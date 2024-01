Knepent Kjelsås-tap tross gode prestasjoner i årets første kamp

LSK-HALLEN (Dagsavisen): Etter å ha snødd ned de siste ukene på Oslos tak, som har gjort treningsforholdene vriene på Grefsen, var Kjelsås-spillerne og trener Eivind Kampen svært glad for å kunne trekke inn under tak og få startet årets sesong inne i LSK-hallen lørdag.

Kjelsås hadde ikke med seg noen prøvespillere mot Thomas Myhres Moss, men nykommerne Jonas Brauti, Kristian Eriksen, Filip Oprea og Olav Øby fikk sine debuter i den blå skjorta. Jens Aslaksrud ropte på straffe før det var spilt fem minutter etter en hands inne i feltet, men det endte med et par cornere fra Øby uten at det ble spesielt farlig.

Det ble det etter ti minutter, da Kjelsås tok ledelsen. Det målet må nok Moss’ keeper Mathias Ranmark ta på sin kappe, da han kom ut på en lang ball opp i banen. Keeperen havnet utenfor 16-meteren og prøvde å dempe ballen på brystet, men fikk ikke kontroll på ballen. Dermed plukket Jens Bonde Aslaksrud den opp, tok et par steg til siden og chippet ballen over Moss-spillerne på streken og inn. Kjapt oppfattet.

Kjelsås-spillerne jubler for årets første mål, signert Jens Bonde Aslaksrud. (Pål Karstensen)

Moss utlignet kjapt

Den ledelsen beholdt de ikke mer enn i fem minutter, og denne gang var det Kjelsås’ tur til å forære gjestene fra Moss en god mulighet. En misforståelse mellom Filip Oprea og Ahmad Abbas gjorde at Moss kom seg fra skudd fra kanten av 16-meteren. Skuddet ble reddet av Jonas Brauti, men returen dunket Oliver Stavdal sikkert i mål.

Etter hvert falt kampen seg litt mer til ro, i et kampbilde der Moss i starten hadde en del ball og Kjelsås var veldig direkte. Det gikk kjapt i lengderetning med Kjelsås i starten med flere baller inn bak Moss-forsvaret på løpene til Jens Aslaksrud og spissmakker Kristian Eriksen. Det jevnet seg også ut da vi nærmet oss halvtimen spilt, i en kamp med høyt tempo og masse vilje.

Like over halvtimen spilt fikk Kjelsås frispark nede i korridoren ved cornerflagget etter at Martin Helmer Rusten ble lagt i bakken. Øby slo den presist inn på hodet til Simen Olafsen som prøvde å stusse den i lengste hjørnet fra første stolpe, men forsøket snek seg utenfor.

Ny sesong for Kirsebom

Det siste kvarteret var jevnspilt, med mange tette og tøffe dueller på midten. Omgangen endte med en corner til Moss som Brauti fanget enkelt, og dermed gikk lagene til pause på 1-1 etter en jevn omgang der Kjelsås forsvarte seg godt og var farlige i bakrom.

Kjelsås byttet hele laget i pausen, som gjorde at superveteran Terje Kirsebom tok plass i mål med masse unggutter foran seg. 44-åringen signerte nylig ny ettårskontrakt på Grefsen stadion, og gledet seg til å ta fatt på nok et år i lokalfotballen da Dagsavisen snakket med han før kampstart.

De ti første minuttene etter pausen var ganske hendelsesfattige. Moss hadde et par innlegg, som Kjelsås beinet unna og da vi rundet ti minutter hadde Markus Ottesen et skudd som gikk via et Mosse-bein og inn i fanget til Moss’ sisteskanse.

Moss knep seieren

Moss bytta på sin side nesten hele laget etter timen, men styrte mer og mer av spillet etter pause mot Kjelsås’ yngre garde som lå lavt og godt i sin defensive struktur. Det gjorde at Moss fant det vanskelig å finne åpninger og ble spillende mye rundt og ut på kantene uten å komme til noen sjanser.

Kjelsås var igjen svært direkte etter pause, og spilte seg til en corner drøye 20 minutter før slutt. Den ble godt slått på bakerste stolpe, men headingen skled litt av pannebrasken til Henrik Osnes som headet den like utenfor. Minuttet senere var det nesten et under at Moss ikke scoret, men fra en halv meter sleivet Vetle Hellestø et innlegg utenfor fra nesten inne i mål.

Kjelsås kom på en god overgang ti minutter før slutt, men innlegget fra Knezevic inn til Askengren ble akkurat litt for upresist for at sistnevnte kunne spassere ballen i mål. Etter den muligheten hevet Kjelsås seg og fikk bedre kontroll på kampen, og trillet selv litt ball for å finne veien til mål.

Det var det Moss som gjorde, da gjestene først headet et innlegg i stolpen et par minutter før slutt. Moss holdt trykket oppe og et gjennomspill inne i Kjelsås-boksen ble styrt inn i motsatt hjørne av Anas Farah Ali. Kjelsås fikk en stor mulighet til å utligne like etterpå, men satte den midt på keeper. Dermed endte det med et knepent 1-2-tap for Kjelsås, etter en kamp med mange gode prestasjoner.

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Kjelsås – Moss 1-2 (1-1)

LSK-hallen, rundt 80 tilskuere

Mål: 1-0 Jens Bonde Aslaksrud (10.) 1-1 Oliver Stavdal (15.), 1-2 Anas Farah Ali (87.)

Gule kort: Ahmad Abbas, Kjelsås. Marius Andresen, Moss.

Kjelsås før pause: Jonas Brauti – Helmer Rusten, Simen Olafsen, Sigurd Martinussen, Filip Oprea – Leo Bech Hermansen, Olav Øby, Eivind Willumsen, Ahmad Abbas – Kristian Eriksen, Jens Bonde Aslaksrud.

Kjelsås etter pause: Terje Kirsebom – Marius Stølan, Jesse Boateng, Henrik Osnes, Jacob Cleve Broch – Arman Nouri, Jonathan Weiberg Sture, Jakob Emblem-Olsen, Markus Ottesen – Patrick Askengren, Nikolai Knezevic.

