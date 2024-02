Afrikansk smell da Vålerenga tapte

Både midtstopper Fasika Idumba og midtbanespiller Brice Ambina visste at de hadde sin siste sjanse til å vise seg fram i treningskampen mot Brann på Marbella. I løpet av kvelden skulle de få beskjed om de får være med videre, eller ikke.

For Idumba ble det en tung kveld. Han fikk hele Brann-benken mot seg da han satte inn en voldsom takling på Bård Finne rett etter pause. Gult kort.

Rødt kort og straffe

Noen minutter senere lagde han straffe da Brann kom på en rask kontring, nytt gult kort og dermed rett i dusjen i Marbella. Fortvilet måtte han forlate banen, kanskje for siste gang i VIF-drakt.

Noen minutter senere ble også Brice Ambina erstattet av Petter Strand. Dermed hadde de to afrikanerne gjort sitt.

Idumba viste ro og styrke i duellene som midtstopper, mens Ambina ble veldig usynlig i et kampbilde der Brann hadde ballen 70 prosent av tida.

Og vant fortjent 3–0 over et VIF-lag som skapte bare en eneste målsjanse i hver omgang.

Åpnet best

Vålerenga åpnet kampen friskest og fikk av gårde tre skudd tidlig. Det første fra Henrik Bjørdal fra 20 meter rett på keeper, så fra Jones El-Abdellaoui og Brice Ambina.

Her skulle det avsluttes, men skuddene gikk over.

Men da Brann tok ledelsen etter snaut ti minutter, snudde kampbildet fullstendig. Resten av omgangen var et eneste langt Brann-angrep med et par VIF-kontringer som krydder.

Aleksander Hammer Kjelsen lagde frispark utenfor kanten av 16-meteren cirka 20 meter fra mål. VIF satte ikke opp noen mur, så Joachim Soltvedt sendte et hardt skudd mot nærmeste stolpe. Den passet Jones El-Abdellaoui på, trodde han. For ballen spratt via leggen hans i mål. Det kan kalles et selvmål.

Vålerenga hadde de to prøvespillerne fra Sør-Afrika i deres siste testkamp. Fasika Idumba spilte høyre midtstopper og viste ro og styrke i duellene.

Den største sjansen

Vålerenga skapte lite offensivt de siste 35 minuttene av omgangen med ett stort unntak.

For etter 34 minutter skulle Mees Rijks ha utlignet. Han fikk utrolig nok stå helt umarkert tre meter fra målstreken, men det fine overlegget fra Simen Juklerød klarte han å styre utenfor mål med hodet. Det så ut som en større prestasjon enn å score …

For Brann ble det en treningskamp mot etablert forsvar og den nye dansken Ole Didrik Blomberg misbrukte lagets største sjanse da han skjøt over fra tre meters hold. Også det en større prestasjon enn å score. Den gamle VIF-spissen Bård Finne viste også at han har ambisjoner i 2024 og satte lagets nest største sjanse i nettveggen.

Kun ti minutter

Vålerenga måtte ligge i ramma og ta imot Brann etter pause før de omtalte episodene oppsto.

Men ville vi få se den nysignerte nigerianeren Obasi Onyebuchi? Svaret var ja. Men først ti minutter før slutt, og som ren spiss selv om han er lansert som kantspiller.

Han skaffet er frispark rett før slutt på 18 meters hold som ble VIFs andre farlige sjanse i denne kampen. For Martin Kreuzriegler fikk av gårde et godt frispark som Brann-keeper Mathias Dyngeland fikk slått til corner med litt besvær.

Vi likte det lille vi fikk se av nigerianeren som er lansert som en ung Chidera Ejuke. Han var lettbeint, rask og bevegelig de ti minuttene vi fikk se han. Og han er altså ingen prøvespiller, men permanent VIF-spiller.

PS. Magnus Sjøeng og Aaron Kiil Olsen var ute med sykdom og var ikke tilgjengelige.

---

FAKTA

Treningskamp menn tirsdag:

Brann – Vålerenga 3–0 (1–0)

Atalaya Football Center, Marbella

Mål: 1–0 Joachim Soltvedt (9), 2–0 Joachim Soltvedt (straffe 59), 3–0 Magnus Warming (69).

Vålerenga: Jacob Storevik – Vegar Eggen Hedenstad (Christian Borchgrevink fra 61), Fasika Idumba, Aleksander Hammer Kjelsen, Simen Juklerød – Henrik Bjørdal, Brice Ambina (Petter Strand fra 63), Elias Hagen – Jones El-Abdellaoui (Filip Thorvaldsen fra 46), Mees, Rijks (Martin Kreuzriegler fra 61), Daniel Håkans (Obasi Onyebuchi fra 80).

Innbyttere: Storm Strand-Kolbjørnsen, Lorents Apold-Aasen, Filip Thorvaldsen, Adrian Kurd Rønning, Martin Kreuzriegler, Christian Borchgrevink, Magnus Riisnøs, Petter Strand, Stian Sjøvold Thorstensen, Obasi Onyebuchi.

Brann: Mathias Dyngeland – Svenn Crone, Fredrik Pallesen Knudsen, Ruben Kristiansen, Joachim Soltvedt – Sander Kartum, Sivert Heltne Nilsen, Emil Kornvig, Ole Didrik Blomberg – Bård Finne, Ulrik Mathisen

Innbyttere: Martin Børsheim, Mathias Klausen, Magnus Warming, Aune Heggebø, Niklas Jensen Wassberg, Eivind Helland, Martin Hellan, Jesper Eikrem, Lars Remmem, David Tufekcic, Vegard Hagen, Elias Myrlid.

---

