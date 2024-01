Knepent Skeid-tap i Rislaas første: – De gangene vi treffer henger ikke Raufoss med

RAUFOSS (Dagsavisen): Det skal i utgangspunktet være divisjonsforskjell på Raufoss og Skeid, etter at Oslo-klubben rykka ned med et brak forrige sesong, men under deres nye trener Vilde Mollestad Rislaa hang Skeid brukbart med i første omgang, når oksene fra Torshov fredag sparket i gang sesongens første treningskamp.

0-1-ledelse til pause ble til et 2-1-tap i løpet av andre omgang, da Skeid bytta ni mann i pausen.

Likevel hadde Rislaa smilet på lur da Dagsavisen møtte henne etter kampslutt.

– En veldig fin gjennomkjøring. Vi har hatt fokus på avstander i det lave presset, og løse situasjonene defensivt - og frispillinga vår. Det er gøy at spillerne tar ansvar og har trua på det vi driver med, var Rislaas første kommentar etter kampen.

Tap til tross, hun vet det er lenge til sesongen skal avgjøres. Likevel svei Raufoss sitt vinnermål, som kom like før slutt.

– Jeg hater å tape fotballkamper, så den ligger jo alltid der. Samtidig er det lang tid til seriestart, og lang tid til sesongen skal avgjøres, så dette er en prosess som vi skal bygge videre på, og det er det vi har hatt fokus på hele veien. Så ligger det alltid i bunnen at det gøyeste er å vinne, det er derfor vi driver med dette, forteller hun.

Skeid leda til pause

La oss ta det hyggeligste først. For til tross for at Raufoss hadde hatt fire hjørnespark før det var spilt ti minutter, og var ganske nære på å heade inn en ledelse på det fjerde.

Det var i det hele tatt mye bom fra Raufoss, samt oppofrende forsvarsspill i form av blokkeringer, og ikke minst en god målvakt i nyervervelsen Marcus Andersen.

Og da Raufoss ikke klarte å kapitalisere på sine dødballer viste i stedet for Skeid hvordan det kunne gjøres.

17 minutter var spilt, og Torje Naustdal svinge et frispark inn langt bak i feltet. Der kom en fri, og frank Fredrik Flo, som kasta seg ned, og fikk styrt ballen tilbake i lengste hjørne.

Saken fortsetter under bildet.

Her sklir Fredrik Flo inn 0-1 til Skeid. (Haakon Thon)

To minutter før pause var Raufoss nær utligning etter ett av mange innlegg, men avslutninga gikk utenfor.

– Vi leder 1-0, og har opptil flere sjanser vi også. Så skaper de litt de, men ikke noe sånn voldsomt. Vi glipper på noen markeringer et par ganger, men bortsett fra det var det ikke så mye, oppsummerer Rislaa første omgang.

Saken fortsetter under bildet.

Skeid-spillerne jubler for 0-1-scoringen. Det resultatet sto seg til pause. (Haakon Thon)

– Vi må tørre å være modige

Andre omgang starta litt som den første ble avslutta. Raufoss rulla ut på kant, og slo innlegg. Noen store sjanser ble det imidlertid ikke, før det var spilt 16 minutter av omgangen. Da var den til gjengjeld gedigen, men avslutninga fra kort hold ble må merkverdig vis blåst over mål.

Skeid sleit med å få tak på kampen etter pause. Oslo-laget gjorde som sagt ni endringer til pause, så det var et vesentlig mer B-prega Skeid-lag de siste 45 minuttene.

1-1 kom etter 65 minutter, mens Raufoss sitt vinnermål satt fem minutter før full tid.

Begge målene kom som følge av feilslåtte forsøk på å spille seg ut bakfra. Akkurat dette ga Skeid problemer ved et par anledninger i første omgang også, men etter hvilen ble de straffa i langt større grad. Dette påpeker også Rislaa. Samtidig hadde Skeid også en del sekvenser der de traff på frispillinga, og lot ballen gå hurtig og presist framover i banen. Da så Skeid rett og slett veldig gode ut, selv om det tok litt tid mellom hver gang.

– Vi får ekstremt mange gode bilder vi kan jobbe videre med. De gangene vi treffer så henger ikke Raufoss med. Så er det personlige feil og relasjonelle ting som vi selvfølgelig må jobbe med og prioritere, men det kommer.

– Vi må tørre å være modige i preseason for å bli gode nok. Så det håndterer vi til seriestart, forsikrer Rislaa.

Saken fortsetter under bildet.

Vilde Mollestad Rislaa så både positive, og negative ting i Skeid-laget i løpet av sesongens første treningskamp. (Haakon Thon)

Sto imot 13 hjørnespark

Raufoss er tradisjonelt kjent som et meget godt dødballag, da ville man kanskje tenke at ti hjørnespark imot i løpet av første omgang (13 totalt), skulle resultert i scoring for Raufoss, men det gjorde det ikke.

– Vi har ikke øvd på dødball, så jeg kan jo late som at det var en del av planen for å få trent i dag, men det var det ikke, smiler Rislaa, som erkjenner at de slipper til for mange dødballer.

– Men vi håndterer det greit, poengterer hun.

Raufoss var likevel nære ved par anledninger. En god Marcus Andersen i Skeid-buret var våkent med da en ball ble headet inn i feltet og styrt mot målet til Skeid. Sisteskansen fikk opp labben og vippa ballen over tverrliggeren.

Saken fortsetter under bildet.

Her redder Marcus Andersen den store sjansen til Raufoss. (Haakon Thon)

Andersen viste seg fram

Målvakten som kom fra Hødd før denne sesongen leverte også kampens prestasjon, kun sju minutter etter at Raufoss hadde utligna. Også denne gangen kom muligheten som følge av at Skeid mislyktes i å spille seg ut bakfra - og Raufoss var plutselig aleine med Skeid-keeperen, men Andersen ble stående, leste avslutninga - og redda mesterlig.

– Marcus er god i mål. Han er også ekstremt god på kommunikasjon, og å kommunisere de riktige tingene. Det handler om å forstå spillet. Så er han god med beina, og kan prikke den på fot fra 70 meter, og det verdsetter vi, sier Rislaa om sin sisteskanse.

Saken fortsetter under bildet.

Skeids nye målvakt sto en veldig god kamp i Raufoss, og fikk skryt av trener Vilde Mollestad Rislaa (til høyre) etter kampen. (Haakon Thon)

Pasningsfoten til Andersen var et våpen de forsøkte å bruke flere ganger, spesielt i første omgang. Det var ikke langt unna at en av dem hadde sendt Daniel Lunde aleine igjennom.

Skeids første treningskamp endte altså med et knepent tap mot en motstander fra divisjonen over. Det er en helt grei prestasjon. Vi lar Rislaa oppsummere hva hun, og gjengen skal jobbe med videre framover.

– Bygge videre på de tingene vi har starta med. Grunnleggende prinsipper i hver fase av spillet, og bruke video godt for å sette opp de samme situasjonene på trening. Jobber selvfølgelig med spillerlogistikken, og totalen her, så tror jeg dette her kan bli veldig bra.

PS. Vilde Mollestad Rislaa er neste ukes gjest i Dagsavisens podkast om Oslo-fotball, Trikkeligaen. Der kan du høre med om hva Rislaa tenker om sesongen som venter.