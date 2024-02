Kjelsås imponerte mot Eliteseriemotstand

– Det er kanskje det tøffeste laget vi møter i vinter, så vi håper å vise oss fra en all right side, sa Olav Øby til KjelsåsSjela på X før siste trening.

Og det ble en prestasjon å være stolt over. Det så ikke ut om to divisjoners forskjell mellom lagene. Faktisk var Kjelsås det beste laget før pause, og ledet etter en fin scoring av Kristian Eriksen, før det ble Sarpsborg-dominans etter sidebyttet. Mye av grunnen til Kjelsås’ suksess var duellspillet. De vant midtbaneduellene før pause og var som vanlig solide i egen boks da Sarpsborg trykket dem bakover i banen utover i kampen.

Trivdes godt på Sarpsborg stadion

Eivind Kampen gjorde mange bytter på laget som slo Ørn-Horten forrige helg. Det minnet mer om et toppet lag som møtte Sarpsborg 08 og tidligere Kjelsås-spiller Victor Halvorsen på motsatt halvdel. Han startet sentralt på banen, men Evind Willumsen og Ahmad Abbas kjenner sin tidligere lagkamerat, og duoen gjorde det bra midt på banen. Det var mange en-mot-en dueller og Oslo-laget kom ofte ut av de på den vinnende siden.

Det ga et kampbilde der Kjelsås var på høyde, om ikke bedre, enn Eliteserielaget. De prøvde å spille seg ut bakfra, og lyktes delvis med det. Langpasningene er fin å bruke når Sarpsborg er lokket fram i banen, og det oppsto det sjanser av. Abbas med sin slepne teknikk sendte Kristian Eriksen igjennom. Alene med keeper trillet han inn en ikke ufortjent ledelse for Kjelsås noen få minutter før pause.

Trykket lavere

Sarpsborg 08 gjorde en rekke bytter i pausen og fikk endret nok også den mentale inngangen til andre omgang. Inn kom blant annet Jo Inge Berget, den eneste som stilte i stillongs i det flotte vinterværet. Men det var den andre innbytterspissen, Daniel Job, som skapte trøbbel. Han utlignet etter en flott bakromspasning han kom først på og rundet Jonas Brauti.

Bittert for keeperen som ble hentet fra Arendal. Han øynet nok å holde nullen etter å ha ikke blitt satt på så mange prøver, men han hadde en kvalifisert refleksredning før pause. Selv om Kjelsås ble trykket lavere i banen er det et scenario de mestrer, selv på bortebane mot et eliteserielag. Det ble lagt ned mange meter, det ryktes at stallen har løpt mye uten ball denne vinteren.

Det må være en positiv bekreftelse for Eivind Kampen og hans Kjelsås som har gjort sakene sine bra så langt i sesongoppkjøringen. De spiller alle sine treningskamper på bortebane ettersom Grefsen stadion får en etterlengtet oppussing. Neste oppgjør er mot Strømmen på fredag.

---

Kampfakta

Treningskamp herrer lørdag 17. februar

Sarpsborg 08 – Kjelsås 1–1 (0–1)

Sarpsborg stadion

Mål: 0–1 Kristian Eriksen (42.), 1–1 Daniel Job (72.)

Kjelsås:

Jonas Brauti – Helmer Rusten, Sigurd Martinussen, Simen Olafsen (Jesse Boateng fra 88.), Filip Oprea – Leo Bech Hermansen (Arman Nouri fra 67.), Eivind Willumsen, Olav Øby, Ahmad Abbas (Marius Stølan fra 60.) – Kristian Eriksen (Patrick Askengren fra 60.), Jens Bonde Aslaksrud

---

