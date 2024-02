KFUM Oslo lot Viking ha ball, men skapte de største sjansene selv

Dermed ble det den hjemleide sønn fra Bodø/Glimt, Petter Nosa Dahl som ble matchvinner da han elegant scoret på Kåffas første sjanse etter pause. Laget viste igjen evnen til å spille ut motstander i trange rom, en god egenskap de tar med seg opp fra OBOS-ligaen.

Vindkastene var hørbare helt opp hit fra Marbella i fredagens treningskamp, men dette var en kamp med ballen mye på bakken, så lagene klarte å sette sammen litt spill i solskinnet.

Les flere saker om KFUM Oslo her

Viktig duo

Brødrene Aleesami startet i KFUM-forsvaret og den familien blir viktig i denne historiske sesongen for det nyopprykkede laget.

For Viking dominerte de første 40 minuttene og skapte de få sjansene som var i denne perioden.

Zlatko Tripic var mye involvert og hadde kampens første mulighet da han skjøt hardt rett på Kåffa-keeper Emil Ødegaard etter sju minutters spill. KFUM slet med å komme seg ut, men da de klarte det fikk vi se deres raske, offensive kvaliteter, Petter Nosa Dahl, lå ute på venstrekanten og ventet på oppspillene der han kunne bruke farten sin.

Zlatko Tripic ble Vikings målscorer. Bildet er fra en annen kamp. (Frederik Ringnes/NTB)

Feilaktig annullert

Etter drøyt 20 minutter fikk Viking et frispark ute på venstre kant som nevnte Zlatko Tripic slo inn som en innøvd variant. Trekket slo til, men scoringen ble annullert for offside. Vi er ikke overbevist om at den annulleringen ville gått gjennom en VAR-sjekk. Både vi og de fleste Viking-spillerne mente den så helt grei ut.

Fire minutter senere kom KFUM Oslo til sin første sjanse i kampen, og det ga også scoring etter et klassisk KFUM-angrep som vi husker fra fjoråret. Få lag er bedre på småspill rundt motstanders 16-meter og etter fire kjappe, smarte trekk var Simen Hestnes plutselig alene med keeper Patrik Gunnarsson.

Han trillet selvsikkert inn scoringen i sin andre kamp på rad.

Viking-forsvaret sto med hendene oppe for å markere offside, men glemte at det er dommer og assistenten som skal se slikt. De så ikke noe galt og KFUM kunne gå til pause med ettmålsledelse.

Den burde vært doblet rett før omgangen var over da Robin Rasch plutselig fikk ballen alene på tolv meter. Kanskje situasjonen oppsto litt for overraskende for han satte ballen over tomt mål.

I vår bok sto det da 2–2 i målsjanser til pause.

Les også: Kåffa-spiller klar for Serie A-klubb: – Riktig steg for meg (+)

Viking dominerte

Det første kvarteret etter paue slo Viking leir på KFUMs halvdel og det var i denne perioden utligningen kom.

En dominerende Joe Bell på Vikings midtbane endte med at Lars-Jørgen Salvesen fikk avgård et skudd som Kåffa-keeper Ødegaard ga retur på. Da var Zlatko Tripic påpasselig framme og sendte ballen inn. Den returen burde nok Ødegaard unngått.

Viking jaktet seiersmålet uten å skape store sjanser. I stedet fikk Petter Nosa Dahl akkurat den ballen han ventet på, fosset inn fra venstre kant og satte seiersmålet rett i kassa. Elegant!

Og som i første omgang var KFUM farligst i sluttminuttene og skapte to store sjanser der Viking-keeper Patrik Gunnarsson ble duellvinner.

– Prestasjonene er overordnet alt annet. Jeg husker jo i fjor da vi hadde gode resultater i treningskampene. Vi så jo hvordan det gikk da vi kom i gang med seriespillet. Det som er viktig er at vi er stabile i det vi foretar oss. At vi leverer solide matcher når vi stiller med de sterkeste relasjonene vi har, sa Kåffa-trener Johannes Moesgaard før kampen.

Konklusjonen etterpå er nok ikke helt ulik.

KFUM Oslo startet oppholdet med 1-3 tap for Aalborg, men reiser hjem med en god følelse.

Lørdag reiser KFUM hjem og bytter ut sol og vind med snø og slaps på Ekeberg.

Sjekk Kåffas resterende treningskamper her

Les også: Vålerenga fikk seg en realitetssjekk før avreise Marbella i FFK-tap (+)

---

Kampfakta

Treningskamp menn fredag:

Viking – KFUM Oslo 1–2 (0–1)

Estepona Football Center: Ca. 200 tilskuere.

Mål: 0–1 Simen Hestnes (26), 1–1 Zlatko Tripic (52), 1–2 Petter Nosa Dahl (66).

Gule kort: Simen Hestnes, Håkon Hoseth, KFUM Oslo, Joe Bell, Zlatko Tripic, Viking.

Viking startet slik: Patrik Gunnarsson – Viljar Vevatne, Djibril Diop, Sondre Langås, Jost Urbancic – Patrick Yazbek, Joe Bell, Simen Kvia-Egeskog – Sander Svendsen, Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic.

KFUM Oslo startet slik: Emil Ødegaard – Håkon Hoseth, Ayoub Aleesami, Akinsola Akinyemi, Haitam Aleesami – Amin Nouri, Remi Svindland, Simen Hestnes, Robin Rasch – Petter “Nosa” Dahl, Teodor Berg Haltvik. Inn i løpet av 2.omgang: Sverre Sandal, Momodou Njie, Mohammed Abbas, David Hickson,

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen