Kjelsås tilbake på vinnersporet: – Kåffa er vårt forbilde som klubb

LSK-hallen (Dagsavisen): – Klart vi er inspirert, sa han og forlot hallen i pausen i det som ble en tam treningskamp der Kjelsås til slutt dro det lengste strået og vant 1-0.

Den kjente TV2-profilen og nyansatte sportslige lederen i klubben han selv spilte for, hadde med seg sine to små sønner til LSK-hallen da Kjelsås tok i mot Gjøvik-Lyn lørdag.

Verken far eller de to små syntes kampen hadde vært så søvndyssende at de måtte ut i friskluft i pausen, men med kampstart klokka 17.00 var det to trøtte smårollinger Stamsø Møller ryddet opp etter før turen gikk hjem til Oslo og legging.

Ser mot Kåffa

– Alle er selvsagt mektig imponert over den jobben Kåffa har gjort over tid. Det var overraskende at de rykket opp til Eliteserien, men ingen bombe. Måten de har jobbet på, er veien å gå, også for oss. De er vårt forbilde som klubb, sier Stamsø Møller til Dagsavisen og fortsetter:

– De har plukket opp talenter i nærområdet sitt, som de stadig har utviklet. Vi ser så klart også ut over vår egen bydel, men må bygge kultur også nedover i yngres avdelinger, sier Stamsø Møller.

Per i dag er han sportslig leder helt ned til gutter-13, og kombinert spillerutvikler, trenerutvikler og talentspeider.

– På sikt skal jeg mer inn som rendyrket sportssjef for A-laget, forteller Stamsø Møller som forteller at de er i sluttforhandlinger med intet mindre enn tre nye kantspillere.

Øby avgjorde på straffe

Kjelsås startet med flere av sine spennende nysigneringer i kampen mot Gjøvik/Lyn. Keeper Jonas Brauti, med fortid i KFUM Oslo og Arendal sto som vanlig støtt i mål.

Olav Øby, som også har spilt i Kåffa, og som nå er hentet hjem fra islandske Knattspyrnufelag Reykjavikur, balanserte og tidvis styrte Kjelsås’ sentrale midtbane.

Spiss-veteran Jens Bonde Aslaksrud fikk nysigneringen Kristian Eriksen som makker, og selv om spissparet var småfarlige også på Romerike, gikk de begge målløse av banen.

Det har blitt noen turer til LSK-hallen for Kjelsås-spillerne denne oppkjøringen. Lørdag var de på plass igjen, og vant 1-0 takket være en sen straffescoring av Olav Øby. (Per Erik Moen)

Det var i det hele tatt en kampen som bar veldig preg av å være en treningskamp. Kampens eneste scoring kom to minutter før full tid, da Kjelsås fikk straffespark, og Olav Øby var sikker eksekutør fra krittmerket.

– Vi var best og styrte det meste, men skapte bare tre, fire sjanser. Det er den siste tredjedelen av spillet vi har mest å gå på. Ellers synes jeg vi er solid, forteller Kampen.

Skal kjempe om opprykk

Han signerte for første gang en langtidskontrakt med Kjelsås før sesongen, men har anlagt den diplomatiske tonen og sier at målet for sesongen er å gjøre det bedre enn i fjor.

Da kom Kjelsås helt til semifinalen i cupen, selv om det nok gikk litt på bekostningen av ligaformen, der Kjelsås avsluttet uten seier på de siste fem kampene og endte på en sjetteplass etter en svak høstsesong.

Sportssjef Stamsø Møller høynet noe og sa at Kjelsås ønsker å være med i kampen om opprykk.

Neste treningskamp for Kjelsås nå blir borte mot Follo, på Ski stadion, tirsdag 19. mars.

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Kjelsås – Gjøvik-Lyn 1-0 (0-0)

LSK-Hallen

Mål: 1-0 Olav Øby (88.)

Kjelsås (4-4-2): Jonas Brauti, Martin Helmer Rusten, Simen Olafsen (Philip Halvorsen fra 70.), Sigurd Martinussen, Filip Oprea (Jacob Cleve-Broch fra 85.) – Leo Bech Hermansen (Ayub Hammas, fra 46.), Eivind Frøhaug Willumsen, Olav Øby, Ahmad Abbas – Jens Bonde Aslaksrud (Moutaz Alzobi fra 70.) Kristian Eriksen (Patrick Askengren, fra 85.)

