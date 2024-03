Sandal matchvinner da Kåffa snudde til seier mot Lyn i generalprøven

KFUM ARENA (Dagsavisen): I lett duskregn gjennomførte KFUM Oslo og Lyn sine generalprøver før møtet med nye nivå for begge lag. Kåffa skal spille i Eliteserien for første gang, mens Lyn er tilbake i Obosligaen for første gang siden nedrykket i 2010. Begge er blant Oslofotballens suksesshistorier de siste årene, og lørdag målte de krefter på Ekeberg.

Etter en jevnspilt start, der Kåffa var det førende laget med mest ball, hugg Lyn til. Andreas Hellum fikk en nydelig pasning mellom to av KFUM Oslos midtstoppere, dempet ballen på brystet og sendte den ned i hjørnet på neste touch. En utrolig god prestasjon av Lyns toppspiss sendte Lyn i en tidlig ledelse.

Lyn har vunnet samtlige treningskamper denne oppkjøringen, mens resultatene har variert litt mer for Kåffa. Minuttet etter Lyns ledermål burde David Hickson utlignet for Kåffa, men den tidligere Skeid-spilleren bredsidet volleyforsøket sitt via tverrliggeren og over etter innlegg på bakerste stolpe.

Lyn-spillerne jubler for Andreas Hellums ledermål mot Kåffa (Pål Karstensen)

Utligning etter mønsterangrep

Hickson fikk to nye muligheter de neste fem minuttene, der den første ble avvinket for offside og den andre blokkert. Men kantspilleren var veldig frisk i starten, og skapte problemer for et Lyn-forsvar som har vært bunnsolid så langt denne oppkjøringen.

Lyn-keeper Alexander Hurlen Pedersen måtte slå ut forsøk fra Simen Hestnes ut til corner etter halvspilt første omgang, men den corneren slo Robin Rasch over alt og alle. Likevel var det et Kåffa-lag som hadde det meste av ballen, mens Lyn forsvarte seg godt og tok kontringer når sjansen bød seg i starten.

Like over halvtimen var spilt da kombinasjonsspillet til Kåffa satt ordentlig, og da ble det mål. Kåffa fikk åpnet opp Lyn-forsvaret med en nydelig pasning gjennom ledd fra Mathias Tønnesen, som fant Simen Hestnes med masse rom foran forsvarsfireren til Lyn. Hestnes spilte opp Remi Svindland, som tok med seg ballen på ett touch og banket ballen ned i hjørnet.

Kåffa-spillerne jubler for Remi-André Svindlands utligningsmål før pause (Pål Karstensen)

Lyn klarte å heve seg litt etter målet, og fikk holdt litt mer på ballen inn mot pausen. Hellum fikk vendt opp og kommet seg til skudd like etter målet, men omgangen ebbet ut uten flere store sjanser. Dermed gikk lagene til pause på 1-1 etter en omgang der Kåffa hadde mest ball, men Lyn var farlige på kontringer.

Lyn fikk den andre omgangens første sjanse, da Håvard Meinseth først slo et innlegg. Det ble først stanget ut, men stanget inn igjen til Tobias Myhre. Hans forsøk ble reddet mesterlig av Emil Ødegaard på nærmeste stolpe, før Lyn ble snytt for en soleklar corner.

Inn mot pause diskuterte Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen og assistent Glenn Hartmann voldsomt, og Lyn la noe gode planer i pausen. Det var i hvert fall litt mer jevnspilte første kvarteret etter hvilen enn det var store deler av første omgang, da KFUM Oslo kontrollerte mye av kampen med ballen i laget.

Lyns assistent Glenn Hartmann og hovedtrener Jan Halvor Halvorsen (Pål Karstensen)

Sandal avgjorde generalprøven

Rundt timen spilt kombinerte Kåffa seg fint fremover igjen, da Remi Svindland fikk kontroll på ballen på midten. Han forserte mot Lyns 15-meter og sendte ballen til Håkon Hoseth, som la ballen ut igjen i feltet til Sverre Sandal. Han skjøt på første, men skuddet ble blokkert. Det var et skremmeskudd.

Ikke mange minuttene senere skulle nemlig Sandal sende Kåffa i ledelsen. Robin Rasch fintet skudd like utenfor 16-meteren og spilte opp mot Remi Svindland inne i 16-meteren. Han touchet ballen til Svindland, som fikk seg nok plass til å sende avgårde et skudd i et mylder av Lyn-spillere.

Et par minutter senere tråklet Kåffa seg igjennom igjen, og nok en gang var Sandal på farten. Denne gang var han nest sist, før han la ut til Svindland, men han skjøt et godt stykke over. Begge lag gjorde en del bytter mot tampen av kampen, som gjorde at rytmen forsvant litt fra begge lag.

Kåffa hadde dermed ganske god kontroll på resten av kampen, hadde et skudd i stolpen på overtid fra Svindland, og påførte Lyn deres første og eneste tap i oppkjøringen. Dermed er de siste treningskampene spilt for begge lag, og neste gang lagene er i aksjon er det seriestart. Den kommer raskt, etter en liten påskeferie.

Sverre Sandal fikk skaffet seg nok plass inne i Lyns 16-meter til å få fyrt avgårde skuddet som ga 2-1 til Kåffa (Pål Karstensen)

---

Kampfakta

Treningskamp, fotball

KFUM Oslo - Lyn 2-1 (1-1)

KFUM Arena, rundt 400 tilskuere

Mål: 0-1 Andreas Hellum (13.), 1-1 Remi-André Svindland (31.), 2-1 Sverre Sandal (65.)

Gule kort: Simen Hestnes, Robin Rasch, KFUM Oslo. Anders Bjørntvedt Olsen, Lyn.

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard - Akinshola Akinyemi (Martin Gavey fra 80.), Momodou Lion Njie, Mathias Tønnesen - Håkon Hoseth, Robin Rasch, Simen Hestnes, Amin Nouri (Johannes Nunez fra 70.) - Remi-André Svindland, Sverre Sandal, David Hickson.

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen - Håvard Meinseth, Daniel Schneider (Salim Lagzhaoui fra 85.), William Sell, Herman Solberg Nilsen - Tobias Myhre (Adrian Berntsen fra 79.), Even Bydal (Malvin Ingebrigtsen fra 46.), Henrik Loholt Kristiansen - Mathias Johansen (Jacob Hanstad fra 79.), Andreas Hellum (Ibba Laajab fra 79.), Anders Bjørntvedt Olsen.

---

