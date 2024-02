Grorud ned på jorda mot Moss – straffet av gamle kjente

LSK-HALLEN (Dagsavisen): Etter 0-0 i første kamp mot Skeid, slo Grorud til med 4-0-seier over Lørenskog i forrige treningskamp. Motstander i det som var en helt ordinær treningskamp i LSK-hallen var Moss, som for to uker siden slo Groruds divisjonsrival Kjelsås med 2-1 i det som var en jevnspilt affære.

Grorud hadde mest ball innledningsvis, men det var Moss som tok ledelsen på deres første angrep i kampen. Moss-spiss Thomas Klemetsen Jakobsen fikk ballen inne i Groruds 16-meter og kolliderte med Herman Paulsrud som kom inn fra siden. Jakobsen gikk i bakken, fikk straffe, og scoret sikkert.

Ikke alle i Grorud var like enig i straffesparket, men den tidligere KFUM Oslo-spissen sendte Storsve en vei og ballen den andre og sørget med det for ledelse til Moss. 12 jevnspilte minutter senere fikk Grorud-corner, og selv om Musa Dubois kom seg til skudd endte det hele med ny scoring til Moss.

Thomas Klemetsen Jakobsen sender Vegard Storsve feil vei og gir Moss ledelsen 1-0 mot Grorud. (Pål Karstensen)

Elmi straffet gamle lagkamerater

Dubois skuddforsøk ble nemlig blokkert, før tidligere Grorud-spiller Saadiq Elmi utnyttet ubesluttsomhet bak hos sine tidligere lagkamerater. Det gjorde at han kom gjennom og spilte ballen over til Eythur Bjørgolfsson, som alene med Storsve nydelig chippet ballen over keeper og i det lengste hjørnet.

Etter 2-0-målet ble det ganske ampert utpå banen, med flere stygge taklinger og dueller inne ved reklameskiltene. Det gjorde at temperaturen steg både på og utenfor banen, før Sebastian Sørlie Henriksen måtte gå av med skade etter en halvtimes tid. Midtstopperen lå nede i flere minutter, som gjorde at begge lagene tok seg en drikkepause og fikk instruksjoner fra trenerbenkene.

Sebastian Sørlie Henriksen måtte ut med skade etter en halvtimes spill (Pål Karstensen)

Da kampen kom i gang igjen var det Moss som styrte begivenhetene, og hadde kontroll på kampen. Grorud slet med å skape de store sjansene før pause, og fikk ikke mye tid på ballen heller grunnet Moss’ høye press. Grorud fikk en corner på tampen, som ble avverget, og dermed ebbet det ut med 0-2 til pause.

Eythur Bjørgolfsson chipper inn Moss' andre scoring for kampen. (Pål Karstensen)

Grorud presset på for redusering

Lite skjedde de ti første minuttene etter pause, før Grorud fikk en kjempemulighet på corner. Den ble svingt inn på bakerste stolpe, der Preben Asp hadde kommet seg nokså alene. Den nye Grorud-spissen headet mot mål, men ble hindret av en beinparade av Moss’ keeper Elias Bachke.

Asp fikk nok en mulighet til å redusere for Grorud like over timen spilt. Grorud banket en ball inn i bakrom som Didrik Sereba fikk headet ned til spissmakker Asp, men hans avslutning fra like innenfor 16-meteren var svak og gikk rett i fanget på Bachke.

Moss-keeperen måtte i aksjon like etter, da han sleivsparket et tilbakespill rett i beina på Musa Dubois. Kantspilleren fant Sereba, som skapte seg en åpning og skjøt, men Bachke var fint nede og fikk skjøvet skuddet godt ut av 16-meteren.

Årets første tap for Grorud

Asp fikk nok en mulighet like etter, da han jaget en ball i bakrom og løp fra Moss-stopper Ilir Kuckleci, men satte skuddet over mot en utrusende sisteskanse hos Moss. Det var også det siste han gjorde, før han ble byttet ut og Grorud satte på et nytt spisspar i Fitim Kastrati og Joel Massini.

Grorud var langt mer direkte etter hvilen, noe som skapte langt større problemer for Moss’ bakre rekker. Andreas Alreks menn var det beste laget etter pause, men med ti minutter igjen hadde laget enda ikke funnet nettmaskene. Det klarte heller ikke Mathias Bråten, som satte skuddet langt utenfor fem minutter før slutt, etter nok en ball inn i bakrom.

Minuttet før slutt fikk Grorud endelig hull på byllen, etter et veggspill som førte til at Fitim Kastrati fikk ballen. Han trakk seg innover og skjøt ballen rundt en forsvarer og i lengste hjørnet. Det målet kom litt for sent for å få med seg noe, og dermed ble det årets første tap for Grorud.

Groruds neste kamp er borte mot Arendal, i fjerde runde av Obos Supercup. Den kampen spilles på Norac stadion lørdag 17. februar klokka 14.00.

---

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Grorud – Moss 1-2 (0-2)

LSK-Hallen, 65 tilskuere

Mål: 0-1 Thomas Klemetsen Jakobsen (8.), 0-2 Eythur Bjørgolfsson (20.), 1-2 Fitim Kastrati (89.)

Gule kort: Fitim Kastrati, Grorud.

Grorud (4-4-2): Vegard Storsve – Herman Paulsrud (Madhusan Sandrakumar fra 46.), Sebastian Sørlie Henriksen (William Bjeglerud fra 34.), Mats Andersen (Mikkel Knudsen fra 78.), Theodor Agelin (Ola Rye fra 60.) – Simen Beck (Djebou Anthony fra 46.), Abel Tjomsland, Moa Mahnin (Florind Lokaj fra 60.), Musa Dubois (Mathias Bråthen fra 72.) – Preben Asp (Joe Massini fra 72.), Didrik Sereba (Fitim Kastrati fra 72.)

---