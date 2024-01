En ny hverdag for Kåffa: – Skal ikke selge oss til nedrykk

I sin nyttårshilsen på klubbens hjemmesider sier Kåffa-trener Johannes Moesgaard at det nå er sportssjef-tid, og at han er veldig trygg på at klubben er i gode hender hos Daniel Fredheim Holm. Sportssjefen kan bekrefte at det i aller høyeste grad har vært sportssjef-tid siden opprykket til Eliteserien ble sikret.

– Det har vært mange meldinger og mye telefoner den siste halvannen måneden. Så det er en helt annen hverdag for oss nå, men det er bra. Selv om vi har god oversikt, trenger vi også å få innspill for å finne ut av ting. Det kan være «caser» som dukker opp som vi ikke har tenkt på, fordi vi har ansett at det ikke var mulig å løse. Men så har vi fått beskjed om at det kanskje ikke er umulig likevel, og da må sportssjefen på jobb, forteller Fredheim Holm og ler.

Les flere saker om KFUM Oslo her

Blir ingen Kåffa-revolusjon

Etter en lang spillerkarriere gikk den tidligere VIF-helten inn i støttapparatet til KFUM Oslo, og bygger seg opp en mer og mer solid erfaring som sportssjef i hovedstadens eneste eliteserielag i 2024. Utfordringen i år har aldri vært større, da han skal bygge en stall som skal konkurrere med landets beste lag.

– Vi skal opp på et nytt nivå, og da trenger vi også å forsterke laget med spillere på et annet nivå. Vi kommer ikke til å endre måten vi bygger lag og klubb på, og skal ikke revolusjonere Kåffa på noen som helst måte, men vi trenger samtidig å få inn noen spillere som har vært med på det vi nå skal før, forteller Fredheim Holm.

Derfor slo Kåffa til med storsigneringen av Haitam Aleesami før jul, som også viser at KFUM Oslo som klubb har tatt steget opp på et nytt nivå.

– Haitam har med seg den erfaringen vi trenger etter å ha spilt på et høyere nivå i utlandet og på landslaget, og det blir viktig for oss inn i 2024-sesongen. Muligheten for å signere en spiller av hans kaliber hadde ikke vært der om vi ikke rykket opp, så vi ser muligheter for å snakke med og få til avtaler med spillere på et helt annet nivå nå enn tidligere, sier Fredheim Holm.

[ Kåffa henter keeper fra Kjelsås: – Passer meg perfekt ]

Har selv mest Eliteserieerfaring

Samtidig passer også Aleesami perfekt inn i Kåffa-modellen, da han både er Oslo-gutt og kjenner mange av spillerne på laget fra før. Selvsagt inkludert lillebror Ayoub, men også Akinshola Akinyemi, Johannes Nunez og Moussa Njie fra ungdomstida i Holmlia.

– Haitam er på mange måter en lignende signering som vi gjorde med Shola i fjor, bare på et nytt nivå. Også med Shola trengte vi å hente en som kunne gi oss litt mer erfaring og ro, og som har prestert bra på det nivået vi var på. Det samme er situasjonen med Haitam, da han er en spiller som vet hva vi går til og som kan være en læremester både for de yngre spillerne, men også de eldre spillerne som går inn i Eliteserien. Vi har en uprøvd tropp på det øverste nivået, og da er det godt å ha med en som vet hva det går i, sier Fredheim Holm.

[ Tidligere landslagsspiller klar for KFUM Oslo ]

Sportssjefen er vel den i Kåffa som vet best hva spillerne går til. Sammen med bror Thomas, som nå er assistent, har Fredheim Holm en lang karriere bak seg som spiller på det øverste nivået.

– Både jeg, Thomas og Johannes har vært mange år i Eliteserien. Vi kjenner til det nivået og vet hva som skal til, og det tror jeg er en ganske stor fordel for oss. Både i jakten på spillere, og måten vi legger opp treningshverdagen og matcher spillerne inn mot deres første sesong i Eliteserien. Vi har vært med på det før, og det må vi bruke for alt det er verdt, forteller den tidligere VIF og RBK-spilleren med 14 sesonger bak seg i Eliteserien.

[ Talentfabrikken på Ekeberg – slik fungerer Kåffa-modellen ]

Jakter back og angrepsspiller

Nå jobber han med å gjøre stallen klar til en historisk sesong.

– Vi er veldig fornøyde med at vi har såpass mange på kontrakt i 2024 og enda lengre. Den stallen som vi har nå er den som skal inn og krige i Eliteserien. Så vil jeg jo tro det både vil gå spillere ut og spillere inn i løpet av januar og februar, men det blir ingen voldsomme utskiftninger, sier Fredheim Holm og fortsetter:

– Det er enkelte posisjoner vi vet at vi kommer til å foreta oss noe i, da vi ser etter en ny back og en angrepsspiller. Vi har ikke hatt en ren spiss på mange år, så vi ser etter noen som kan produsere mål og målpoeng for oss. Det trenger ikke nødvendigvis å være en spiss heller, men vi er på utkikk etter en angrepsspiller, sier Fredheim Holm.

Som også sier at overgangsmarkedet er såpass dynamisk at det som er situasjonen for Kåffa i dag, ikke nødvendigvis er situasjonen for Kåffa i februar eller før sesongstart.

– At vi skal ha inn en back og en angrepsspiller vet vi, men det kan også skje at vi både henter inn spillere og selger spillere vi i utgangspunktet ikke så for oss. Det kommer helt an på hvilke spillere som blir tilgjengelig, og eventuelt hvilke tilbud vi får på våre spillere, forteller han.

[ Hestnes blir med KFUM opp i Eliteserien – signerte kontrakt til 2026 ]

En ny fase i spillerlogistikken

En ting er i hvert fall sikkert. Kåffa kommer ikke til å selge like mange spillere til Eliteserien nå som før.

– Det at Kåffa skal være en klubb som utvikler spillere og som kan selge spillere videre når de har tatt steg hos oss endrer seg ikke. Men nå har vi solgt mange spillere opp til Eliteserie, og siden vi er der nå selv tror vi heller ikke det er like attraktivt for våre spillere å gå til en annen klubb i samme divisjon. Sånn sett kan du si at det neste naturlige steget er å selge til utlandet, men det kommer helt an på budet og spilleren, sier Fredheim Holm og fortsetter:

– Vi må føle at et eventuelt salg vil styrke oss på noe vis, for eksempel ved at vi kan investere de pengene vi får i å sette sammen en enda bedre stall. Viktigheten av å holde plassen i Eliteserien er enormt stor for oss, så vi skal på ingen måter selge oss til nedrykk. Så også der har vi gått inn i en ny fase av spillerlogistikken vår, sier sportssjefen som har travle dager på kontoret.

– Det er ingen signeringer som er klare til å underskrives akkurat nå, men vi håper å ha det meste på plass innen den første treningskampen vår 26. januar. Det er målet, også er det jo alltid ting som skjer som gjør at det ikke alltid går, også kan det jo som sagt hende at det dukker opp såpass interessante spillere som gjør at vi hiver oss rundt. Vi ønsker jo selvsagt at spillerne som skal være her i år har vært såpass lenge i klubben at de kjenner medspillerne sine og har hatt treninger med lagkameratene før sesongstart, så jo før vi får spillerne på plass desto bedre er det, avslutter Fredheim Holm.

[ Klubbdriften som har gitt KFUM suksess: - Vi skal ha Oslo-gutter i Eliteserien ]

[ Oppsettet klart: Dette blir Kåffas første motstander i Eliteserien ]