Skeid vant med storscorer fra 3. divisjon på topp - topper gruppa i OBOS supercup

Nordre Åsen (Dagsavisen): Etter at Grorud bare klarte 1–1 hjemme mot Eidsvold i går, lå muligheten åpen for at Skeid kunne skaffe seg en liten luke på fire poeng, på toppen av sin gruppe i OBOS supercup, dersom de slo Lørenskog. Det klarte de uten store problemer.

To mål før pause, og en frisparkperle etter, sørget for 3–0 hjemme på Nordre Åsen.

– Alt i alt ganske solid i dag. Lørenskog har én avslutning på keeperen vår. Ingen farligheter i det hele tatt, og vi skaper egentlig ganske mye, og er solide i alle fasene av spillet. Så et steg i riktig retning – igjen, smiler Skeid-trener Vilde Rislaa etter nedsablingen av Lørenskog.

Spennende prøvespiller

Skeid tok tidlig kommandoen i kampen, og styrte det meste i eget hus. På topp fra start fant vi også en spennende prøvespiller – Oliver Midtgård.

Spissen gjorde seg kraftig bemerka da han i 2022 scora hele 25 mål, på 23 kamper for Nordstrand i 3. divisjon. Forrige sesong viste han at det slett ikke var noe blaff, da han scora 14 mål på 15 kamper – før han ble lånt ut til eliteserielaget Sarpsborg 08. Der ble det imidlertid kun spill for andrelaget.

Skeid, som er på jakt etter spiss, kan kanskje ha funnet sin mann her – til tross for at det ikke ble nettkjenning i første kamp.

Men det var han som kom til kampens første store målsjanse, etter 30 minutter. Innlegget fra Ousmane Diallo var godt, men Midtgård headet ballen på utsiden.

– Vi får se videre hva både han og vi tenker, men han har trent med oss denne uka her, og har fått et godt inntrykk av han. En meget god avslutter, sier Rislaa, og fortsetter:

– Han er farlig i boks hver gang han er der, det er det ingen tvil om. I tillegg er han god i press. Flink til å lede motstanderen, slik at det blir enkelt for de bak å forsvare seg. Det behersker han veldig godt.

Rise scora – igjen

Midtgårds bom kom etter en halvtime. Kun fire minutter seinere satt 1–0. Denne gangen kom Skeid rundt på høyrekanten med Sulayman Bojang. Innlegget ble slått hardt, og flatt inn i feltet, der Lørenskog-stopper Abdel-Hede Ali satte ballen i eget mål.

2–0 kom kun fire minutter før pause, og var resultatet av et flott Skeid-angrep. Det hele starta med Luca Høyland som fant Bendik Rise høyt oppe i banen. Rise tuppa ballen kjapt videre til Mikkel Mikkel Lindbæk, som flytta den like hurtig enda lenger ut til venstre, der Diallo kom dundrende. Vingbacken løfta hodet, og slo ballen tilbake, 45 grader ut, til Rise, som avslutta via en Lørenskog-spiller, og i mål.

Rise, som også scora i forrige treningskamp har vært klar på at han gjerne ønsker en mer offensiv rolle i Skeid. En bedre søknad enn å score i hver kamp er det vanskelig å sende.

– Jeg begynner å få litt utfordringer med å sette han ned på midtbanen nå. Så jeg tror han trives godt i det tierrommet, og har lengta etter det. Jeg tror ikke han har tenkt seg ned, fastslår Rislaa.

Frisparkperle

Skeid gjorde ett bytte i pausen. Ulrich Ness kom inn for Ivar Eftedal. Det viste seg å være lurt, for kun fem minutter etter hvilen skaffet Midtgård et frispark på 18 meter, etter en vegg med Rise. Frisparket fra 18 meter curla Ness lekkert opp i krysset. Det ble også kampens siste mål, etter en andreomgang der Lørenskog forsøkte litt mer det siste kvarteret, uten stort hell.

– Vi har jobba mye med det defensive, så det å ha så god kontroll på pasningslinjer, og de farligste sonene/rommene, så det betyr jo mye når man knekker den koden litt. Men også balltempo, og tålmodighet med ball. Vi blir farlige nesten hver gang vi setter opp balltempoet. Det er fint å se, sier Rislaa.

Skeid gjorde flere bytter utover i omgangen, én av de som kom inn var Usman Shahid, som leverte en heading som landa på toppen av krysstanga.

– Helt ufarlig, sa Lørenskogs keeper da han svingte forbi undertegnende for å hente en ny ball.

Så vi får kanskje tro han på at han hadde kontroll. Til tross for det var seieren aldri truet, og Skeid vant kampen fult fortjent med 3–0.

Jakter flere offensive spillere

Til tross for at laget nå har scora elleve mål på de tre siste kampene er de fremdeles på jakt etter flere spisser.

– Vi ønsker et par angrepsspillere inn fortsatt. Samtidig har vi scora elleve mål på de tre siste kampene. Så ting begynner å sitte, og vi har spillere som er kapable til å score en del mål allerede. Så er det å fylle på, og da kan vi bli farligere offensivt, forklarer Rislaa.

At Midtgård for kan bli én av de nye er slett ingen umulighet. Samtidig er døra fremdeles åpen for en skikkelig Skeid-veteran – Johnny Buduson.

– Vi har fortsatt dialog og han er litt med her og der når det passer. Han holder seg i form, og trener med Klemetsrud, så vi får se hva det blir til.

– Det er mulig han dukker opp?

– Vet aldri med han, sier Rislaa, og smiler.

Skeid spiller siste gruppespillkamp i OBOS supercup neste lørdag, borte mot Arendal.