Skeid prøvde 20 spillere i 2-5 tap for Hamkam

LSK-HALLEN (Dagsavisen): Nederlaget ble stort og beskriver kanskje forskjellen på to divisjoner som skiller lagene. For Skeid handlet det om å trene på forskjellige faser i spillet. Her ble det først og fremst en forsvarsøkt, men særlig etter pause viste de sterke overganger i en omgang som endte 2-2 etter at HamKam satte sitt siste mål på overtid.

Etter åpningspresset der HamKam slo leir å Skeids banehalvdel de første ti minuttene, og fikk sin første scoring etter en corner, fikk Skeid omsider tak i ballen.

Det medførte blant annet to brukbare sjanser til Nickolay Årsbog som dro seg fint fri ved begge anledninger. Først en heading han ikke fikk presset ned, deretter en frispilling der han kom fri med keeper, men brukte ett touch for mye før han avsluttet.

Effektive HamKam

HamKam var laget i Eliteserien som hadde minst ballbesittelse i fjor, her fikk de i hvert fall trening på å ha ballen i laget. Men Skeid anno 2024 har åpenbart fått ordre om aggressivt press anført av en ivrig Torje Naustdal som er løftet høyere opp i banen.

All norsk fotball i januar handler om prøving og feiling og det bar også denne kampen preg av. Skeid stilte med en keeper på prøvespill i Lars Herlofsen, og han fikk kjenne på ballen mye hver gang Skeid skulle spille seg ut bakfra. Det var noen hasardiøse varianter av dette i løpetav kampen.

Etter halvtimen økte HamKam ledelsen på et korrekt, men ganske unødvendig straffespark før 3–0 kom få minutter etterpå. Et brutalt resultat for Skeid som da hadde følt at de hadde fått til en del av det de hadde fokusert på. Men HamKam framsto som effektive.

Byttet hele laget

Skeid fikk noen gode overgangsmuligheter, men det ble gjerne en støttepasning for mye i oppspillet.

HamKam byttet hele laget til pause, mens Skeid fikk inn ni nye mann. Så her trengte man egen sekretær for å holde orden på navnene.

Skeid presenterte da et nytt stopperpar i Noah Sveen og Michael Clinton mens Max Bjurstrøm kom inn på høyrebacken. De to sistnevnte er på prøvespill.

Inn i elleveren kom også Moutaz Ali Alzubi som fikk gleden av å sette inn Skeids redusering snaut ti minutter etter pause. Scoringen bekreftet at det lønner seg å skyte, for det var i praksis en keepertabbe av Marcus Sandberg (sto annen omgang i HamKam-målet) som misforsto hva stopperen foran ham gjorde.

Men viktig for Skeid å få en scoring i disse kampene mot tøffere motstand.

HamKam svarte kjapt med å øke til 4–1 etter at Moses Mawa hadde satt ballen i stolpen, returen i tverrliggeren før ballen omsider havnet i mål.

Max Bjurstrøm spilte 2. omgang som høyreback og hadde bedre kontroll enn det kan se ut som her. (Reidar Sollie)

Skeid hadde tempo

Mange av spillerne som kon inn etter pause viste fart og bedre kontringsspill og Skeids andre scoring kom etter en flott opprulling på høyrekanten.

Like etterpå var laget uhyre nær sin tredje scoring etter en ny fin overgang. HamKams siste mål kom på overtid i kampens siste sekund.

For Skeid-trenerne Vilde Risaa og Mats-André Kaland blir det mye analyse og samtaler de neste dagene og ukene. For her det må sorteres i et spennende spillermateriell. Det mest usikre nå er spissplassen. Johnny Buduson var ikke i troppen i denne kampen heller.

- Vi viser fint tempo i store deler av kampen og får testet oss mot et eliteserielag. Vi fikk veldig mange fine referanser i denne kampen, sier assistenttrener Kaland til Dagsavisen.

Han kom fra Ull/Kisa til Skeid foran denne sesongen.

Skeid har ny kamp allerede søndag da de har sin første kamp i OBOS supercup borte mot Grorud.

---

FAKTA

Treningskamp menn torsdag:

HamKam – Skeid 5–2 (3–0)

LSK-hallen: Ca. 100 tilskuere.

Mål: 1–0 Vegard Kongsro (7), 2–0 (straffe 30), 3–0 Oliver Kjærgaard (35), 3–1 Moutaz Ali Alzubi (54), 4–1 Moses Mawa (59), 4-2 Shahid (76), 5-2 (90+2)

Skeids startellever: Lars Herlofsen – Ousmane Diallo, Per-Magnus Steiring, Fredrik Flo, Luca Høyland –, Bendik Rise, Hassan Yusuf, Mikkel Lindbæk, Nickolay Årsbog –, Torje Naustdal, Emil Tjøstheim.

Innbyttere: Daniel Størseth Lunde, Moutaz Ali Alzubi, Alexander Hagen (prøve), Drenij Lokaj, Hjelde, Dahlstrøm, Noah Sveen, Max Bjurstrøm (prøve), Lazarevic, Shahid, Michael Clinton (prøve)

---

