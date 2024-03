Grorud-kollaps i OBOS Supercup – avansementet røk: - Jævlig skuffende

GRORUD ARTIC MATCH (Dagsavisen): Premissene var klare for Grorud foran lørdagens hjemmeoppgjør mot Ull/Kisa. Med ni poeng og 2. plass på tabellen hadde Grorud alt i egne hender når det kom til avansement i OBOS Supercup. Seier i kampen mot Kisa og finalespill i Vallhall senere i mars.

De kunne klare seg med uavgjort hvis ikke Eidsvold Turn vant sin kamp mot Nordstrand, mens tap betød exit i turneringen.

Og tap ble det. Grorud kom aldri opp på nivå og tapte fortjent 1–3. Kampen sto lenge og vippet på 1–0 til Ull/Kisa, før de satte inn 2–0 etter 70 minutter og 80 minutter. En sen redusering fra innbytter El-Hadji Ousmane Sarr Ba etter en corner på overtid hjalp lite, for Ull/Kisa gikk seirende ut med 3–1.

Tre mål feil vei var like mange mål som de hadde sluppet inn i de seks foregående treningskampene.

Skuffet gjeng

Etter kampen var det en slagen Grorud-gjeng som snakket med Dagsavisen.

– Jeg føler denne kampen var historien av hele vår pre-season – mange skapte sjanser, men bommer mye. Men i denne kampen slapp vi også inn flere mål, sier Alrek.

Han ville heller ikke trekke fram noen spesielle som sto fram.

– Ingen var spesielt bra. Kampen sett under ett er ikke godt nok av oss, men heller ikke problematisk.

– Slipper inn for enkle mål

– Dessverre var vi ikke gode nok i begge bokser. Vi sliter med å sette ballen i mål, og slipper til altfor enkle mål, sukker Fitim Kastrati etter kampen.

Kaptein Didrik Sereba mener det var en litt for rotete kamp fra Grorud.

– Det var mange gode perioder hvor vi skaper store sjanser, men ikke klarer å omsette til mål. I tillegg er vi litt for dårlige i egen boks hvor de er mer effektive enn det vi klarer å være akkurat i denne kampen, sier kaptein Didrik Sereba.

– Vi hadde som målsetting å gå videre i cupen, men slik det gikk gir det oss mulighet til å evaluere og finne ut hva vi må justere på før seriestart, sier han videre.

– Noe positivt fra kampen da, kaptein Sereba?

– Man kommer ikke unna at vi taper 1-3, og det er vi ikke fornøyde med. Men det er gode tendenser i angrepsspillet. Også er det veldig gøy at vi får to gode innhopp av 2006-modellene Gift og El-Hadji, der sistnevnte scorer. Det er kult at lokale talenter viser at de kan være med på å påvirke kamper på A-laget også, sier Sereba.

Ingen grunn til bekymring

Men til tross for tre baklengs lørdag, som var like mange som de hadde sluppet inn i de seks første treningskampene i vinter, mener ikke spillerne at varsellampene blinker av den grunn.

– Vi har tidvis i oppkjøringen vært solide bakover og sluppet til lite sjanser og mål. Selv om det ble tre imot nå er jeg ikke voldsomt bekymra for at vi har mistet den defensive strukturen vår. Og så må vi bare finne godfølelsen offensivt, for vi har nok av målscorerne i troppen, sier Kastrati.

– Er det bekymringsverdig med så mange innslupne, Alrek?

– Nei, det synes jeg ikke. Målene er ting vi luker bort på ett sekund. Man må regne med noen sånne feil når man spiller med mange unggutter. Det er en fin erfaring å få. Jeg er ikke stresset, for vi er bunnsolide vanligvis og ellers defensivt. Dette var et avvik og ikke en ny trend. Det er jeg helt sikker på.

Surt

Om at Grorud sitt avansement røk, sier Alrek:

– Det er surt å ikke gå videre og få flere tellende kamper. Samtidig er Ull/Kisa de beste vi har møtt etter Moss (1-2-tap). Det er et lag som er godt coachet og har en god samhandling. Vi spiller en god kamp med ball mellom boksene og setter opp mye, så jeg synes det var nyttig å få denne her nå, en måned før seriestart. Dette er et topplag i 2. divisjon, så vi vet hvor listen ligger. Det er bedre å få noen i trynet i pre-season enn å ri gjennom alle kampene og vinne alt.

– Det er frustrerende med tap, men vi må holde tunga rett i munn. Vi må pushe på detaljer på trening hver dag, for det er en del småfeil i pasningsspill. Så må vi øve en del på å ha lav vanskelighetsgrad offensivt på trening, avslutter treneren.

---

Kampfakta

Grorud-Ull/Kisa 1–3 (0–1)

OBOS Supercup, Grorud Artic Match kunstgress, 100 tilskuere

Mål: 0-1, 0-2, 0-3, 1–3 El-Hadji Ousmane Barr Sa (91)

Grorud: Vegard Storsve – Mathusan Sandrakumar, Ola Rye, Herman Paulsrud, Mats Andersen – Abel Tjomsland, Moa Mahnin, Fitim Kastrati, Yasir Sa’Ad – Preben Asp, Didrik Sereba.

---

