Alrek skuffet etter sjansesløseri og poengdeling: – Er for dårlig

GRORUD ARTIC MATCH (Dagsavisen): Da Dagsavisen spurte Grorud-treneren etter kampen om han kunne oppsummere kampen med ett ord, kom det raskt:

– Sjansesløseri.

Etterfulgt av et sukk og et tomt blikk ut i løse luften.

Grorud skapte sjanse på sjanse mot Eidsvold Turn tirsdag, og kunne scoret både fem og seks mål i OBOS Supercup-kampen, men det ble med det ene etter fire minutter. Det målet var til gjengjeld svært lekkert.

Musa Dubios sendte på utsøkt vis en Turn-forsvarer ut i pølsekiosken ute på høyrekanten, før han slo en enorm boksåpnerpasning gjennom til William Ponza. Han var iskald alene med keeper og chippet den forbi ham og til 1-0.

– Underlig

Utenom det hadde både nevnte Ponza og Dubios, samt Abel Tjomsland, Fitim Kastrati, Luka Fajfric og Preben Asp alle sløst med sjansene utover i kampen.

– Først og fremst skaper vi veldig mange sjanser, så det er positivt. Det er jeg fornøyd med. Så er det underlig å se at vi bommer på så store sjanser som vi gjør. Vi skal vinne den her med fire-fem-seks mål hvis alt går som normalt, sier han og fortsetter:

– Det er kjedelig og tungt å ikke score flere når vi får 1-0 så tidlig. Vi scorer på alt på oppvarming og alle skyter som noen helter, men i kampen er det ikke godt nok. Vi må trene på å avslutte med høy puls.

– Men alt var vel ikke bekmørkt?

– Nei, nei. Vi tar med oss mye. Kampen var positiv fra vår side, da vi skaper mange sjanser og slipper til veldig lite, sier han og minner på at korridorfrisparket de slapp inn på i 2. omgang var det første målet de har sluppet inn i OBOS Supercup så langt.

Var for dårlige i duellene

Han gir derfor guttene likevel godkjent kampen sett under ett.

– Vi var litt under pari i duellspillet og i 50-50 duellene, som er avgjørende i OBOS- og PostNord-ligaen. I de kampene er det mye trøkk, og de som vinner duellene vinner også kampen. Der var vi for svake, spesielt i 1. omgang. Det var mange som fikk høre det i pausen, for det var litt for mange som var under pari på trøkk og innstilling, forteller Alrek.

Grorud var som sagt det klart beste laget mot det nyopprykkede PostNord-laget Eidsvold Turn, men klarte aldri å få den avgjørende scoringen, til tross for store sjanser bommet på gjennom hele kampen.

– Det ble litt for mye Hawaii-fotball i 2. omgang, men jeg synes vi håndterer det på en god måte. Vi kontrollerer kampen og skaper mye når vi kontrer på dem. Så må jeg jo innrømme at vi trives litt med Hawaii-fotball og. Det er gøy for publikum å se på, og til fordel for oss, men det er klart at keeperen til Eidsvold Turn var banens beste. Uten tvil, sier han.

Grorud signerer stopper

Startelleveren han mønstret var preget av flere kjente navn, samt to som ikke alle kjenner alt for godt i målscorer Ponza og midtstopper Osama Housni. Etter kampen kunne Alrek røpe at sistnevnte blir å se i gult og blått den kommende sesongen.

– Papirene må godkjennes, så er Osama Grorud-spiller. Han klarte seg veldig bra mot Eidsvold Turn og bra mot Arendal. Han er rolig med ball, håndterer kontringer imot på en god måte og er nesten to meter, så han har bra fysikk. Han er opprinnelig Holmlia-gutt, så du ser at han har litt løkkefotball i seg automatisk. Han er tiltenkt en stopperplass for å skape mer konkurranse, slik at vi får mer fysikk på stopperne våre, forteller Alrek.

Housni hadde bare spilt i 4. divisjon før han signerte for Nordstrand i fjor sommer. Etter en halv sesong for dem skal han nå spille 2. divisjon.

– Det er jo en kul story og en type spiller vi må være på. I tillegg passer han profilen vår godt, siden han er fra østkantområdet. Holmlia er ikke Groruddalen, men det er litt av det samme. Han elsker fotball og vil vinne kamper. Osama er en oppegående og smart type som det bor mye fotball i, beskriver Alrek.

Trekker frem Dubios

Ponzo spilte i Finland sist sesong, og man kunne se prov på kvaliteter, selv om han så noe utrent ut. Det bekreftet Alrek.

– For han er det nesten januar i oppkjøringen nå, siden han har trent lite i 2024. Han viser ferdigheter som er spennende, men er litt ute av form. Der kommer det en avgjørelse om ikke alt for lenge.

– Noen andre du vil trekke frem?

– Musa skulle egentlig starte på benk, men grunnet sykdom kom han inn. Han responderer med en kanonkamp og er vår beste spiller. Det er akkurat sånn jeg vil ha det. Vi er et bedre fotballmessig lag i år med spillere som kan ta plassene til hverandre. Det kommer til å være til vår fordel. Er en spiller for komfortabel, kommer en annen og tar plassen. Alle må være på tå hev, sier treneren kontant.

Groruds fire første kamper i OBOS Supercup har nå endt med én seier og tre uavgjorte.

– Det har vært fire supersolide kamper, og jeg synes vi er på rett vei. Tirsdag var et lite steg ned på intensitet og trøkk, men et steg opp på sjanseskapning. Jeg synes vi blir bedre uke etter uke. Nå blir det vanskeligere å bli bedre, men fremover handler det om detaljer og finpussing. Det krever litt mer. Vi går inn i en interessant periode nå og er klare for seriestart etter hvert, avslutter Alrek.

---

Kampfakta:

OBOS Supercup, kamp fire

Grorud-Eidsvold Turn 1-1 (1-0)

Grorud Artic Match (100 tilskuere)

Mål: 1-0 William Ponza (5), 1-1 Markus Nygård (55)

Grorud (4-4-2): Vegard Storsve – Mathushan Sandrakumar, Mats Andersen, Osama Housni, Ola Rye - Musa Dubois, Moa Mahnin, Abel Tjomsland, Willam Ponzo – Preben Asp, Fitim Kastrati

---