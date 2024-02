Vålerenga fikk seg en realitetssjekk før avreise Marbella i FFK-tap

VALLHALL (Dagsavisen): I det som var Vålerengas siste test før avreisen til Marbella, viste VIF at det er en del som må øves på i Spania. Spesielt på defensiv dødball, noe som også var et problemområde i fjor, tapte Vålerenga mange dueller og det var også sånn kampens første mål kom.

Etter at Vålerenga starta med ballen og trillet mye, fikk FFK corner etter fire minutters spill. Den ble slått på bakerste stolpe, der Vålerenga tapte den første duellen. Ballen ble headet inn igjen i feltet, der Vålerenga tapte nok en duell og Maxwell Woledzi fikk til slutt pirket ballen i mål foran mylderet av folk.

Ingen ideell start for VIF, og verre skulle det bli. Et par minutter senere ble det sendt et innlegg inn i boksen fra FFK. Vegar Eggen Hedenstad prøvde å bryste den tilbake til keeper Jacob Storevik, men fikk ikke nok kontakt med ballen. Det gjorde at Sondre Sørlokk fikk plukket opp ballen, runde Storevik og gi Fredrikstad en tidlig 2-0-ledelse i Vallhall.

Les flere Saker om Vålerenga her

Tamt Vålerenga før pause

FFK fortsatte å skape sjanser på dødball, og etter kvarteret spilt fikk Mai Traore stå helt alene på bakerste stolpe igjen. Heldigvis for Vålerenga var headingen hans meget svak, og gikk utenfor, på det som også var en meget stor dødballmulighet.

Jones El-Abdellaoui skjøt over etter et raid etter bare sekunder spilt, men ellers var det lite sprut offensivt fra VIF den første halvtimen. Da slo Daniel Håkans til med et godt raid, der han plukket opp ballen fra egen banehalvdel og trakk seg fra kanten og inn i midten. Finnen forserte mange FFK-spillere og skjøt like utenfor 16-meteren, men skuddet gikk over.

Det var også VIF største sjanse før pause, da det siste kvarteret var veldig lite begivenhetsrikt. Vålerenga prøvde å spille litt i bakrom på Hedenstad og El-Abdellaoui på den ene kanten, men Fredrikstad hadde veldig god kontroll på det VIF kom med før pause og gikk fortjent i garderoben med en 2-0-ledelse.

Les også: Ingen nye spillere inn før FFK-kampen: – Håper å signere noen i helga (+)

Strand reduserte etter mer forsvarsrot

Det første kvarteret etter pause fortsatte der lagene slapp før hvilen, med at det skjedde absolutt ingenting. Like etter timen spilt rotet Vålerenga det til for seg selv igjen i bakre rekker, som gjorde at Morten Bjørlo fikk muligheten til å dundre inn gjestenes tredje mål for kvelden med en fin avslutning ned i hjørnet.

Hedenstad kom til Vålerengas første skudd på mål minuttet senere, men satte skuddforsøket rett på keeper. Backen var imidlertid også delaktig da Vålerenga fikk sitt reduseringsmål fem minutter over timen spilt. Bjørdal skaffet corner, den ble svingt inn av Hedenstad og foran mål vant Petter Strand duellen og fikk tået inn 1-3.

Simen Juklerød kom alene med keeper noen minutter senere etter fint VIF-spill, men fra litt skrå vinkel reddet FFK-keeperen med en god beinparade. Like før det hadde innbytter Filip Thorvaldsen vist seg fram med noen finter og et skudd som ble blokkert.

Les også: Setter pris på meldingene fra fansen: – Føler meg veldig velkommen (+)

Petter Strand fikser 1-3 på corner (Pål Karstensen)

VIF hevet seg, men ikke nok

Vålerenga hevet seg etter pause, og var det førende laget i store deler av den siste omgangen. Laget spilte med litt høyere tempo og skapte større problemer for Fredrikstad, men et comeback ble gjort vanskeligere av defensivt rot. Men byttene satte mer fart på det, og FFK måtte forsvare seg mot slutten.

Juklerød fikk nok en mulighet fem minutter før slutt, men klarte ikke å time volleyskuddet godt nok, slik at avslutningen føk over. De siste minuttene jevnet det seg litt ut igjen, som gjorde at Vålerenga ikke klarte å skape flere store sjanser eller komme nærmere i målprotokollen.

Dermed endte det med 1-3-tap for FFK i siste treningskamp før avreise. På mandag reiser Vålerenga til Marbella, der første treningskamp kommer allerede onsdag mot Rosenborg.

Les også: Vålerenga får med seg to som spiller i Sør-Afrika på prøvespill i Marbella (+)

---

Kampfakta:

Treningskamp, fotball

Vålerenga – Fredrikstad 1-3 (0-2)

Vallhall, cirka 300 tilskuere

Mål: 0-1 Maxwell Woledzi (4.), 0-2 Sondre Sørlokk (8.), 0-3 Morten Bjørlo (63.), 1-3 Petter Strand (65.)

Gule kort: Sondre Sørlokk, Fredrikstad.

Vålerenga (4-3-3): Jacob Storevik – Vegar Eggen Hedenstad, Aaron Kiil Olsen, Aleksander Hammer Kjelsen (Martin Kreuzriegler fra 70.), Simen Juklerød – Magnus Bech Riisnæs (Adrian Kurd Rønning fra 46.), Petter Strand, Henrik Bjørdal – Daniel Håkans (Filip Thorvaldsen fra 70.), Mees Rijks (Lorents Apold-Aasen fra 85.), Jones El-Abdellaoui.

---