Lyn seirende ut av underholdende oppgjør mot Kjelsås: – Gledet meg lenge

KRINGSJÅ (Dagsavisen): To langpanner med sjokoladekake, nybakte kanelboller, vafler og kaffe var bare deler av menyen i Lyn-kiosken denne onsdagskvelden. Bare det er en god grunn til å komme. Baksten smakte ekstra godt når også kampen var god.

Det ble servert fem flotte mål, alle fra åpent spill, i en imponerende temporik og intens kamp, treningskamp sådan.

Ønsket seg en temporik kamp

Lyn kom ut i førersetet og holdt seg der i store deler av kampen. Spesielt den siste halvtimen av førsteomgang var sterk, der målene kom etter flotte angrep, gjenvinningene var kjappe, duellene ble vunnet og kula forflyttet raskt.

– Førsteomgangen er ordentlig bra. Det er ikke enkelt å bryte ned et Kjelsås-lag på den måten. Dette er et stort steg i riktig retning. Det ble en hard fysisk økt for gutta, og det trengte vi, sier Glenn Hartmann til Dagsavisen.

Fysisk ble det også for Kjelsås, som måtte håndtere en høy presslinje, stadige balltap, motsatte bevegelser og raske kombinasjoner. Både 1-0 og 2-0 kom etter kombinasjonsspill på høyresiden med gode innlegg fra Håvard Meinseth. At de blåkledde skulle få kjørt seg var også et slags ønske fra Kjelsås-trener Eivind Kampen.

– Jeg har gledet meg til denne kampen hele vinteren. Lyn byr på utfordringer som vi trenger trening på. De hopper gjerne over noen stasjoner i angrepsspillet, og det krever kjappere hoder hos oss. Vi får et lite intensitetssjokk i starten, men så klarer vi å heve oss i andre omgang. I sum må vi opp noen hakk, sier han til Dagsavisen.

Lyns Mathias Johansen angriper Kjelsås og Helmer Rusten under onsdagens treningskamp. (Håv)

Fine scoringer

Håvard Meinseth var nest sist på de to første målene. Høyrebacken kom stadig på utsiden av Anders Bjørntvedt Olsen, og kjemien dem imellom sitter. Henrik Loholt Kristiansen satt inn det første ved bakre stolpe, mens Kjelsås-stopper Simen Olafsen skled ballen i eget nett drøye fem minutter før pause.

Lyn fikk med venstresiden også, der Jørgen Sjøl på back og Mathias Johansen på vingen utvikler et samarbeid. Henrik Loholt Kristiansen og Even Bydal var gode på midtbanen og sto bak mange gjenvinninger.

– Vi har en enorm intensitet i spillet vårt og holder dem tilbake i nesten hele førsteomgang. Vi har slitt noe mot etablert forsvar og scorer tre nydelige spillemål på et godt organisert lag. Det er kjempepositivt, sier Daniel Schneider.

Simen Olafsen fortviler etter å ha scoret selvmål mot Lyn (Håvard Sollie)

Kort tid etter sidebyttet reduserte Kristian Eriksen etter to gode berøringer, nedtak og avslutning. Det tidlige målet endret kanskje utviklingen på kampen, for Lyn klarte ikke å holde den samme intensiteten, men det skal godt gjøres i en oppkjøringskamp med mange bytter underveis.

Adrian Berntsen fikk æren av å avslutte angrepet som førte til 3–1. Igjen gikk det for fort rundt boksen til gjestene, Lyn var i bevegelse og da ser det enkelt ut når entouchspillet er presist. Berntsens avslutning var like iskald som elegant.

Patrick Askengren kom inn med rundt 20 minutter igjen på klokka, og han var også kald da sjansen bød seg. Han tok ned en bakromsball og lobbet ballen over Alexander Pedersen fra nærmere 30 meter.

– Til og med vi klarte å score en perle, sier Eivind Kampen.

Kjelsås-trener Eivind Kampen gledet seg til å teste laget sitt mot Lyn, og fikk mange gode svar etter kampen på Kringsjå (Håvard Sollie)

Nye Lyn-signeringer

Tirsdag slapp Lyn nyheten om signeringen av Jonas Skulstad. Midtstopperen har vært med på flere treningskamper i vinter. Han har fortid i Egersund der han er fra i tillegg til fire år med universitetsfotball i Kentucky.

– Vi har lenge sett etter en venstrebeint midtstopper, sier Glenn Hartmann til klubbens egne hjemmesider.

Til Dagsavisen melder han at også Alexander Rønning-Olsen er klar for klubben.

– Han har vært med oss i tre uker og kommer fra Notodden. Med han inn får vi enda mer bredde og er oppe i 24 mann i stallen. Da er vi nok satt, med mindre det dukker opp noe helt spesielt, sier Hartmann.

Snøhaugene minker for hver uke som går på Kringsjå, men også i kampen mot Kjelsås fant Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen og assistent Glenn Hartmann en god oversikt. (Håvard Sollie)

Nysigneringene blir med til Marbella der Lyn skal bli en ukes tid. Skiturene for den andre delen av klubben stå for.

Kjelsås har ikke planlagt noen sydentur og heller ingen umiddelbare signeringer.

– Vi skal spare penger, sier Eivind Kampen. Man kan få eksotiske opplevelser i Lillomarka også, om ikke all snøen regner bort de neste dagene.

Kampfakta

Treningskamp 28. februar

Lyn – Kjelsås 3–2 (2–0)

Kringsjå kunstgress, ca. 150 tilskuere

Mål: 1–0 Henrik Loholt Kristiansen (22.), 2–0 Simen Olafsen (39., selvmål), 2–1 Kristian Eriksen (52.), 3–1 Adrian Berntsen (64.), 3–2 Patrick Askengren (75.)

Slik startet lagene:

Lyn:

Alexander Pedersen – Håvard Meinseth, Daniel Schneider, William Sell, Jørgen Sjøl – Tobias Myhre, Even Bydal, Henrik Loholt Kristiansen – Anders Bjørntvedt Olsen, Andreas Hellum, Mathias Johansen

Kjelsås:

Jonas Brauti – Helmer Rusten, Sigurd Martinussen, Simen Olafsen, Filip Oprea – Ayub Mahammad, Eivind Willumsen, Olav Øby, Ahmad Abbas – Jens Bonde Aslaksrud, Kristian Eriksen

---