Grorud lekte seg til årets første seier i utklassing av Lørenskog

Grorud spilte sin første kamp for året forrige helg, da Andreas Alreks menn møtte Skeid i den første runden av nyvinningen Obos Supercup. Det endte med 0-0, i en kamp der Grorud hadde de største sjansene. Motstander i andre runde lørdag var Lørenskog, som slo Arendal 4-2 på bortebane.

Grorud startet best, men det var Lørenskog som fikk kampens første store sjanse. Laget som er oppført som hjemmelag på Strømmen stadion kom seg til innlegg, og inne foran mål kom det en avslutning, men Grorud-keeper Vegard Storsve kom seg raskt ned og ut til siden for å slå ballen ut til en ufarlig corner.

Det første kvarteret var relativt jevnt, men i det stadionuret bikket 15 minutter tok Grorud ledelsen på corner. Den ble svingt inn på bakerste stolpe, der en Grorud-spiller vant sin duell og fikk spilt den inn igjen på motsatt stolpe. Der fikk Ola Nikolai Rye gå opp helt umarkert og heade ballen i mål.

Asp med mål i debuten

Også det neste kvarteret var jevnspilt uten noen store muligheter, før Grorud slo til igjen sekunder etter halvtimen ble spilt. Først var det Preben Asp som fikk muligheten etter et innlegg, men headet den langt utenfor. Det påfølgende utspillet ble brutt av Abel Tjomsland på Lørenskogs 16-meter, noe som satte opp prøvespiller Anthony Djebou.

Hans skudd ble reddet på streken av en Lørenskog-spiller som hadde tatt seg inn på streken, men returen gikk rett i beina på Didrik Sereba. Groruds kaptein takket for det, og plasserte ballen enkelt i det lengste hjørnet, fra rundt fem meters hold. Vegard Storsve slo til med en ny kjemperedning minuttet senere, før Grorud satte inn kampens tredje mål.

Nok en gang kom scoring etter en corner, men denne gang ble det dømt straffespark etter at en Grorud-spiller ble felt på vei ut av 16-meteren. Utrolig klønete gjort, men det gjorde at Preben Asp fikk muligheten til å score i sin første Grorud-kamp. 21-åringen tok et lite hopp i tilløpet og sendte keeper til venstre og ballen ned til høyre, og kunne med det juble for scoring i debuten.

Kontrollert Grorud-seier

Grorud fikk etter hvert veldig god kontroll på begivenhetene på Strømmen stadion, og var det førende laget gjennom store deler av den første omgangen. To av målene kom etter dødball, og det tredje etter godt høyt press. Lørenskog kunne også scoret på en av sine to store sjanser, men to strålende redninger fra Storsve gjorde at det var 3-0 til pause.

Det første kvarteret etter hvilen var særdeles rolig. Lørenskog hadde en del ball, men Grorud forsvarte seg godt og hadde full kontroll defensivt. Dermed var det ikke mye som skjedde i kampen, med mye klabb og babb og dueller på midten. Sånn fortsatte det egentlig gjennom hele omgangen.

Didrik Sereba kunne blitt tomålsscorer ti minutter før slutt, men ble taklet i skuddøyeblikket. Minuttet før slutt kom 4-0-scoringen til Grorud, og igjen kom målet etter en forferdelig tabbe i Lørenskog-forsvaret. Keeper spilte ballen opp til en lagkamerat på 16-meteren, som prøvde å spille tilbake til keeper. Det klarte han ikke, og i stedet fikk Joel Massini ballen på blank og scoret sikkert.

Dermed fikk Grorud årets første seier, på ganske komfortabelt og overbevisende vis. Neste treningskamp for Grorud er lørdag 10. februar hjemme mot Moss, i det som er tredje runde i Obos Supercup.

Kampfakta

Obos Supercup, runde 2

Lørenskog – Grorud 0-4 (0-3)

Strømmen stadion

Mål: 0-1 Ola Nikolai Rye (17.), 0-2 Didrik Sereba (30.), 0-3 Preben Asp (37.), 0-4 Joel Massini (90.)

Grorud startet med:

Vegard Storsve – Herman Paulsrud, Mats Andersen, Sebastian Sørlie Henriksen, Ola Nikolai Rye – Musa Dubois, Moa Mahnin, Abel Tjomsland, Anthony Djebou (prøvespiller) – Preben Asp, Didrik Sereba.

---