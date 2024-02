Skeid testet ny spiss i treningskamp

I stedet for OBOS Supercup mot Ull/Kisa ble det en klassisk treningskamp inne i storhallen til Kongsvinger lørdag formiddag. Skeid stilte nokså likt som i 0-2-tapet for Nordstrand forrige helg, med et par forandringer i startoppstillingen.

Som vanlig ble det byttet mye, og i andreomgang fikk prøvespiller Kabamba Kalabatama utfolde seg. Spissen har fortid i Bjørnevatn, Moss, Kvik Halden og sist fra Ullensaker/Kisa. Han markerte seg med energi og engasjement. På scoringslisten kom han nesten også.

Som 22-åring er han enda et nokså ubeskrevet blad i norsk fotball, men ifølge Romerikes Blad er erfaringene mange. Han ble født i Zambia, men flyttet til Bjørnevatn, en liten bygd like sør for Kirkenes, som femåring. Nå skal han sette ballen i mål for Vilde Rislaa og Skeid.

Hver sin omgang

Det var et innholdsrik og underholdende oppgjør inne i hallen. Tidlig i kampen kom det sjanser til begge lag, med initiativet hos Kongsvinger. Fjorårets Skeid-spiller Noah Williams er på lån i Kongsvinger fra Fredrikstad, og han sto bak mye av det offensive spillet for laget som spilte kvalifisering til Eliteserien for noen få måneder siden. Skeid-forsvaret slo sprekker da Kongsvinger fikk på turboen, men Williams viste at sluttproduktet er fortsatt under utvikling.

Martin Vinjor ga laget ledelsen drøye ti minutter før pause.

Rett før det spilte Bendik Rise en krempasning igjennom til Ousmane Diallo som satt ballen utenfor alene med keeper. Sulayman Bojang måtte gi seg med skade etter halvtimen. Max Bjurström, som fortsatt er på prøvespill fra Vålerenga, erstattet han.

Etter sidebyttet tok Skeid initiativet. Kalabatamas hurtighet og råskap på topp fikk laget opp i banen og det så ut til å inspirere. I tillegg skiftet Kongsvinger omtrent hele laget etter timen spilt, mens Skeid fordelte byttene. Tempoet dalte utover i kampen, men Fredrik Flo rakk å brenne en massiv sjanse. Også Adem Güven og hjemmelaget kunne plutselig vise klasse.

Uten scoring på tre kamper

Torje Naustdal startet som spiss, men ble flyttet lavere i banen etter hvert. Han var en av få som fikk spille samtlige nitti minutter inne i hallen. Kalabatama endte opp som ensom spiss i sluttminuttene, og han dekker mye rom, men det er en vanskelig jobb. Han ble også lagt i bakken en rekke ganger, noe som også koster krefter.

Også Usman Shahid kom inn og fikk vist sitt tempo. Også han er Vålerengas eiendom, og pådro seg åpenbart en skade i leggen i sluttminuttene da han ble liggende lenge før han reiste seg opp og fullførte kampen.

Skeid har ikke scoret på sine tre siste kamper, mot Grorud, Nordstrand og Kongsvinger.

Neste mulighet er i fjerde runde av Obos Supercup, mot Eidsvold Turn på Nordre Åsen lørdag 17. februar.

---

FAKTA

Treningskamp menn lørdag:

Kongsvinger – Skeid 1–0 (1–0)

Kongsvinger storhall: Ca. 100 tilskuere.

Mål: 1–0 Martin Vinjar (37.)

Skeid: Marcus Andersen – Ousmane Diallo, Sulayman Bojang, Per-Magnus Steiring, Fredrik Flo – Ulrich Østigård Ness, Bendik Rise, Hassan Yusuf, Leon Dahlstrøm – Daniel Størseth Lunde, Torje Naustdal.

Benyttede reserver: Max Bjurström, Kabamba Kalabatama, Eduard Hjelde, Usman Shahid.

---

