Dette er VIF, Lyn og Røas treningskamper og oppkjøringsplaner

Det har blitt et nytt år, som gir nye muligheter også for våre lag i Toppserien. Vålerenga endte opp som seriemester forrige sesong, og skal forsvare den tittelen i kamp mot mesterligaspillende Brann og et Rosenborg-lag som har solgt flere av sine beste spillere. Det samme har også Lyn gjort, før en sesong der de igjen har ny hovedtrener. Mens Geir Nordby er stabiliteten selv på Røa.

Vålerenga

Fjorårets seriemestere har kvittet seg med en rekke forsvarsspillere, og skal bygge opp en ny forsvarsrekke etter at Stine Ballisager Pedersen og Ingibjörg Sigurdardottir har vært bankers i det midtforsvaret i mange år. Laget startet oppkjøringen i Vallhall mandag, og skal veksle mellom å trene inne i Vallhall og ute på KGB2 på Valle-feltet fram til 1. mars da Intility Arena våkner fra vinterdvalen.

Laget skal ikke på treningsleir til varmere strøk i år, men skal ha noen overnattinger og treninger i Sverige i forbindelse med kampene borte mot Hammarby og Linköping selv om laget drar hjem i mellomtiden.

Også i år starter Toppserien et par uker før Eliteserien, da Vålerenga serieåpner mot Stabæk 16. mars.

---

Vålerengas treningskamper:

Lørdag 27. januar kl. 13.00: Lyn – Vålerenga (Kringsjå)

Lørdag 3. februar kl. 13.00: Hammarby – Vålerenga (Stockholm)

Lørdag 10. februar: Linköping – Vålerenga (Linköping)

Fredag 16. februar kl. 14.00: LSK Kvinner – Vålerenga (LSK-hallen)

Søndag 3. mars: Vålerenga – Fortuna Hjørring (Intility)

Lørdag 9. mars: Vålerenga – Norrköping (Intility)

---

Lyn

Lyn har solgt Julie Jorde til Tyskland, og fått inn sin femte hovedtrener siden 2018 i Joakim Dragsten. Som vanlig har det vært flere spillere ut og enkelte spillere inn på Kringsjå, i tillegg til at Mariken Kleppe er ansatt som assistent. Emilie Closs har signert ny kontrakt, og var blant dem som møttes til Lyns første økter allerede den første uka av januar. Første treningskamp kommer allerede 19. januar mot Øvrevoll Hosle, mens laget drar på treningsleir til La Manga første uken i februar.

---

Dette er Lyns treningskamper:

Fredag 19. januar: Lyn – Øvrevoll Hosle (Kringsjå)

Lørdag 27. januar kl. 13.00: Lyn – Vålerenga (Kringsjå)

Lørdag 24. februar: Lyn – AAFK Fortuna (Kringsjå)

Lørdag 2. mars: Røa – Lyn (Røa kunstgress)

Lørdag 9. mars: Lyn – LSK Kvinner (Kringsjå)

* Mellom 4. og 11. februar er Lyn på La Manga. Da skal det spilles en treningskamp mot en ikke bestemt motstander

---

Røa

På Røa går Geir Nordby inn i sin 27. sesong som Røa-trener, og som vanlig har det vært mange spillere både inn og ut hos Dynamite Girls denne vinteren. Tuva Espås har gått til VIF, mens også Marie Aspenes, Julie Ausdal, Maiken Bjørndalen og Kristin Haugstad har forlatt klubben. Inn har Maja Martinsen (Sarpsborg), Mina Bell Folland (Arna-Bjørnar), Hanna Rake Ellingsen (ØHIL) og Louise Högrell (Växsjö) kommet, i tillegg til at laget har signert nye kontrakter med en rekke sentrale spillere.

Sesongoppkjøringen er godt i gang på Røa, som spiller sin første treningskamp onsdag 31. januar mot Hønefoss. Deretter venter det en tur på Røa-jentene også til varmere strøk, og i likhet med Lyn, reiser også Røa til La Manga denne vinteren. Der møter laget Djurgården og Åsane.

---

Dette er Røas treningskamper:

Onsdag 31. januar kl. 18.00: Røa – Hønefoss (Røa kunstgress)

Tirsdag 6. februar: Djurgården – Røa (La Manga)

Lørdag 10. februar: Åsane – Røa (La Manga)

Lørdag 24. februar kl. 13.00: Stabæk – Røa (Nadderud)

Lørdag 2. mars kl. 13.00: Røa – Lyn (Røa kunstgress)

Lørdag 9. mars kl 15.00. Røa – Øvrevoll Hosle (Røa kunstgress)

---