Endelig løsnet det for Skeid. Vant utrolig målfest etter tre straffer

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Det er ikke til å stikke under stol at Skeid har slitt så langt i oppkjøringen.

Laget har tapt fire av fem treningskamper og kun scoret tre mål – 1–2 for Raufoss, 2–5 for HamKam, 0–0 mot Grorud, 0–2 for Nordstrand og senest 0–1 for Kongsvinger.

Mot 2. divisjonslaget Eidsvold Turn lørdag gikk det bedre for Skeid. De scoret fem mål, mer enn i de fem første treningskampene, der prøvespiller Kabamba Kalabatama scoret hat trick. Han må da bli klar for Skeid snart?

– Det var veldig bra at vi klarte å snu kampen, da det har lugga en del foran mål i de siste kampene. Selv om det ble mange straffer, så er det fint å vite at vi klarer å skape sjanser og mål. Moralen er helt på topp, så det sier mye om hvor vi står. Så er det likevel veldig mye vi må jobbe med, både offensivt og defensivt, dersom vi skal ønsker å kjempe i toppen, sier fjorårets kaptein i Bendik Rise.

To klassescoringer for gjestene

Etter et rolig åpningskvarter, der Skeid var det beste laget, tok gjestene ledelsen etter et skudd via krysstverrliggeren og i mål.

Ledelsen varte bare i 12 minutter før Skeid utlignet. Leon Dahlstrøm ble felt og fikk straffe, og selv om Kabamba Kalabatama sendte keeper riktig vei, var straffen så godt plassert at den gikk i mål.

Halvtimen var spilt da Eidsvold Turn gikk opp i ledelsen igjen, etter en enorm gjennombruddspasning inn i boks og avslutning forbi keeper Eskil Vestbø. Og da de gikk opp til 3–1 med et nytt skudd i krysset fem minutter før pause, tenkte vel de fleste Skeid-supporterne at dette kom til å bli en ny fiasko.

Hentet inn 1–3

3–1 var også stillingen til pause, men Skeid kom ut i 100 etter pause og reduserte til 2–3 fire minutter ut i omgangen. Sully Bojang ble spilt gjennom ute til høyre og var tidlig orientert da han banket ballen inn i boks. Der ventet Kalabatama, som skled inn Skeids andre.

Og lagene var like langt igjen etter timen spilt. Igjen fikk Skeid straffe, denne gang fordi Ulrich Ness ble sparket ned bakfra. Og igjen var Kalabatama sikker, når han denne gang sendte keeper feil vei.

3–3 ble til 3–4 etter 70 minutter, etter nok et langskudd. Men tror du at Skeid la seg ned av den grunn, må du tro om igjen. Et innlegg etter 77 minutter traff Kalabatama, som headet mot mål. Headingen gikk i stolpen, og på returen dukket Ness opp og scoret med det som så ut som sine edle deler. Uansett – mål er mål!

Komplett snuoperasjon

Og snuoperasjonen var komplett seks minutter før slutt. Nok en straffe ble gitt (!) etter en hands i boks, og denne gangen var det Per-Magnus Steiring som fikk sjansen fra elleve meter. Han banket ballen knallhardt i venstre hjørne og sendte Skeid opp i 5-4!

Dermed endte det 5–4 til Skeid, i det som var en spinnvill kamp. Hjemmelaget skal virkelig ha for en enorm moral, etter å ha ligget under både 1–3 og 3–4.

Skeid har igjen minst to kamper av supercupen – 28. februar mot Lørenskog hjemme og 9. mars mot Arendal borte.

---

KAMPFAKTA

Skeid-Eidsvold Turn 5–4 (1–3)

OBOS Supercup

Nordre Åsen, 100 tilskuere

Skeid: Eskil Vestbø – Ousmane Diallo, Per-Magnus Steiring, Fredrik Flo, Sully Bojang – Luca Høyland, Bendik Rise (Ulrich Ness etter 46), Hassan Yusuf, Leon Dahlstrøm (Mikkel Lindbæk etter 46) – Kabamba Kalabatama, Torje Naustdal

---

