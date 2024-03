KFUM Oslo fikk møte et nytt nivå: - Det trengte vi

LSK-HALLEN (Dagsavisen): Fra 3-0-seier på en rask Skagerak Arena sist helt, til et tørr og slitt kunstgress innendørs. Slike forhold er ikke verken Lillestrøm eller KFUM vant til å spille på, og KFUM taklet det dårligst i innledningen. Med tre i sekken til pause ble det vanskelig å vinne også mot LSK, men i det minste vant de andreomgangen. – Det blir en helt annerledes fotballkamp enn sist. Vi slet med å finne hverandre og ga vekk ballen alt for lett. Men så hever vi oss, og det er jeg stolt av, sier Johannes Moesgaard til Dagsavisen.

Temposjokk

I laget til KFUM manglet mange, blant annet Mathias Tønnesen og Akinshola Akinyemi. De to faste inventarenes fravær ble tydelig fra start. Lillestrøm tok kommandoen og taklet det knusktørre kunstgresset best. Ballen humpet og spratt, men entouchfotballen satt likevel hos kanarifuglene. Etter et rolig første kvarter kom det to på rappen. Først ble KFUM utmanøvrert fra et dypt frispark, deretter i åpent spill på venstrekanten der Lillestrøm fosset ned og spilte 45 grader tilbake til en umarkert spiller.

Det var Lillestrøm som viste hvor høy kvalitet det kan være i Eliteserien. KFUM la seg dypere, men slet likevel med å få tak i ballen. Det kom seg etter halvtimen, da laget kom seg høyere og kom seg til siste tredel, men de maktet ikke å avslutte på mål i hele førsteomgang. I stedet økte Lillestrøm til 3–0 etter en kontring.

– Vi får et temposjokk og får se at dette er et annet nivå enn det vi har spilt på tidligere. De kom opp i oss med en gang, vi hadde en halvhøy presslinje og klarte ikke å spille pasninger. Det er gøy, i læringens forstand, å være med på. Ikke like gøy med tanke på at vi får tre i sekken, men at tempoet var høyt, vi ble løpende imellom og må prøve å ikke bli spist opp. Det trengte vi, sier Moesgaard om førsteomgangen.

Justeringene fungerte bra

KFUM fortsatte med det samme laget etter pause og de utvalgte kom bedre i gang da. Lillestrøm hadde den første avslutningen, men ble spilt mye lavere utover i omgangen. Naturlig kanskje, med deres ledelse. – Men jeg overhørte at de ikke var fornøyde med at det ble sånn, sier Moesgaard. KFUM red på et momentum som vokste seg sterkere for hvert minutt. Robin Rasch la seg ned i en quarterback-rolle, mens resten av midtbanen fant hverandre lettere. De slet fortsatt med å spille seg til avslutninger og andre sjanser, men dominerte kampen.

– Det er sterkt av oss å heve oss slik. Vi trengte litt tid, men fant ut av det. VI justerte oss til å ligge litt lavere, da har vi mer rom og tid med ballen. Da får vi kontroll, og kan kjøre på derfra, sier Moesgaard.

Simen Hestnes pirket inn reduseringen for KFUM. (Håvard Sollie)

Simen Hestnes dunket løs rett på keeper etter vel 75 minutter spilt, den første avslutningen på mål fra KFUM i dag. På den påfølgende corneren kom det andre, og det havnet i mål. Reduseringen var det siste Hestnes gjorde, men laget fortsatte å trykke på. Petter Nosa Dahl kunne ha redusert ytterligere en gang, men skuddet gikk rett på keeper.

Blir annerledes i seriespillet

Etter dette døde momentumet og kampen gikk inn i en transportetappe. Lillestrøm dro av gårde med seieren, men vil nok føle at forskjellen på lagene ikke er spesielt høy, til tross for dominansen deres i førsteomgang.

– Det blir en helt annen kamp når vi møtes på Åråsen, sier Moesgaard.

Johannes Moesgaard var fornøyd med treningskampen mot Lillestrøm. (Håvard Sollie)

Han er også fornøyd med at laget kom seg ut av hallen uten flere skader. Det ble et par på LSK, for det er mye høyere risiko å dra på seg noe i den slitte og tørre hallen. Mathias Tønnesen spilte de siste femten minuttene, men skadelisten er fortsatt lang hos KFUM. På tribunen satt Akinshola Akinyemi, Johannes Nunez, Obilor Okeke og Jonas Hjorth. Det blir viktig å få de tilbake til seriespillet.

Nest siste treningskamp er neste helg, mot Fredrikstad i plankebyen.

---

Kampfakta

Treningskamp lørdag 9. mars

Lillestrøm – KFUM Oslo 3–1 (3–0)

LSK-hallen, ca. 300 tilskuere

Mål: 1–0 Thomas Lehne Olsen (15.), 2–0 Ylldrin Ibrahimaj (18.), 3–0 Henrik Skogvold (36.), 3–1 Simen Hestnes (75.) KFUM Oslo:

Emil Ødegaard – Amin Nouri, Kristoffer Harrison, Momodou Njie (Mathias Tønnesen fra 77.), Haitam Alesaami – Simen Hestnes (Håkon Hoseth fra 77.), Robin Rasch, David Hickson – Remi Svindland (Teodor Haltvik fra 60.), Sverre Sandal, Petter Nosa Dahl

---

