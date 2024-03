Kåffa slet seg til uavgjort mot FFK: – Gode erfaringer inn mot seriestart

FREDRIKSTAD STADION (Dagsavisen): KFUM Oslo tok med seg snøværet fra hovedstaden ned til Fredrikstad da lagene møttes til treningskamp lørdag. Været spilte en stor rolle denne lørdagsettermiddagen, og det mildt sagt kaldt i snøværet.

For å bruke et kjent sitat fra den legendariske Flåklypa-filmen; det blåste nordavind fra alle kanter.

– Det er klart været hadde noe å si. Men det var likt for begge lag, sa Kåffa-trener Johannes Moesgaard til Dagsavisen etter kampen.

Kåffa manglet mange

Det var lange køer ut av hovedstaden og hele veien nedover Østfold.

– Helt elleville kjøreforhold, meldte daglig leder Thor-Erik Stenberg til Dagsavisen idet han ankom stadion midtveis i 1. omgang.

Oslo-laget kom til kamp uten en syk kaptein Robin Rasch, og en strekk-skadd Haitam Aleesami, samt fem fastende spillere grunnet Ramadan.

– Slik er det. Vi gjør det beste ut av det vi har til rådighet, sier Moesgaard om den situasjonen.

FFK best i starten

I fotball-historisk sammenheng var det David mot Goliat som møttes i det vinterlige vårværet i Østfolds hovedstad. David her representert ved gjestene fra Ekeberg i Oslo, som for første gang skal spille på det øverste nivå i seriesystemet.

Kåffas budsjett er på i underkant av 30 millioner kroner. Mens Goliat, vertene fra Fredrikstad, står med ni seriemesterskap og hele 11 cupmesterskap. Og et budsjett på 76 millioner kroner.

FFK rykket ned fra øverste nivå i 2012, og var sågar en snartur nede på nivå tre, før kurven igjen pekte oppover. Med den færøyske treneren Mikkjal Thomassen rykket den historiske klubben igjen opp på øverste nivå etter forrige sesong.

Matta var fin og hjemmelaget kom best i gang. FFK burde tatt ledelsen etter seks minutter, men Sondre Sørlokk traff ballen svakt da han kom alene mot keeper etter fint kombinasjonsspill.

Kjeft i pausen

Etter rundt et kvarter spilte KFUM seg til et par fagligheter, uten tellende resultat. Både Håkon Hoseth og Simen Hestenes var frampå.

Mai Traore sendte vertene i ledelsen etter 19 minutter. FFK hadde mange spillere inne i boksen, og da Kåffas spillere sviktet i markeringene, var det enkelt for hjemmelaget.

– Vi var for dårlige i markeringsspillet både da, men også ved flere anledninger i 1. omgang. Spillerne fikk høre det i pausen, sier trener Moesgaard.

Den første halvtimen ble en sjansefattig og tidvis kjedelig match mellom to jevne lag.

Nosa scoret igjen

Etter en drøy halvtime gjorde så KFUM Oslo det som er både enkelt og vanskelig.

Et fint løp av Petter Nosa Dahl ble sett av Sverre Sandal. Sistnevnte sendte ballen et par meter foran Dahl, som i fin fart kom alene med keeper, og spilleren fra Majorstua la ballen enkelt under keeper og inn i nettmaskene til 1-1

2.omgang bar preg av mange bytter på begge lag, og mye oppstykket spill. De jevnspilte lagene klarte i liten grad å spille seg til noen store sjanser.

Du kan blåse nå dommer, ropte en tilskuer da stadionuret viste 90 minutter. Alle rundt istemte, og dommeren lystret. Dermed ble det 1-1 på Fredrikstad stadion.

Kåffa-spillerne jubler for utligningsmålet til Petter Nosa Dahl, som nok en gang tegnet seg på scoringslisten for KFUM Oslo (Guttorm Lende / KFUM Oslo)

– Bra resultat

– Hva fikk dere ut av denne nest siste treningskampen før seriestart, Moesgaard?

– Fredrikstad er vanskelige å spille mot. De ligger dypt. Vi skapte for lite, det var for lite aktivitet og for få innlegg. Men vi står med et godt resultat mot et godt lag på en vanskelig bane, sier han og fortsetter:

– Vi tar med oss disse erfaringene inn mot seriestarten. Fredrikstad har vært aktive på spillermarket og handlet inn gode spillere. Jeg tror de havner blant de seks øverste på tabellen, avsluttet KFUMs trener.

Seriestart om to uker

FFK serieåpner hjemme mot regjerende seriemester Bodø/Glimt 1.april, mens Kåffa tar imot HamKam på Intility dagen etter.

De to lags første duell i seriesammenheng finner sted i Oslo i syvende serierunde den 12.mai.

Etter sterke seire i treningskamper mot Mjøndalen, danske Aalborg, Viking og Odd, ga LSK Kåffa et innblikk i nivået blant toppklubbene, og påførte laget et 1-3-tap forrige helg.

Siste test før seriestart er Lyn om en uke.

---

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Fredrikstad – KFUM Oslo 1-1 (1-1)

Fredrikstad stadion

Mål: 1-0 Mai Traore (19.), 1-1 Petter Nosa Dahl (32.)

KFUM Oslo: Emil Ødegaard, Akinsola Akinyemi (Mohammed Abbas 75), Momodou Lion Njie (Kristoffer Lassen Harrison, 65), Mathias Tønnesen, Håkon Hoseth ( Amin Nouri 65), Sverre Sandal, Simen Hestnes, David Hickson, Remi-Andre Svindland (Obia Julu Nwanne, 83), Teodor Haltvik (Niclas Semmen 65), Petter Nosakhare Dahl (Johannes Nunez 75).

---