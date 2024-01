Børven scoret to da VIF åpnet 2024 med storseier: – Alltid godt å score

Etter ti dagers treningsopphold på solfylte Tenerife var det onsdag klart for årets første test for Vålerenga. Motstander var nettopp Tenerife, som ligger midt på tabellen i spansk 2. divisjon. På sin egen Instagram-konto skriver også Vålerenga at det ser ut til at vertene stilte reservepreget.

Vålerenga på sin side brukte store deler av stallen, og lot alle få noen minutter, i det som til slutt ble en ganske komfortabel 5-0-seier. Torgeir Børven scoret omgangens eneste mål før pause, før Vålerenga byttet store deler av laget etter pause. Torgeir Børven ble igjen på banen, og rakk å score sitt andre mål for dagen før han ble byttet ut.

– Det er alltid godt å score. Selv om det er treningskamp, er det alltid godt å komme i gang. Så har jeg alltid sagt at mål i treningskamper ikke telles, og at vi får begynne å telle i april, sier Børven i et intervju lagt ut på Vålerengas X-konto.

Målshow etter pause

Børvens andre mål kom rundt timen, før Vålerenga de ti neste minuttene plusset på med ytterligere to mål. Først scoret Aleksander Hammer Kjelsen, før Adrian Kurd Rønning omlag 20 minutter før slutt scoret sitt første mål for Vålerengas A-lag. Talentet, som spilte mange kamper for rekruttene forrige sesong, fikk ballen trillende ut på 16-meteren og tok en touch for å dempe ballen før han blåste den opp i vinkelen. Kjempescoring av 17-åringen.

– Det var kjempegøy å se Adrian. Han er førstereisgutt med laget, scorer mål, spiller 90 minutter med intensitet og leverer veldig bra, sier VIF-trener Geir Bakke til klubbens hjemmesider.

Like etter Kurd Rønnings mål ble kampens siste mål satt inn av Henrik Bjørdal, som også hadde målgivende på 0-2 og 0-3. Dermed endte det med 5-0-seier til Vålerenga over Tenerife i årets første kamp.

– Det var vel litt en sånn typisk første treningskamp. Vi styrer det meste, men sliter litt med å bryte igjennom. De ligger lavt og strukturert, men de hadde ingen skudd på mål. Det åpnet seg litt mer i andre omgang, og da ble de mer slitne slik at det ble mer rom. Da trives vi. Jeg synes vi så et offensivt lag med bra energi, sier Henrik Bjørdal til klubbens hjemmesider.

– Jeg sitter med følelsen av at alle prøver å få ut det vi jobber med på feltet i kamp, av de prinsippene som Petter (Myhre) har gått gjennom. Jeg synes vi har vært flinke til å pushe hverandre og at det er mye konstruktiv kommunikasjon i gruppa. Det er lov til å prøve og feile, men vi retter også på hverandre hvis noe er feil. Så jeg føler vi har fått gjort mye av det i første omgang og deler av andre omgang, sier Børven om kampen.

Ofkir på vei vekk

Vålerenga blir værende et par dager til, før de lørdag morgen setter kursen tilbake til Norge. Der venter en ny treningsuke, der fotballøktene gjennomføres på KFUM Arena på Ekeberg, før den første treningskampen på norsk jord spilles lørdag 3. februar borte mot Raufoss.

– Det var greit å få en treningskamp 11 mot 11, selv om motstanderen kanskje ikke var all verdens. Vi fikk sett igjen mye av det vi har trent på, scoret litt, har en backfirer som setter linja og er flinke til å pushe opp. Vi så ut som et lag i perioder, så det var godt å få på seg drakta, forteller Bakke om onsdagens første treningskamp.

Tidligere onsdag meldte også TV2 at Mohamed Ofkir, som ikke var i troppen til dagens kamp, er på vei til Tyrkia. Kantspilleren som kom fra Sandefjord før forrige sesong skal nærme seg Manisa FK, som spiller på nivå to i Tyrkia, og TV2 melder at Vålerenga og den tyrkiske klubben skal være så godt som enige.

Andrej Ilic var heller ikke med i dagens kamptropp, etter ryktene begynte å gå om en overgang til Cardiff. Ilic’ agent har uttalt at serberen ikke spiller i Obosligaen med Vålerenga, noe sportssjef Joacim Jonsson tar med knusende ro. I tillegg til Cardiff, skal det også være interesse for spissen både fra Frankrike og USA.

