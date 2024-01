Grorud og Skeid delte poengene i første møte mellom Alrek og Rislaa

GRORUD (Dagsavisen): Etter at Skeid og Grorud tok initiativ til årets nyvinning Obos Supercup, skulle det også bare mangle at lagene møtes i første runde foran et ganske godt besøkt Grorud Arctic Match. Det er også det første møtet mellom Grorud og Skeid etter at Vilde Rislaa tok over Skeid, og således var det også knyttet en viss prestisje i møtet mellom Andreas Alrek og Rislaa etter at de jobbet sammen i Grorud.

Ute på banen var det lite som skjedde den første halvtimen, da det var mange dueller på midten og to lag som prøvde å bryte ned hverandre. Like rundt halvtimen fikk Grorud kampens første store sjanse, da et innlegg ble slått inn på bakerste stolpe til Herman Paulsrud som blåste ballen over fra like utenfor fem-meteren.

Grorud fikk satt inn et lite press etter det, og fikk også ballen i mål. Mathias Bråten fikk ganske uforstyrret bredsidet ballen i mål, men på det tidspunktet var spillet allerede blåst av for inngrep på keeper i duellen før. Noe Grorud-trener Andreas Alrek ikke var spesielt fornøyd med, og ville ha en forklaring på.

Mathias Bråten klager til dommeren etter at scoringen hans ble annullert før pause. (Pål Karstensen)

Oppofrende forsvarsspill

Grorud koblet et lite grep det siste kvarteret, og fikk flyttet ballen mye ut til Musa Dubois som utfordret Skeids bakre firer. Fem minutter før pause fikk han lagt ballen ut til Bråten som prøvde å curle ballen ut i det lengste hjørnet, men en glimrende blokkering fra Per Magnus Steiring hindret det i å bli farlig.

Omgangen ble avsluttet med en stor sjanse til Skeid på corner, som ble svingt inn og stusset bakover på første stolpe. Ballen sneiet den bakerste stolpen og landet hos en Skeid-spiller, men forsøket ble blokkert. Dermed gikk lagene til pause på 0-0 i det som var surt, kaldt og forholdsvis jevnspilt.

Etter hvilen var det Skeid som åpnet med et lite press, men Grorud som fikk omgangens første sjanse. Gjestende Skeid spilte litt i overkant risikabelt i eget forsvarsledd, som gjorde at Grorud fikk et brudd høyt i banen og etter et trekantspill fikk vertene satt opp en god skuddmulighet for William Silfver-Ramage mellom beina på Steiring, men skuddet snek seg utenfor.

Poengdeling på Grorud

Som i den første omgangen jevnet kampen seg ut, der begge lag fikk sine muligheter. Skeid hadde et par forsøk på overganger, der bare litt unøyaktighet hindret store muligheter alene med keeper. Grorud på sin side hadde et ikke ueffent kombinasjonsspill som førte til et par avslutninger. Uten at det heller endte opp i noen store sjanser.

Grorud fikk en god mulighet på corner, men ingen av lagene klarte å spille seg til noen store sjanser mot slutten av kampen. Mange bytter gjorde også sitt til at det ble litt oppsykket og vanskelig å finne noen rytme. Lagene trillet mye ball i bakre ledd og prøvde å finne åpninger. Men de kom aldri.

Dermed endte det med poengdeling og 0-0 i det første møtet mellom Alrek og Rislaa, og lagene fikk med seg ett poeng hver til neste runde av Obos Supercup.

Kampfakta

Obos Supercup, første runde

Grorud – Skeid 0-0 (0-0)

Grorud match kunstgress, ca 200 tilskuere

Gule kort: Abel Tjomsland, Grorud. Mikkel Lindbæk, Skeid.

Grorud (4-4-2): Vegard Storsve – Herman Paulsrud (William Silfer-Ramage fra 46.), Sebastian Sørlie Henriksen (Kalle Roba fra 46.), William Bjeglerud (Mats Andersen fra 46.), Ola Nikolai Rye (Daniel Akthar fra 67.) – Simen Beck (Mathias Bråten fra 8.), Marius Dahl (Theodor Agelin fra 67.), Abel Tjomsland (El-Hadji Ba fra 67.), Musa Dubois (Moa Mahnin fra 67.) – Didrik Sereba (Joel Masnini fra 67.), Fitim Kastrati (Angelos Chaminta fra 27.)

Skeid: David Synstelien – Luca Høyland, Fredrik Flo, Per Magnus Steiring, Max Bjurström – Florind Lokaj, Mikkel Lindbæk, Ousmane Diallo, Ulrich Ness (Daniel Lunde fra 46.) – Emil Tjøstheim (Usman Shahid fra 46.), Torje Naustdal.

Benyttede innbyttere: Mats Kaland, Dino Saraotic, Eduard Hjelde, Samih Tleimat, Ivar Eftedal, Michael Clinton Opeyemi, Noah Cristiano Sveen.

