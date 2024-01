Lyn jobber med å bygge lag: – Midtbanen er det viktigste å forsterke

Etter at Lyn hentet Adrian Berntsen og Mathias Johansen var det særdeles god stemning i Lyn-leiren da sesongen ble avsluttet med opprykk. I løpet av jula har det blitt bekreftet at både August Randers, Ole Breistøl, David Tavakoli og sist Henrik Elvevold ikke blir med videre, som har blitt heftig diskutert i Lyn-kretser.

– Vi hadde en stor stall i 2023, og måtte slanke den noe etter sesongen. Det gjør vi for at alle spillerne vi har skal være så spilleklare som mulig fra dag 1 i Obosligaen, som er helt naturlig når man tar et steg opp. Når det gjelder Ole var det avklart ved sommertider at han valgte studier, men så var vi så heldige at vi fikk kjøre på utover høsten sammen med han, sier sportssjef Glenn Hartmann i Lyn og fortsetter:

– Det har kostet mye krefter hos Ole, men hvis det er en som var avgjørende i kvaliken var det nettopp han. Vi skulle gjerne hatt han med videre, men pendling fra København er ikke levedyktig i lengden, og det var vi klar over, forteller han.

Ønsket Elvevold med videre

Hartmann sier at de også ønsket Henrik Elvevold med videre, men at den målfarlige midtbanespilleren valgte å søke lykken i Egersund.

– Vi hadde en god dialog med Henrik, og var åpne for å ha han med videre, men på våre betingelser. Vi kunne ikke love han noe mer spilletid enn det han har fått hos oss, og da valgte han å dra videre. Jeg kjenner ikke til det tilbudet han har fått fra Egersund, men det er ikke unaturlig hvis han har blitt lovet mer spilletid og en fast posisjon på laget. Fra vår side er det «no hard feelings», og vi ønsker Henrik all mulig lykke til i alle kampene neste sesong, untatt de to mot oss, sier Hartmann og ler.

Keeper Alexander Pedersen skrev nylig under på en ny kontrakt, men fortsatt er ikke alle kontraktsfornyelsene i havn.

– Vi er fortsatt i dialog med flere enkeltspillere om en fortsettelse av de kontraktene som gikk ut nå ved nyttår. Blant annet skal jeg ha et møte med Ibba denne uka her for å avklare veien videre. Der er det ikke bare fotballting som spiller inn, men også en helhet med tanke på familiesituasjon og hvor mye han som spiller kan legge ned i potten. Så hans fremtid hos oss er ikke avklart, sier Hartmann og fortsetter:

– Vi har også tilbudt Mikkel Tveiten å bli med oss ut februar, og ønsker i utgangspunktet å ha han med videre. Mikkel hadde et forferdelig 2023, men har sett stadig bedre ut etter operasjonen. Han trener godt og kommer i stadig bedre form. Nå får vi se hvordan kroppen hans responderer på å returneren til en treningshverdag med større belastning, da vi må vite om kroppen hans fungerer. Vi kan ikke ha med oss spillere som er ute i store deler av sesongen, forteller Hartmann.

Midtbanespillere øverst på ønskelista

Når det kommer til eksterne spillere holder Hartmann selvsagt også på med det, og sier at det nå først og fremst er midtbanespillere som er viktigst å få inn.

– Vi trenger absolutt noe mer inn på midtbanen. Per i dag har vi Even (Bydal), Julius (Skaug), Adrian Berntsen og en ung og fremadstormende Salid Laghzaoui som kan bekle de sentrale midtbaneplassene. Der ser vi for oss at vi henter inn én eller to spillere til, også gjør vi en vurdering med tanke på om vi skal hente inn en spiss til, sier Hartmann og fortsetter:

– Vi har både Mathias Johansen og Anders (Bjørntvedt Olsen) som kan spille spiss, men Mathias er tenkt mer som en erstatter for Ole Breistøl enn midtspiss. Så vi vurderer å få inn en til i angrepsrekka, også kommer vi nok også til å prøve å få inn en forsvarsspiller til, opplyser Hartmann.

Jobber med Kristiansen-retur

Når det kommer til midtbaneplassene, har ikke Lyns sportssjef gitt opp håpet om å få tilbake et relativt ferskt bekjentskap.

– Henrik Kristiansen er en vi fortsatt er i dialog med, men om vi får til noe der avhenger av flere ting. For det første har han kontrakt med Ranheim ut 2024, og i tillegg har han familie og samboer i Trondheim. Så det går litt på helheten også for han, men vi har ikke gitt opp Henrik, sier Hartmann.

Selv om Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen fortsatt nyter litt fred og ro, har det allerede vært en hektisk start på året for sportssjef Hartmann med flere møter gjennom store deler av dagen både tirsdag og onsdag.

– Jeg og Jan Halvor har jobbet tett sammen i to år nå, så jeg vet godt hva Jan Halvor ønsker og hva vi ser etter i spillere vi ønsker oss. Du kan ikke komme inn i vår midtbane og være en stasjonær midtbanespiller, og med Henrik vet vi hva vi får. Han var en god midtbanespiller for oss, og på slutten begynte han også å levere målpoeng. Så vi håper og kunne gjerne tenkt oss å få inn igjen Henrik i 2024, men om vi får det til er altfor tidlig å si, avslutter Hartmann før han går tilbake til sin hektiske møtevirksomhet.

