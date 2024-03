Skeid finaleklare i supercupen etter ekstraomganger mot Oppsal

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Etter at starten av mars hadde levert varmegrader opp mot ti pluss og det virkelig begynte å bli vår, var lørdagen noe helt annet. Det snødde, sluddet, regnet og blåste sidelengs gjennom hele lørdagen, så det var knyttet sterk usikkerhet til om lørdagens semifinale i OBOS Supercup mellom Skeid og Oppsal kunne avvikles.

Mens Frigg-Eidsvold Turn ble utsatt grunnet det ufyselige været, klarte Skeid å få avviklet oppgjøret mot Oppsal. Kampen skulle egentlig starte 14.00, men ble først utsatt til 16.00, også 16.30. Rundt 16.40 begynte oppgjøret, der halve banen var dekket av snø.

– Det var aldri noe spørsmål om å avlyse, sier daglig leder Daniel Holmeide Strand.

Ness matchvinner på corner

Til slutt endte det med hjemmeseier 1-0 etter ekstraomganger. Ulrich Østigård Ness ble matchvinner etter en corner. En av banens minste lå og lurte i boks, og etter en retur var Østigård Ness først på ballen.

Hvem de møter blir bestemt søndag, når Frigg og Eidsvold Turn møtes i den andre semifinalen. Finalen spilles kommende fredag kveld i Vallhall, så der blir eventuell snø ikke noe problem.

Da kampen først kom i gang, var det Oppsal som kom best i gang med en halvsjanse etter tre minutter. Matheo Hoang fikk ball på 12-13 meter ute til høyre etter pasning fra Mats Brændvang, men forsøket gikk rett på Marcus Andersen.

Ti minutter var spilt da hjemmelaget ropte på straffe. Oppsal prøvde å spille seg ut, men spilte med for høy risiko og mistet ball. Ulrich Østigård Ness, som har vært god for Skeid i vinter, gikk ned i boksen etter å ha fått ball på 16-17 meter. Ingen straffe mente dommeren, og spillet gikk videre.

Det var ikke optimale spilleforhold på Nordre Åsen lørdag, men takket være god innsats av banemannskapet, klarte man å få gjennomført lørdagens semifinale (Even Lübeck)

Store Skeid-muligheter før pause

Like etter var Torje Naustdal nær ved å sette inn 1-0. Bendik Rise kom rundt på høyre og slo et herlig innlegg. Naustdal kom i 100 og headet uten press fra fem meter, men forsøket gikk utenfor.

Etter det var det en periode med mye snø og lite finspill, før Skeid tok over inn mot pause. 36 minutter var spilt da de vartet opp med en trippelsjanse. Først danset Bojang seg inn i boks og dro seg forbi Kalle Roba, som var lovlig sent ute og holdt på å lage straffe. Bojang prøvde å skyte, men rett i blokka og ut til corner.

Per-Magnus Steiring kom høyest på den dødballen og headet fra seks meter, men like til side for mål, etter å ha truffet et Oppsal-bein. Den påfølgende corneren fra Rise gikk gjennom hele feltet, som skapte et gisp på Nordre Åsen. Nære!

Nervepirrende og spennende

Fire minutter senere var det igjen full panikk i Oppsal-boksen, da Skeid yppet seg både en, to og tre ganger. Men oppofrende Oppsal-forsvarer sørget for rent bur og 0-0 til pause.

Også i den andre omgangen var Skeid best. De trodde de hadde tatt ledelsen 1-0 etter 88 minutter ved Bendik Rise, men Bojang ble vinket av for offside i trekket før. Noe tvilsom, men dommeren var sikker i sin sak.

Og i ekstraomgangene var det altså Skeid som trakk det lengste strået med Østigård Ness sin scoring. Dermed vant Skeid 1-0 og er med det klare for en historisk finale.

Kampfakta

OBOS Supercup,semifinale

Skeid-Oppsal 1-0 (0-0, 0-0, 1-0)

Nordre Åsen, 70 tilskuere

Mål: 1-0 Ulrich Østigård Ness (95)

Skeid: Marcus Andersen - Luca Høyland, Fredrik Flo, Per-Magnus Steiring, Sulayman Bojang - Hassan Yusuf, Ulrich Ness, Bendik Rise, Torje Naustdal - Thor Lange, Kabamba Kalabatama.

Oppsal: Benjamin Hristov – Matheo Hoang, Kalle Roba, Musa Lowe, Kuber Sharma – Thomas Knutsen, Mats Brændvang, Yazdani Kamara – Ebrima Jammeh, Mathias Øfsti Bråten

