Abbas-show da Kjelsås rundspilte Stabæk: – Han skal ikke til Stabæk

LSK-HALLEN (Dagsavisen): I spissen for utklassingen var Ahmad Abbas, som scoret to mål og hadde en målgivende pasning. Kjelsås’ nummer 10 gjorde akkurat hva han ville i den timen han fikk og herjet med svimle Stabæk-forsvarere.

Telefonene til Stabæk-ledelsen gikk som varmt hvetebrød etter den timen Abbas fikk spille. Kanskje han også spiller OBOS-liga denne sesongen, sammen med tidligere lagkamerat Rasmus Vinge, som også ble kjøpt av Stabæk etter en gnistrende kamp.

– Haha. Nei, vi skal ikke miste noen flere nå. Det har vi ikke råd til, sier Kjelsås-trener Eivind Kampen og ler.

– Er på rett spor

Til slutt endte det med fullt fortjente 4-1 til Kjelsås.

– Han gjør en veldig god kamp. Det gjør flere også. Abbas har vært fryktelig god lenge, men det har handlet om å få på plass målpoengene. Når han krydrer med dét, er han på rett spor. Vi feirer ikke scoringer i februar, men han har tatt tak i utfordringen om flere målpoeng, og det er veldig gledelig. Det er ingen som lurer på om han har ferdighetene, forteller Kampen.

– Men 4-1 over Stabæk? Blir det en ekstra øl i kveld?

– Nei. Det er for tidlig å markere ting, og man skal ikke legge for mye i resultatet, men jeg er fornøyd. Det er fremgang fra sist kamp mot Moss. Vi vet ikke hva de ville få ut av dette eller hva de hadde som plan, men det vi holdt på med må vi evaluere, og det var bedre enn sist helg. Det var hyggelig å se, sier Kampen og fortsetter

– Vi har spikket på det defensive. Det var litt store avstander mellom oss mot Moss, men det så triveligere ut nå mot Stabæk. Det var mange gode forsøk på de offensive tingene vi har snakket om, men vi har mye å gå på. Men ideene var hvert fall på plass, sier treneren.

Beskjeden tomålsscorer

Abbas selv var svært ydmyk etter kampen.

– Nei, det var gøy å spille i dag. Laget spilte en god kamp.

– Hva med din egen kamp?

– Det var jævlig bra av oss. Vi var gode i presset til å være andre treningskamp. I tillegg fikk vi løst det vi ikke klarte mot Moss bedre nå. Vi kom til flere sjanser.

– Og din egen kamp?

– Mye bra. Det var deilig. Jeg fikk vel flere målpoeng i dag enn hele sesongen i fjor, forteller Abbas og ler.

– Hvorfor lyktes du så bra i denne kampen?

– Jeg var mer truende og mer bestemt. Jeg må skyte mer fremover og være mer direkte, sier han.

Utrolig Kjelsås-åpning

Kjelsås gikk fryktløst til verks i LSK-hallen og sjokkåpnet ved å ta ledelsen etter bare 35 sekunder. Ahmad Abbas var årvåken da Kjelsås hadde kast på Stabæks halvdel og startet. Han fikk ball av Filip Oprea og kjørte karusell med Filip Riise ved dødlinjen. Abbas slo inn, innlegget ble klarert, men bare ut på tre meter. Der sto Jens Bonde Aslaksrud, som var på rett plass til rett tid og pirket inn 1-0 fra kloss hold.

De blåkledde var nær 2-0 etter ti minutter, da Abbas så at Stabæk-keeper Sondre Rossbach sto langt ute. Midtbanespilleren prøvde seg fra 50 meter, men forsøket gikk like over.

Men til slutt fikk Abbas scoringen sin, etter halvspilt 1. omgang. Kjelsås’ nummer 10 fikk ball på 14 meter, dempet ballen på brystet og så at Rossbach sto langt ute. På nydelig vis vippet Abbas ballen over målvakten og i mål til 2-0. En praktscoring.

Stabæk slet med å skape det helt store i den første omgangen, mot et kompakt og lavtliggende Kjelsås-lag. Det var ellers ikke mye å skrive hjem om fra de første 45 minuttene i Lillestrøm. På overtid av den første omgangen skjøt Abbas like utenfor etter to gode dragninger, men det ble ikke mål, og 2-0 var stillingen til pause.

[ Kjelsås med kun tre fotballøkter i år: – Vært litt Benny Hill på Grefsen ]

Abbas-magi og 4-0

Abbas fortsatt der han slapp før pause. Fem minutter ut i 2. omgang skjøt han like utenfor fra 17 meter, men bare 30 sekunder senere scoret samme mann sitt andre for kvelden. Et svakt utspark fra Stabæks keeper havnet på brystet til Abbas.

Han fant Aslaksrud og spilte vegg, før han la ballen lekkert i lengste hjørne til 3-0.

Og neida, det stoppet ikke der for Kjelsås sin del. 3-0 ble nemlig til 4-0 etter 63 minutters spill. Nikolai Knezevic lurte på bakerste stolpe etter et frispark og fikk tid og rom da ballen plutselig havnet i beina hans. Han takket og bukket og hamret ballen i mål til 4-0.

God avslutning

Stabæk reduserte etter 65 minutter, da William Wendt slo inn til Brage Tobiassen, som dempet ball uten press i boks. Sekundet etter lå ballen i nettet bak en utspilt Brauti.

De hvitkledde fra Bærum hadde mest ball mot slutten av kampen, naturlig nok, og skapte en del halvsjanser, men Kjelsås forsvarte seg med nebb og klør. Dermed endte det 4-1.

– Vi spilte en veldig god kamp. Vi forventet en hard kamp, men vi er best på siste tredjedel hele kampen, som gjør at vi spiller rundt dem og vinner fortjent, avslutter Abbas.

Kampfakta

Treningskamp

Kjelsås-Stabæk 4-1 (2-0)

LSK-hallen, 150 tilskuere

Mål: 1-0 Jens Aslaksrud (1), 2-0 Ahmad Abbas (22), 3-0 Abbas (51), 4-0 Nikolai Knezevic (63), 4-1 Brage Tobiassen (68).

Kjelsås: Jonas Brauti – Martin Rusten (Markus Ottesen etter 60), Sigurd Martinussen (Jacob Cleve Broch etter 60), Simen Olafsen (Jesse Boateng etter 60), Filip Oprea (Marius Stølan etter 60) – Ayub Mohammad (Arman Nouri etter 46), Eivind Willumsen (Jonathan Sture etter 60), Olav Øby (Jakob Emblem Olsen etter 60), Ahmas Abbas (Henrik Osnes etter 60) – Jens Aslaksrud (Nikolai Knezevic etter 60), Kristian Eriksen (Patrick Askengren etter 46)

