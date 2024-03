Vålerenga ga vekk seieren i generalprøven mot AIK med tre gavepakker

Vålerenga spilte sin siste treningskamp for oppkjøringen på Sveriges nasjonalarena tirsdag, der AIK var motstander. En oppkjøring som har gått litt i bølgedaler, der mangelen på spillere har vært en stor faktor. Resultatene i starten var heller ikke all verdens, men etter oppholdet på Marbella har det sett bedre ut.

Laget har scoret elleve mål de tre siste treningskampene, og har slått både Rosenborg, Sarpsborg og Tromsø fra divisjonen over. Det har gjort sitt til at Dagsavisen satte VIF øverst på vårt tabelltips, som vi publiserte før generalprøven mot AIK ble spilt tirsdag.

På Friends Arena mønstret nok ikke Vålerenga laget som starter i serieåpningen mot Sogndal om en knapp uke, men trenden med å sette Petter Strand opp som kantspiller for å få et enda bedre toppress fortsatte. Strand kan så falle ned i midtbaneleddet, slik at 4-3-3-formasjonen blir en skjev 4-4-2-variant.

VIF best fra start

AIK leverte en svak sesong i fjor, og stilte reservepreget med flere på landslagsoppdrag. Magnus Sjøeng og Daniel Håkans manglet for VIF, i tillegg til Aleksander Hammer Kjelsen som kvalifiserte G19-landslaget for EM til sommeren. I tillegg ble Ola Kamara hvilt, etter en liten smell mot Ull/Kisa, mens Obasi Onyebuchi var tilbake på benken etter en skade.

Vålerenga var best innledningsvis, og skapte et par gode sjanser fra start. Nærmest var Mees Rijks, som fikk en god mulighet på hodet etter innlegg fra Martin Kreuzriegler, men satte headingen utenfor. AIK kom seg inn i kampen, og fikk en stor mulighet ved Ismaila Coulibaly etter ti minutter, men det var eller en jevnspilt første halvdel av den første omgangen.

Like før halvtimen var AIK nære på å ta ledelsen etter en corner, men Dino Besirovic headet ballen utenfor. Ti minutter før pause viste Idumba seg på godt og vondt, da han først ga vekk en stor mulighet til AIK, før han selv løpte opp samme AIK-spiller og avverget situasjonen.

Gavepakke nummer én

Minuttet senere kom Coulibaly seg forbi Storevik, som står med Magnus Sjøeng på landslagsoppdrag, men innleggsforsøket fra skrått hold ble enkelt plukket av Hedenstad som var først på ballen. VIF hadde et bra angrep før pause, der Petter Strand ble spilt igjennom av Bjørdal. Innlegget kom litt bak Rijks som vendte opp og la den ut til Elias Hagen, som sleivet ballen et godt stykke utenfor.

På overtid kom Mees Rijks til nok en stor mulighet, og kun et tigersprang fra AIK-keeperen hindret VIF-ledelse. Rijks mulighet kom etter et flatt innlegg fra siden fra Strand, og nederlenderens avslutning var bra og ned i hjørnet. Skuddet ble slått til corner, før det ble blåst. Dermed ebbet det ut med 0-0 til pause.

Før det var spilt minuttet av andre omgang tok AIK ledelsen, og det var etter en gavepakke fra Petter Strand. VIF-spilleren slo ballen rett i beina på Dino Besirovic etter et innkast like over Vålerengas egen 16-meter. AIK-spilleren spilte den til Victor Andersson som skjøt fra rundt 16 meters hold, og først på returen som Jacob Storevik ga, var Besirovic som sendte AIK i ledelsen.

Ny gavepakke og drømmetreff

Elias Hagen ble spilt fint fri av innbytter Christian Borchgrevink sju-åtte minutter ut i omgangen, men satte skuddforsøket fra godt holdt ganske langt over. Like over timen spilt ga Vålerenga nok en gang fra seg ballen, og ble igjen knallhardt straffet, da AIK satte inn kampens andre scoring.

Denne gang var det Jacob Storevik som var litt upresis i oppspillet mot Christian Borchgrevink som de to bakerste hos Vålerenga. Kapteinen skled også før han fikk tatt i mot ballen, slik at Victor Andersson kunne plukke opp ballen og alene med keeper Storevik satte han ballen fint ut i hjørnet og til 2-0.

To-tre minutter senere fikk AIK også kampens tredje mål, og der de to første var gavepakker, var 3-0-scoringen et kremmerhus. Vertenes Omar Faraj slo en crosser fra midt på VIFs banehalvdel, ut til Axel Björnström på kanten av 16-meteren. Han dro til på direkten, fikk drømmetreff, og sendte ballen ut i motsatt hjørne. Ordentlig bra volleytreff fra AIK-spilleren.

Gavepakke tre og straffemål

Kvarteret før slutt fant Juklerød backkollega Hedenstad med et innlegg, men elverumsingen som ble flyttet opp på høyre kant etter at Borchgrevink kom inn, skjøt langt over med sitt svakeste bein. Minuttet senere havnet Simen Juklerød på etterskudd i duell med Erik Ring, og laget et klønete straffespark, som ble ekspedert i mål av Omar Faraj helt ut i nettveggen.

Vålerenga avsluttet det vinterens treningskamper med et ganske stygt tap i den svenske hovedstaden, i en kamp der laget ikke skapte de største sjansene. Geir Bakke og co. får håpe at en svak generalprøve gir en god premiere, da i hvert fall de rene gavepakkene som ble forært våre svenske naboer må lukes ut.

4-0-tapet ser styggere ut på papiret enn prestasjonene tilsier, i det som var en nokså jevnspilt kamp. Nå er i hvert fall alle vinterens treningskamper spilt, og det gjenstår bare et par treningsøkter og noen små påskedager, før seriestarten hjemme mot Sogndal mandag 2. påskedag klokken 17.00

---

Kampfakta

Treningskamp, fotball

AIK – Vålerenga 4-0 (0-0)

Friends Arena, 750 tilskuere

Mål: 1-0 Dino Besirovic (46.), 2-0 Victor Andersson (62.), 3-0 Axel Björnström (64.), 4-0 Omar Faraj (76.)

Vålerenga (4-3-3): Jacob Storevik – Vegar Eggen Hedenstad, Martin Kreuzriegler (Aleksander Kiil Olsen fra 60.), Nathan Idumba, Simen Juklerød – Elias Hagen, Brice Ambina, Henrik Bjørdal (Obasi Onyebuchi fra 85.) – Petter Strand, Mees Rijks (Leopold Apold-Aasen fra 85.), Filip Thorvaldsen (Christian Borchgrevink fra 46.).

---