ingen baklengs. Litt svekket Tromsdalen, så såpass

Drømmestart etter tabbe

Skeid fikk en pangstart på kampen og gikk opp til 1-0 etter bare to minutter. Tromsdalen surret det til for seg selv da midtstopper og kaptein Steffen Pedersen slo en håpløs ball i lufta tilbake til Theodor Nilsen. Målvakten klarte ikke å ta ned ballen og mistet den til en årvåken Ulrich Ness, som spilte på tvers inn til Bendik Rise.

Kapteinen sto alene på fem meter og skulle bare legge ballen i mål, men skjøt den via tverrliggeren og i mål, som helt sikkert fikk opp pusten litt hos enkelte Skeid-folk. Uansett – 1-0 sto det tidlig.

– Det var en god jobb av Ulrich, som serverer meg på sølvfat. Det var bare høyt plassert, sier Rise og ler, og legger til at «mål er mål» og at «vi lager jo underholdning, så litt spenning må vi jo servere».

Fem minutter senere stormet Sulayman Bojang ned høyrekanten før han slo inn. Innlegget var bra, men Nilsen rettet opp noe av tabben fra starten av kampen og fikk et par fingre på ballen foran nesetuppen på Ness, som stormet inn på bakerste stolpe og sto klar for å sette inn 2-0.

Utenom de to var det svært lite å snakke hjem om fra den første omgangen. Luca Høyland hadde en heading som gikk et par meter til side for mål, men ellers skapte Skeid lite, men hadde god kontroll defensivt på det lille Tromsdalen kom med. Dermed sto det 1-0 til pause.

– Vi snakket om å jobbe mer med de tingene vi gjorde bra. Først og fremst er vi gode i det høye presset vårt, og de klarer ikke spille seg ut. Vi er gode med ball, men vi er utålmodige på offensiv halvdel og gir litt for enkelt bort ballen, når vi kan slappe litt og komme i gunstigere situasjoner for oss selv, sier Rise.

Sterk avslutning

Helt i starten av den andre omgangen var Skeid nær 2-0. Kristoffer Sørensen fikk ball ute til venstre og dro seg inn i boks, og fikk bra klem på skuddet fra 10-11 meter, men forsøket ble stoppet av Tromsdalens keeper.

Men 2-0-scoringen skulle komme til slutt, rett etter at Emil Tjøstheim hadde skutt i stolpen etter en corner. Samme mann takket og bukket og fikk sin revansje da TUIL skulle spille seg ut bakfra med keeper. Tjøstheim brøt på 16 meter, kom alene med keeper og dro av målvakten på lekkert vis. Skeids nummer 26 kunne bare løpe ballen i det åpne målet.

Og 2-0 ble til 3-0 på overtid. Prøvespiller Keivan Ghaedamini, med 13 aldersbestemte landskamper og med en fortid i KFUM, skrudde inn en corner fra venstre. Den traff pannebrasken til Daniel Lunde, som headet Skeids tredje i mål. Det var også noe av det siste som skjedde i 3-0-seieren.

– Vi snakker ikke så mye om kampen, etter kampen. Da er det om å gjøre komme seg hjem, så evaluerer vi på mandag. Det var en god gjennomkjøring, og for egen del funker kroppen bedre. Jeg kjenner at jeg kommer i bedre og bedre form, så det er gøy. For lagets del var dette et steg i riktig retning, og selv om vi har mer å jobbe mer og, føler jeg at vi er i rute nå, sier Rise.

---

KAMPFAKTA

Skeid-Tromsdalen 3-0 (1-0)

Treningskamp på Nordre Åsen, 100 tilskuere

Mål: 1-0 Bendik Rise (2), 2-0 Emil Tjøstheim (84), 3-0 Daniel Lunde (91)

Skeid: Marcus Andersen – Luca Høyland, Fredrik Flo, Per-Magnus Steiring, Ousmane Diallo – Sulayman Bojang, Torje Naustdal, Hassan Yusuf, Mikkel Lindbäck – Ulrich Ness, Bendik Rise.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen