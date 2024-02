Skeid skaper nesten ikke sjanser. Tapte for Nordstrand: - Det kommer

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): I voldsom vind og sterk sol var det duket for den andre runden av OBOS Supercupen, i regi av Skeid. De utfordrende værforholdene gjorde det vrient å få til noe særlig spill.

Det tar likevel ikke noe vekk fra det faktumet at Skeid har scoret null mål på 180 minutter med spill mot Grorud (0–0) og Nordstrand (0-1). Lørdag var de i det store og hele svært ufarlige mot Nordstrand fra nivået under.

– Sjansene kommer. Det er ekstremt mye relasjonelt for å skape ting. Det trenger vi litt tid på å skape. Vi mangler skarphet i ting og på den siste pasningen som gjør at det kan bli farlig. I tillegg blir det noen misforståelser – en starter og får ikke ball, en annen starter ikke, men blir spilt gjennom. Det må vi bare bruke tid i gruppa på.

Tapet gjør at Skeid står med ett poeng på to kamper i turneringen.

– Vi bommer på enkle ting. Vi stresser og er frustrerte. Synet vårt blir innsnevret, og vi ser bare det som er nært oss. Da klarer vi ikke vri spillet, komme seg direkte i bakrom og skape all verden. Vi klarer ikke å ta vare på det mulighetsbildet som ligger der. Da får Nordstrand momentum og energi, sier hun.

– Men nå skal vi på bowling, så jeg får håpe det blir en fin aften, sier hun og løper.

– Generelt bra

Nordstrand-trener Markus Cham var naturlig nok mer fornøyd enn Rislaa.

– Jeg er veldig fornøyd med måten vi spiller på. Vi gjør det vi har jobbet med på trening, som er frispilling, siste tredel og generell posisjonering. Vi holder oss til planen og har en mer voksen tilnærming til denne kampen enn den mot Ull/Kisa. Generelt bra, sier Cham.

Han trekker fram midtbaneduoen etter kampen.

– Alle er gode. Vi er avhengige av at alle står på rett plass til rett tid. Da ser vi at spillet flyter mye bedre. Trygve Aarstad og Runar Johnsen på midten gjør begge en god kamp. I tillegg er Paul Monteiro en solid kamp på høyreback, god en mot en. Jeg synes uansett alle gjør en god figur, sier han.

Vakker scoring

Etter 15 sjansefattige minutter innledningsvis var det Skeid som hadde kampens første sjanse. Aridon Racaj, prøvespiller fra Sarpsborg, kom alene med Nordstrand-keeper Jonathan Reiersen. 2005-modellen med seks G17-landskamper skjøt rett på den utrusende målvakten og sløste bort en stor sjanse.

Og minuttet etter skjedde det som måtte skje – scoring motsatt vei. Skeid spilte seg ut og til slutt fikk Emil Tjøstheim ballen på 35 meter, men feilvendt ble han lagt i bakken på fair vis etter en skulder-mot-skulder-duell. Nordstrand satte fart og kontret, og pasningen fra Runar Johnsen gjennom til Yossef Ibrahim var utført på utsøkt vis.

Han dro seg inn i boks og kom seg forbi Per-Magnus Steiring, som falt, og banket ballen i lengste til 1–0.

– Enorm pasning fra Runar, det er det han gjør. Vi har pratet mye med Ibrahim om at han skal sette de, og at han må være mer effektiv når han kommer i sånne situasjoner. Og det viste han her, sier Cham.

Utenom det skapte ingen av lagene noen særlige sjanser i den første omgangen. Dermed sto det 1–0 til pause.

Fartsfylt åpning på 2. omgang

Nordstrand kom best i gang i den andre omgangen og hadde en brukbar sjanse etter 49 minutter. Etter fine kombinasjoner fra Kasper Krokan og Walid Khris fikk sistnevnte ball på 20 meter. Han prøvde lykken og skuddet så ut til å ha god renint, men gikk rett i blokka.

Skeid trodde da de hadde utlignet etter timen spilt. Sully Bojang fikk ball ute til høyre og fant Racaj i boks. Han skjøt mot mål, men Reiersen reddet. På returen dukket Torje Naustdal opp, men han var noen meter i offside og ble korrekt vinket av.

Minuttet etter var Runar Johnsen centimeter unna 2–0. Nordstrand fikk frispark på 18 meter og Nordstrands nummer 8 trappet opp. Han fikk ballen over muren, men forsøket gikk i nettveggen og ut.

Sen punktering

Så gikk det 15–16 minutter uten noen store sjanser, før Nordstrand var nær ved å punktere kampen ti minutter før slutt. Etter en corner havnet ballen i beina på Henrik Kvåle, som prøvde å plassere den i lengste hjørne. Andersen i Skeid-buret reddet pent og klarte akkurat å avverge 0–2.

Men til slutt kom punkteringen, to minutter før full tid. Innbytter Noah Sveen skulle heade ballen tilbake til Andersen, men headingen var altfor svak. Jacob Barrow var årvåken og plukket opp ballen, og kom alene med keeper. Barrow var iskald, rundet Andersen og satte ballen i det åpne målet til 2–0.

– Jeg så ikke, for vi måtte bytte. Vi scoret faktisk med ti mann. Det er sterkt, sier Cham.

Dermed endte det 2–0.

– Jeg føler vi har god kontroll, egentlig. Vi fighter og forbedrer oss fra forrige kamp. Vi vil mer enn dem, i tillegg til at vi er litt heldige. Det var deilig å holde nullen for min del. Da har jeg gjort jobben, sier målvakt Reiersen.

---

Kampfakta

Skeid-Nordstrand 0–2 (0–1)

2. runde i OBOS-supercupen

Nordre Åsen, 50 tilskuere

Mål: 0–1 Yossef Ibrahim (17), 0–2 Jacob Barrow (88)

Skeid i 1. omgang: Marcus Andersen – Sulayman Bojang, Per-Magnus Steiring, Fredrik Flo, Ousmane Diallo – Hassan Yusuf, Bendik Rise, Emil Tjøstheim, Ulrich Ness – Torje Naustdal, Aridon Racaj.

Skeid i 2. omgang: Marcus Andersen – Sully Bojang, Fredrik Flo (Mikael Opeyemi etter 75), Per-Magnus Steiring (Edvard Hjelde etter 75), Luca Høyland – Ulrich Ness, Bendik Rise (Florind Lokaj etter 75), Torje Naustdal (Noah Sveen etter 75), Ivar Eftedal – Aridon Racaj (Daniel Lunde etter 75), Usman Shahid

---