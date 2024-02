Aalborg snudde til seier mot et sløvt og upresist Kåffa-lag

Etter en januarmåned hjemme på Ekeberg, som inkluderte en 2-0-seier over Mjøndalen, reiste KFUM Oslo ned til Marbella forrige mandag. Ni økter på seks dager senere var det klart for oppholdets første treningskamp, og motstander var Aalborg fra nivå to i Danmark.

Allerede etter tre minutter tok Kåffa ledelsen, da ballen ble slått ut på kanten til den hjemvendte sønn Petter Nosakhare Dahl. Nosa vendte elegent vekk Aalborg-stopper Rasmus Thelander med en strålende kroppsfinte og kom seg inn i 16-meteren før han la ut til Simen Hestnes. Midtbanespilleren fikk dermed en enkel jobb med å bredside inn Kåffas ledermål.

To minutter senere fikk Hestnes nok en stor mulighet på corner. Den ble godt slått inn på bakerste stolpe av Robin Rasch, før Petter Dahls headingen gikk via en Aalborg-spiller og falt ned til Hestnes. Han fikk en fot på ballen, men skuddforsøket ble blokkert opp på nettaket og over. Neste corner ble ufarlig.

Aalborg utnyttet sløvt Kåffa

Etter en god start fra KFUM Oslos del, krøp det inn en del flere feilpasninger og sløvhet i Kåffa-laget, som gjorde at Aalborg fikk holde mye på ballen. Danskene skapte ikke all verden, men en fryktelig sløv feilpasning fra David Hickson gjorde at Aalborg fikk seg en corner. Som de også scoret på.

Corneren var egentlig ganske lik som den Hestnes fikk sin store sjanse på, da den ble slått på bakerste stolpe. Der gjorde Thelander litt opp for seg ved å vinne den duellen og heade ballen inn igjen i feltet. Midt inne foran mål fikk Lars Kramer stå ganske alene, og kunne styre inn utligningen etter halvspilt omgang, etter passivt forsvarsspill av Kåffa.

Den siste halvdelen av omgangen ble preget av mye knuffing og mange dueller, og lite finspill. Et par dårlige dommeravgjørelser satte sinnene litt i kok hos begge lag, som gjorde at det ble litt tilløp til håndgemeng. Teodor Haltvik og Remi Svindland hadde sine skuddforøk, men det ebbet ut med 1-1 til pause.

Aalborg snudde kampen

Både Aalborg og KFUM Oslo bytta tre spillere i pausen, og inn kom blant annet Amin Nouri til sine første minutter i Kåffa-drakt. De ti første minuttene etter hvilen skjedde det fint lite, før Kåffa kom til omgangens første mulighet. Simen Hestnes trillet til Robin Rasch, som skjøt fra omtrent midt på 16-meteren. Skuddet gikk rett på Aalborg-keeperen, som glapp ballen, før en offsideplassert Haltvik chippet ballen i tverrligger.

Kåffa byttet sju mann etter timen spilt, som gjorde at det tok noen minutter før spillet satt seg igjen. Det utnyttet Aalborg til å ta ledelsen. Kåffa-innbytter Sverre Sandal mistet ballen på egen banehalvdel etter en tøff takling, som gjorde at Oliver Ross kunne spille gjennom Tim Prica. Sønnen til Rade Prica, som spilte tre sesonger for Rosenborg, gjorde ingen feil alene med da Rocha og ga Aalborg ledelsen.

KFUM Oslo senket seg ganske kraftig etter alle byttene, og drøye kvarteret etter at Aalborg tok ledelsen doblet danskene den. Oliver Ross kom seg fri på kanten og spilte den inn i 16-meteren til Tim Prica. De to kombinerte også på Aalborgs ledermål, men denne gangen slo Prica et knallhardt innlegg inn i Kåffa-boksen, som Amin Nouri var uheldig og satte inn i eget mål. Dermed 3-1 til Aalborg.

Byttet hele laget

Med unntaket av Robin Raschs skuddforsøk ti minutter ut i den andre omgangen, skapte Kåffa så godt som ingenting etter hvilen. Det hjalp heller ikke så mye på med alle byttene, men Aalborg hadde uansett ganske god kontroll og styrte begivenhetene de siste 45 minuttene.

Før kamp snakket brødrene Ayoub og Haitam Aleesami, som spilte sammen for aller første gang, om litt trøtte kropper etter hardkjøret første uka på Marbella. Det får være KFUM Oslos unnskyldning, da dagens prestasjon mot Aalborg ikke var av sedvanlig Kåffa-kvalitet.

Trener Johannes Moesgaard ønsket også å gi hele troppen spilletid, og bare William da Rocha fikk spille hele kampen. Kåffa kommer nok til å legge litt mer i oppholdets andre treningskamp, som er førstkommende torsdag. Da kan de også håpe på litt sol, i det som endte med 3-1-tap på en regntung søndag i Spania søndag.

---

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Aalborg – KFUM Oslo 3-1 (1-1)

La Quinta, Marbella

Mål: 0-1 Simen Hestnes (3.), 1-1 Lars Kramer (22.), 2-1 Tim Prica (63.), 3-1 Amin Nouri selvmål (78.)

Gule kort: Haitam Aleesami, KFUM Oslo.

KFUM Oslo (3-4-3): William da Rocha – Ayoub Aleesami (Momodou Njie fra 59.), Akinshola Akinyemi (Mathias Tønnesen fra 46.), Haitam Aleesami (Kristoffer Lassen Harrison fra 46.) – Håkon Hoseth (Mohammed Abbas fra 59.), Robin Rasch (Alexander Bomark Hansen fra 59.), Simen Hestnes (Sverre Sandal fra 59.), David Hickson (Semmen fra 59.) – Teodor Haltvik (Sondre Halvorsen fra 59.), Remi Svindland (Yasir Sa’Ad fra 59.), Petter Nosa Dahl (Amin Nouri fra 46.)

---