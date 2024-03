Vålerenga snudde til kalasseier og fikk trampeklapp mot Sarpsborg

INTILITY ARENA (Dagsavisen): For Vålerengas herrelag har det vært en lang vinter på veien tilbake til Intility. Forrige kamp laget spilte her endte med nedrykk til Obosligaen, og de tre månedene som har gått har vært noksa

Vi fikk en fyrverkeri av en åpning på Intility. Sarpsborg fikk to kjempestore muligheter etter bare to minutters spill, da Magnus Sjøeng gjorde to helt enorme redninger for å unngå kampens første baklengs. Minuttet etter var det Simen Juklerød som la et innlegg i tverrliggeren og ut, før Sarpsborg tok ledelsen.

Simon Tibbling slapp fri mellom VIFs nykomponerte midtstopperpar, og alene med Sjøeng vippet han elegant ballen over og i mål. Fem-seks minutter senere fikk sammen mann en ny mulighet, etter at Jo Inge Berget headet ballen ned, men da leverte Sjøeng nok en strålende enhåndsredning.

VIF spiste seg inn

Vålerenga var gode til å vende spillet og utnyttet bakrommet som var bak Sarpsborgs forsvar, og spesielt var Simen Juklerød god til å gå på løp. Tolv minutter var spilt da Brice Ambina slo en strøken pasning i bakrom og Juklerød prøve å utfordre. Først bommet han på ballen, så slo han et innlegg som ble klarert, før han ga ballen til Elias Hagen, som skjøt midt på keeper fra like utenfor 16-meteren.

Like over kvarteret fikk vi se en god, gemmeldags kjenning, da Daniel Håkans ble spilt igjennom og løpte fra alt og alle i Sarpsborgs bakre rekker. På akkurat samme vis som mot Rosenborg, men denne gangen reddet Sarpsborg-keeper Andreas Kristiansen Håkans forsøk på chip.

Vålerenga tok mer og mer over banespillet, og var det førende laget midtveis i den første omgangen. Fortsatt var det Simen Juklerød som skapte det meste for VIF, etter fine vendinger ut av spillet. Fem minutter før halvtimen skaffet han frispark, som Elias Hagen tok, og Kristiansen slo ut til corner.

Rijks snudde kampen for VIF

Det endte med nok et langskudd fra Hagen, som gikk noen meter både over og utenfor. Minuttet senere kom Vålerenga utligningsmål, og det skjedde etter samme lest som de aller fleste angrepene i omgangen. Vending av spill ut til kant, og inn igjen i midten. Denne gang til motsatt kant, da Daniel Håkans satte opp Henrik Bjørdal. Han fikk ballen på kanten av 16-meteren, og skjøt via en Sarpsborg-spiller og i mål.

Juklerød fortsatte å terrorisere Sarpsborg-forsvaret fra sin backposisjon, og satte opp en fin vegg med Petter Strand like over halvtimen, men skuddforsøket gikk nokså rett på keeper. Ti minutter før pause burde Sarpsborg tatt tilbake ledelsen, da Peter Reinhardsen fikk ballen på 16-meterstreken.

Sarpsborg-spilleren hadde alle muligheter til å plassere ballen hvor som helst i målet, men han valgte i stedet å bredside ballen langt over. Fem minutter før pause hadde Vålerenga snudd det. Petter Strand raidet mot Sarpsborgs 16-meter og slapp den til Bjørdal. Han snurret rundt med sin forsvarer og la ballen hardt og flatt inn mot bakerste stolpe. Der hadde Mees Rijks løpt seg fri, og bredsidet ballen i mål.

Håkons økte VIFs ledelse

Sarpsborg kom klart best i gang, men Vålerenga spilte seg stort opp og snudde kampen før pause. VIF fikk masse plass på kantene, noe Simen Juklerød og Daniel Håkans utnyttet seg av. Spesielt sistnevnte var frisk, og kjørte slalom gjennom Sarpsborg-forsvaret gang på gang. Helt på tampen satte Martin Kreuzriegler et frispark like utenfor, før VIF fikk trampeklapp da de gikk i garderoben med 2-1-ledelse.

Oppildnet av støtten fra fansen, og 15 minutter inne i den gode, varme garderoben, var Vålerenga det beste laget også etter sidebyttet. Daniel Håkans hadde flere skuddforsøk, mens også Mees Rijks fikk en god mulighet. Skuddet hans gikk via et Sarpsborg-bein, men Kristiansen fikk hånda opp mesterlig.

Daniel Håkans var ordentlig i dytten han, og knappe ti minutter ut i omgangen økte han Vålerengas ledelse. Finnen ble spilt igjennom, løp fra forsvaret og alene med keeper fikk han ballen i mål. Rundt timen var det Petter Strand som ble spilt alene med keeper, men denne gang reddet Kristiansen.

Borchgrevink-kanon i vinkelen

I likhet med i damekampen tidligere på dagen, fikk Vålerenga voldsomt mye plass å boltre seg i på kantene. Det koste Daniel Håkans seg med, og når Vålerenga også smatt gjennom i midten, hadde vertene ganske god kontroll på begivenhetene rundt timen spilt.

Vålerenga spilte tidvis ball i hatt med Sarpsborg fra divisjonen over, og med 20 minutter igjen på klokka skjøt Daniel Håkans i tverrliggeren. Noen minutter senere kom dagens fineste skudd, da Christian Borchgrevink fikk ballen på 20-22 meters hold og druste den i motsatt kryss.

Som om ikke det var nok vartet Filip Thorvaldsen opp med en lekkerbisken etter han kom inn, da han dempet en ball i bakrom, angrep Sarpsborg-forsvaret, danset seg litt rundt før han fintet ut det som var i hvitt og blått og satte ballen i mål.

Meget oppløftende VIF-seier

Sarpsborg reduserte en gang, men Vålerenga leverte en meget oppløftende prestasjon mot et godt eliteserielag. Det var litt åpent i forsvar i starten, men det fikk laget ordnet på utover i den første omgangen, og offensivt sprudlet det virkelig for et Vålerenga-lag som ikke har skapt mye i vinter.

I returen til Intility kom både ketchupeffekten foran mål, og foran 545 tilskuere kom også godfølelsen om at det her faktisk kan bli litt bedre enn det har sett ut til tider i vinter. Sarpsborg fikk et småbillig straffespark på overtid, som Rafik Zekhnini scoret på, og fastsatte sluttresultatet til 5-3.

Neste kamp for Vålerenga nå er mot Tromsø neste søndag, før AIK borte er generalprøven 26. mars.

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Vålerenga – Sarpsborg 5-3 (2-1)

Intility Arena, 545 tilskuere

Gule kort: Rafik Zekhnini, Franklin Uchenna, Sondre Ørjasæter, Sarpsborg.

Mål: 0-1 Simon Tibbling (4.), 1-1 Henrik Bjørdal (27.), 2-1 Mees Rijks (41.), 3-1 Daniel Håkans (52.), 4-1 Christian Borchgrevink (74.), 5-1 Filip Thorvaldsen (75.), Henrik Meister (77.), 5-3 Rafik Zekhnini (90.)

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad (Christian Borchgrevink fra 64.), Nathan Idumba (Aleksander Hammer Kjelsen fra 81.), Martin Kreuzriegler, Simen Juklerød – Brice Ambina, Elias Hagen (Stian Sjøvold Thorstensen fra 81.), Henrik Bjørdal (Adrian Kurd Rønning fra 81.) – Daniel Håkans (Lorents Apold-Aasen fra 81.), Mees Rijks (Jones El-Abdelloui fra 64.), Petter Strand (Filip Thorvaldsen fra 64.).

