Skeid til semifinale i sin vintercup. Har fire strake seire

Med seieren er de vinner av sin pulje i OBOS Super cup og er klare for semifinalen. Det var Skeids fjerde strake seier i denne vintercupen og treningskamper de siste ukene. Selvtilliten tar de med seg, men akkurat i denne kampen hadde de litt flaks med seg også.

For før Skeids første scoring var Arendal nærmest scoring med et stolpeskudd og avslutning over fra fem meter. Men Vegard Hansens nye mannskap sliter med uttellingen.

Tett og jevnt

Skeid fikk merke det som Grorud erfarte her da de møtte Arendal for noen uker siden. Arendal er en kompakt og tøff mostander som ikke gir noe gratis. Grorud reiste hjem med 0-0 etter en sjansefattig kamp, Skeid skapte ikke stort mer denne lørdagen, men fikk det utløsende straffesparket som Bamba satte inn snaut 20 minutter etter pause.

Bamba heter altså offisielt Kabamba Tumba Kalabatama og fremstår nå som lagets nye spiss en snau måned før seriestart. Han kommer fra Ull/Kisa.

Straffesparket som sendte Skeid i ledelsen ble en kontroversiell sådan. Et skudd traff en arm og i så måte var avgjørelsen korrekt. Men Bambas første forsøk ble fint reddet av Arendalkeeper Andreas Smedplass.

Men assistentdommer markerte for at keeper forlot streken for tidlig, noe tv-bildene viste at han ikke gjorde.

Men Bamba fikk ta straffesparket om igjen, la ballen i motsatt hjørne, et skudd som også keeper var i nærheten av.

Kampens prestajon

Skeid styrte det meste av kampen i det som heter Arendal Idrettspark og som ikke er Arendals hjemmebane i seriekamper. Snøkantene lå fortsatt høye rundt banen.

Etter 0-1 ble Arendal mer frustrert og Skeids andre scoring kom etter kampens største enkeltprestasjon.

Midtstopper Fredrik Flo brøt en ball høyt i banen, framspillet kom til Sulayman Bojang som kom i stor fart på sin høyrekant, han bare fortsatte, dro av to mann før han kom inn i feltet og plasserte ballen rolig ned i hjørnet.

En scoring å være bekjent av, Bojang!

Arendal prøvde en sluttspurt, men ingen av lagene kom til store sjanser før Arendal fikk en kjempemulighet til redusering på overtid. Men forsøkene ble reddet to ganger på målstreken av Skeid-forsvaret.

Dermed er Skeid i sluttspillet i sin egen vintercup, et sluttspill som starter neste helg.

Semifinalen spilles søndag 17. mars, finalen i Vallhall spilles fredag 22. mars.

Skeid serieåpner i 2. divisjon hjemme mot Tromsdalen 6. april.

FAKTA

OBOS Supercup menn lørdag:

Arendal - Skeid 0-2 (0-0)

Arendal Idrettspark: Ca. 100 tilskuere.

Mål: 0-1 Bamba (straffe 64), 0-2 Sulayman Bojang (69).

Skeids lag: Marcus Andersen - Luca Høyland (Noah Sveen fra 84), Per Magnus Steiring, Fredrik Flo - Sulayman Bojang, Ousmane Diallo, Hassan Yusuf, Mikkel Lindbæk (Leon Dahlstrøm fra 84), Usman Shahid - Bendik Rise (Ulrich Ness fra 50), Bamba (Ivar Eftedal fra 72).

