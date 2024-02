Prøvespiller avgjorde da Lyn vant: – Han er spennende

KRINGSJÅ (Dagsavisen): Før vi skriver mer om kampen, må vi kjapt ta historien til Jonas Skulstad, for den er nesten så usannsynlig at man ikke tror på den selv. 1998-modellen har ikke spilt på noe høyere nivå i norsk fotball enn to kamper for Egersund fra 2016. Etter det dro han på college i USA for å spille fotball, men det ble ikke noe videre spill i USA etter endt skolegang.

Så dro han til Aalborg for å studere, der han kombinerte studiene med spill på Aalborgs lag på nivå fem i Danmark. Og etter å ha levert varene for Aalborg-laget på nivå fem og imponert trener Erik Hamrén på A-lagstreningene, skrev han under på en toårsavtale med Superliga-klubben Aalborg i starten av februar 2023.

Han fikk ingen kamper med A-laget til Aalborg og satt et par kamper på benken, mens det ble noen for reservelaget på nivå tre. 1. januar ble han klubbløs, og den siste perioden har han trent med Lyn. Lørdag kom han inn etter timen spilt og avgjorde med en godt plassert heading like før slutt.

– Jonas spilte en halvtime mot Strømmen og en halvtime mot Notodden. Han har klart seg bra i begge kampene og det var gøy at han fikk seg en scoring lørdag og. Det kan være interessant å ha ham med videre. Jeg skal ha en diskusjon med Glenn (Hartmann) over helgen og han får beskjed om ikke lenge, sier trener Jan Halvor Halvorsen.

– Jonas har vært med et par uker og har vært god, tilføyer kaptein William Sælid Sell.

– Klarte seg bra

Også Alexander Rønning Olsen, som spilte for nettopp Notodden sist sesong, har vært på prøvespill den siste tiden.

– Alex spilte også en halvtime. Han spilte høyreback nå og kan ikle begge backer. Han klarte seg også bra. Begge får svar om ikke lenger på veien videre.

Halvorsen, Sell og de fremmøtte på et vindtung Kringsjå-kunstgress kunne se Lyn ta ledelsen etter halvtimen ved Andreas Hellum. En corner ble slått inn i boks, og etter at Notoddens keeper reddet det første forsøket fra Daniel Schneider, dukket Hellum opp og headet inn 1-0 fra kloss hold. Utenom scoringen i den første omgangen skjedde det ikke all verden, og Lyn var ikke helt oppe på nivå.

– Det var en rufsete 1. omgang, men det er jo normalt på denne tiden her, sier Halvorsen.

– Hele 1. omgang var rotete. Vi fikk ikke satt så mye spill selv, og selv om vi skapte et par sjanser, var det en del slurv, sier kaptein Sæll.

Glimrende 2. omgang

Selv om det lenge så ut til å ende 1-1, etter at Lyn ga bort ballen på egen halvdel 20 minutter før slutt og Notoddens spiss kunne runde Viktor Engh, var det veldig mye positivt i 2. omgang. Og det toppet seg da Skulstad ble matchvinner med sitt mål like før slutt.

– 2. omgang var veldig bra. Det jeg kanskje var mest fornøyd med, til tross for at vi ikke scoret flere mål, er at vi produserte masse sjanser, og slapp ikke til noe som helst. Vi ga dem målet, så det er ikke noe å bry seg om. Vi dominerte hele 2. omgang. Det var litt det samme som mot Strømmen, så det er jeg fornøyd med. Vi skulle gjerne ha scoret flere mål, men vi var gode defensivt. Alt skal ikke stemme i februar, sier Halvorsen med et lurt smil.

– 2. omgang var et langt steg i riktig retning. Der var det absolutt noe å bygge på. Resultatet ble bare 2-1 til oss, men vi kunne scoret mange flere. Vi skapte masse sjanser og spiller rett og slett en knallomgang. Vi slapp ned skuldrene litt og gjorde noen endringer som gjorde at vi kunne starte angrepene litt enklere, sier Sælid Sell.

– Vi kom på mange fine overganger og holdt mye ball i de siste 45. Så var vi farlige når vi kommer oss rundt på kant og slår inn. Vi burde straffet de hardere, men vi kommer hvert fall til sjansene, sier kapteinen.

Fornøyd med de to første kampene

– Er dere mer i rute nå enn etter forrige helgs seier over Strømmen?

– Vi er mer i rute nå. Det har vært veldig solid de to første kampene. Vi har ikke holdt på så lenge, siden vi hadde ferie litt lenger siden vi holdt på til 2. desember. Det har vært to solide kamper, selv om det alltids er ting som kan gjøres bedre. Men alt i alt er det stabilt og solid, sier Halvorsen.

Sælid Sell sier det ikke var noen Messi’er utpå banen for Lyn lørdag, men trekker frem et par navn:

– Even Bydal gjør en veldig god kamp på midten når han kommer inn. Hellum er bra og får kombinert mye og skapt en del. Bjørntvedt Olsen ser bra og pigg ut på siden og har fortsatt den gode formen fra fjoråret. Så var det mange bra kombinasjoner på venstresiden. Det var mye bra av mange forskjellige.

Tøffere og tøffere motstand

Nå vener Kjelsås onsdag før laget setter seg på flyet til Spania og Marbella, der de skal møte Kristiansund. Så kommer Lyn hjem igjen og møter Mjøndalen og KFUM før seriestart.

– Det har vært planen hele tiden, med progresjon i motstandere. Nå har vi begynt mot to 2. divisjonslag og får en tøff kamp mot Kjelsås onsdag. Å møte bra 2. divisjonslag er aldri enkelt, så jeg er fornøyd med at vi har dominert de to kampene vi har spilt. Kjelsås blir en tøff og hard motstander, sier Halvorsen.

– Jeg tror det er veldig viktig å møte lag som er litt høyere opp og, som med KFUM. Men det jeg har erfart fra før er at det er mye likt fra treningskamper. Men det er klart at man vil møte best mulig motstand, sier Sælid Sell.

På tampen spør vi også om skadestatus hos Lyn, med litt over en måned til seriestart:

– Det ser bra ut. Brage Hylen, Ibba Laajab, Herman Solberg Nilsen og Julius Skaug var ikke i troppen, men alle de nærmer seg. Med Mikkel Tveiten er det dessverre usikkert om han i det hele tatt kan spille fotball igjen. Han var på en utredning med beinet og det kan hende det blir vanskelig å fortsette med fotball, men det er ikke helt klart enda, avslutter treneren.

KAMPFAKTA

Lyn-Notodden 2-1 (1-0)

Treningskamp, Kringsjå

Mål: 1-0 Andreas Hellum (30), 1-1 XX (70), 2-1 Jonas Skulstad (84)

Lyn: Viktor Engh – Håvard Meinseth, William Sælid Sell, Daniel Scheinder, Jørgen Vedal Sjøl – Malvin Ingebrigtsen, Henrik Kristiansen, Adrian Berntsen – Andreas Bjørntvedt Olsen, Andreas Hellum, Mathias Johansen.

