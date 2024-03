Skeid sikret seg supercup-trofeet etter massivt Frigg-press

VALLHALL ARENA (Dagsavisen): Etter at cupfinalene i 1965 endte med Skeid-seier i tredje omkamp, har lagene ventet i 59 år på å få møtt hverandre i neste cupfinale. Fredag skjedde det, da lagene gjorde opp om seieren i den aller første utgaven av Obos Supercup inne i Vallhall.

Begge lag kom inn i finalen i god form, noe som bar bud om en jevn finale med mange mål. De første seks-sju minuttene var også jevnspilt med mange dueller, der Skeid hadde et lite overtak på ballinnehavet. Det var da også Skeid som skulle ta det første stikket, da Vilde Rislaas menn scoret på kampens første mulighet.

Målet kom egentlig ut av ingenting. Skeid slo en lang ball opp i bakrom, der Ulrich Ness og Marius Cassidy havnet i løpsduell. Frigg-backen var i utgangspunktet først inn i duellen, men valgte å la ballen sprette, noe Ness utnyttet seg av og stjal ballen og kom alene med Frigg-keeper Egil Evensen. Alene med sisteskansen satte Ness trygt ballen ut i nettmaskene og løp ned mot hjørneflagget for å juble.

Ulrich Østigård Ness vant sin duell og scoret sikkert alene med keeper da han fikk sjansen i første omgang (Pål Karstensen)

Frigg tok over etter målet

Skeid klarte ikke å etablere noe kontroll på kampen etter målet, og tvert imot var det Frigg som skapte kampens neste sjanser. Først fikk de rødkledde for anledningen et skudd blokkert etter 18 minutters spill, før de fikk en kjempestor mulighet like over halvveis som de satte over via et Skeid-bein fra kloss hold.

Da vi passerte halvtimen var det Frigg som hadde skapt de beste sjansene gjennom åpent spill, mens Skeid var veldig farlige på lange baller i bakrom. Ulrich Ness scoret kampens første mål på den måten, og Skeid-spiss Kabamba Kalabatama slapp nesten igjennom alene med keeper ved to anledninger.

Frigg fortsatte jakten på utligning det siste kvarteret, og skapte stadig vekk farligheter. Marius Cassidy kom til flere innlegg fra sin back, og Frigg prøvde å kombinere seg til sjanser foran Skeid-forsvaret. Fem minutter før pause måtte Skeid-keeper Marcus Andersen nok en gang avverge et skuddforsøk fra Frigg, men til tross for at de rødkledde hadde de største sjansene og det meste av spillet var det Skeid som gikk inn i garderoben med ledelsen til pause.

Frigg jaktet utligning

Skeid kom best i gang etter hvilen, med to tidlige skudd mot Friggs mål. Det ene i klypene på Egil Evensen, det andre ble blokkert ut til corner etter skudd fra Kalabatama. Ti minutter ut i omgangen kom Ulrik Ferrers første mulighet etter pause, men storscoreren satt forsøket over fra like utenfor 16.

Et par minutter senere fikk Frigg en ny god skuddmulighet fra like utenfor 16-meteren, og denne gangen var det Florind Lokaj som fikk sjansen. Innbytteren klinte til, men Skeid-keeper Marcus Andresen var godt nede i hjørnet og reddet. Returen var Skeid først på og beinet ut til en resultatløs corner.

Den andre omgangen var egentlig nokså lik den første, med et velspillende Frigg-lag som jaktet utligning. Med drøye 20 minutter igjen var det turneringens toppscorer Håkon Krogh som fikk muligheten etter en krosspasning som ble headet ned. Krogh kom seg inn i Skeids 16-meter, men ble sterkt presset i skuddøyeblikket, som gjorde at Marcus Andresen kunne redde ganske greit.

Steiring scoret mot spillets gang

Frigg presset virkelig på med kvarteret igjen å spille. Skeid-trener VIlde Rislaa ønsket å kontrollere kampen, men det var ikke Skeid i nærheten av kampen igjennom. Frigg spilte virkelig bra, og kombinerte seg fint inn på Skeids banehalvdel og kom til mange innlegg og nesten-muligheter.

Mot spillets gang kom Skeid seg til et frispark litt ute på siden på høyden av 16-meteren. Frisparket var perfekt slått, og Per-Magnus Steiring fikk stå helt alene og stange Skeid opp i en 2-0-ledelse. Veldig mot spillets gang, men Skeid var dødelig effektive før 2-0-scoringen.

I minuttene etter fikk både Thor Lange og Ulrich Ness hver sin gigantsjanse til å avgjøre kampen, men på den første muligheten var det en kjemperedning av Frigg-keeper Egil Evensen som også fikk litt ballen etter en heading på bakerste stolpe. Minuttet senere kom Skeid fem mot tre, og Ulrich Ness prøvde å curle ballen rundt keeper, men klarte det bare nesten.

Ferrer bommet på straffe

Frigg ga seg ikke med det, og satte opp en enorm mulighet da innbytter Stian Barane fikk en nesten identisk mulighet som det Steiring fikk på 2-0-scoringen. Han fikk ikke ballen langt nok ut, og Marcus Andresen fikk reddet strålende. Det var med sju-åtte minutter igjen å spille.

Med seks minutter igjen å spille fikk Frigg straffe, og Ulrik Ferrer sto klar for å skyte Frigg tilbake i kampen. Men i stedet for å bringe ny spenning inn i oppgjøret, plukket Andresen frem nok en strålende redning og sto med det virkelig frem som en ordentlig redningsmann for Skeid. I ordets rette betydning.

Noa Risberg fikk nok en god mulighet for Frigg helt på tampen, men igjen var Andresen med på notene og stoppet innlegget på bakerste stolpe. Frigg prøvde helt til det siste å komme seg inn igjen i kampen, men misbrukte for mange store sjanser til å straffe Skeid. Dermed var det Vilde Rislaa og Supercup-arrangør Daniel Holmeide Strand som kunne feire seieren i den aller første utgaven.

Kampfakta

Obos Supercup, finale

Skeid – Frigg 2-0 (1-0)

Vallhall Arena, 343 tilskuere

Mål: 1-0 Ulrich Ness (7.), 2-0 Per-Magnus Steiring (77.)

Gule kort: Fredrik Flo, Ulrich Ness, Luca Høyland, Hassan Yusuf, Marcus Andersen, Skeid. Samuel Gray, Frigg.

Skeid (4-4-2): Marcus Andersen – Sulayman Bojang (Ousmane Diallo fra 23.), Fredrik Flo (Noah Sveen fra 88.), Per-Magnus Steiring, Luca Høyland (Keivan Ghaedamini fra 66.) – Hassan Yusuf, Ulrich Ness (Usman Shahid fra 88.), Torje Naustdal, Ivar Eftedal (Leon Dahlstrøm fra 46.) – Thor Lange (Daniel Lunde fra 88.), Kabamba Kalabatama (Andreas Stensrud fra 88.).

Frigg (4-4-2): Egil Evensen – Marius Cassidy, Trygve Løberg, Jakob Jørgensen, Samuel Gray – Benjamin Rio-Moe, Varg Støvland, Håkon Krogh, Joakim Holmedahl (Florind Lokaj fra 46.) – Ebrima Sawaneh (Stian Barane fra 80.), Ulrik Ferrer.

