Kåffa åpnet året i eliten med seier i første treningskamp

KFUM Arena (Dagsavisen): I et strålende solskinn og et par minusgrader fikk KFUM Oslo endelig spilt årets første treningskamp, etter at det første forsøket snødde vekk i Mjøndalen fredag. Eliteserielaget KFUM Oslo startet med debutantene David Hickson og Haitam Aleesami fra start, med William da Rocha på benken.

Håkon Hoseth kom til kampens første mulighet, etter godt kombinasjonsspill, men Hoseth satte ballen over fra sju-åtte meters hold. Et par minutter senere var det Mjøndalen som fikk kampens største sjanse på corner, etter at en ball ble headet ned til en Mjøndalen-spiller som skjøt over fra kloss hold. Et skremmeskudd for Kåffa, som slapp inn mange mål på defensiv dødball i første halvdel av sesongen.

Mjøndalen med en god mulighet på corner i starten av den første omgangen mot KFUM Oslo (Pål Karstensen)

Kåffa med mye ball

Den første halvtimen bar preg av at det var årets første treningskamp, med mye trilling av ball og litt manglende relasjoner. Kåffa hadde mye ball, men klarte i liten grad å presse et kompakt og defensivt Mjøndalen-lag, noe som gjorde at det skjedde fint lite egentlig.

Ti minutter før pause fikk Kåffa frispark på 17-meter etter at Remi Svindland ble lagt i bakken. Robin Rasch skrittet opp, men satte forsøket i muren. Det førte til et lite Kåffa-press med et par cornere, men uten noen store muligheter.

David Hickson fikk nesten en mulighet alene med keeper like før pause, men ble løpt opp og blokkert. Dermed ebbet det ut med 0-0 til pause, etter en omgang med mye ballinnehav for Kåffa, men få store sjanser for noen av lagene.

Kåffa-kaptein Robin Rasch med et frisparkforsøk mot slutten av første omgang mot Mjøndalen (Pål Karstensen)

To sene mål sikret seieren

Kåffa bytta hele laget etter pause, og fikk en enorm sjanse nesten fra avspark. Yasir Sa’Ad ble spilt alene med keeper, men Mjøndalens Thomas Kinn var fint ute og reddet med en beinparade. Minutter senere kom Sondre Spieler Halvorsen til en mulighet og ble felt i feltet, men dommeren vinket spillet videre.

Kampbildet etter pause var ganske likt, med et Kåffa-lag som trillet mye ball, men som sjeldent kom seg gjennom eller fikk skapt store sjanser. Tempoet var litt høyere, og på sidelinja var trener Johannes Moesgaard også opptatt av bevegelse og tempo på ballen.

Drøye 20 minutter før slutt fikk Mjøndalen ballen i mål bak William da Rocha, som fikk sine første minutter for Kåffa, men spillet var da blåst av for lengst på grunn av offside. Kvarteret før slutt fikk også Kåffa ballen i mål, og det var etter en corner. Den ble slått på bakerste stolpe, der Sverre Sandal headet ballen via keeper og i stolpen og i mål.

Fem-seks minutter senere kom Kåffas andre mål for dagen, og det var Yassir Sa’Ad som sto for det. Kantspilleren tok med seg ballen og skjøt via en spiller og i en bue over en ryggende Mjøndalen-keeper Thomas Kinn som ikke rakk tilbake. Dermed spratt ballen over han og inn i buret.

Flere mål ble det ikke, og dermed vant Kåffa 2-0.

---

Kampfakta

Treningskamp

KFUM Oslo – Mjøndalen 2-0 (0-0)

KFUM Arena, cirka 50 tilskuere

Mål: 1-0 Sverre Sandal (75.), 2-0 Yassir Sa’Ad (83.)

---