Vålerenga rammet av skader i tapet for Godset

VALLHALL (Dagsavisen): Christian Borchgrevink måtte gi seg etter fem minutters spill etter at han kom inn etter pause og Henrik Bjørdal hadde store smerter da han ble byttet ut i sluttfasen.

Det har vært mye fokus på VIFs tynne stall og mangelen på spisser den siste uka. Denne gang var det Jones El-Abdellaoui som fikk sjansen fra start i spissrollen etter at Torgeir Børven forsvant til Odd.

Og han sarte me då score Vålerengas ene mål.

Fikk gratissjanser

Det var først etter en halvtime det begynte å skje noe foran målene i Vallhall. Før det hadde Godset presset noen feil med sitt høye press mot VIF-forsvaret, men de kom ikke til avslutninger.

Men etter halvtimen burde Godset tatt ledelsen da spissen Marko Farji fikk kampens første store sjanse. Men i ganske fri posisjon midt foran mål styrte han ballen utenfor.

Like etterpå ropte Vålerenga på straffespark og hadde VAR vært gjeldende hadde de antakelig fått det. For det så ut til at ballen ble stoppet av hånda til Jesper Taaje da VIFs venstreback for dagen, Martin Kreuzriegler kom seg inn i feltet etter en kjapp kontring.

Fem minutter før pause fikk Marko Farji en enda større sjanse, men det var enda mer utrolig at ikke Elias Melkersen satte inn 0–1 da han fikk servert ballen av VIF-forsvaret alene ved straffemerket. Men også han styrte ballen utenfor.

Null avslutninger

Vålerenga hadde ikke en eneste avslutning på mål i denne omgangen der Frank Stople sto i Strømsgodsets mål selv om Per Kristian Bråtveit nettopp er hentet inn.

Til annen omgang kom Christian Borchgrevink inn som høyreback, men ga seg allerede etter fem minutters spill og da måtte Martin Kreuzriegler inn på banen igjen, nå som midtstopper, mens Aleksander Hammer Kjelsen ble VIFs tredje høyreback for dagen.

Og i denne omgangen kom situasjonene og scoringene som manglet før pause.

Jones El-Abdellaoue jubler for scoring i kampen mot Strømsgodset (Pål Karstensen)

Flotte scoringer

Det var et lekkert angrep som førte til VIFs ledermål da Henrik Bjørdal gjorde en god jobb nede på venstrekanten og sendte et hardt og presist innlegg som Jones El-Abdellaoui elegant styrte i mål.

Målet kom i Vålerengas beste periode i kampen og samme El-Abdellaoui fikk applaus da han gikk på et langt løp like senere.

Men så kom situasjonene som snudde kampen i Godsets favør.

Først den gode headingen fra innbytter Fredrik Ardraa da han vant duellen med Kreuzriegler i midten elleve minutter før slutt.

Og seks minutter før slutt traff endelig Marko Farji på sitt beste skudd i kampen da han feide inn seiersmålet fra 20 meters hold. Det gikk ganske midt i mål. Kunne Magnus Sjøeng tatt den?

Strømsgodset stilte med mange unge spillere med sju man ute, men Jørgen Isnes bekjentskap fra KFUM-tida, Jesper Taaje, spilte 1. omgang. Han kommer fra Sandefjord.

Da ble normalen opprettet. Eliteserielaget slo OBOS-ligalaget. Dette var VIFs første nederlag for sesongen.

Men verre var det at både Christian Borchgrevink og Henrik Bjørdal måtte ut med skader. Igjen.

Neste kamp for VIF er mot Fredrikstad fredag i neste uke, enten på Ekeberg eller i Vallhall.

Saken oppdateres.





---

FAKTA

Treningskamp menn fredag:

Vålerenga – Strømsgodset 1–2 (0–0)

Vallhall: Ca. 200 tilskuere.

Mål: 1–0 Jones El-Abdellaoui (60), 1–1 Fredrik Ardraa (79), 1–2 Marko Farji (85).

Gult kort: Gustav Valsvik, Strømsgodset.

VIF: Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad (Christian Borchgrevink fra 46), Aaron Kiil Olsen, Aleksander Hammer Kjelsen, Martin Kreuzriegler (Simen Juklerød fra 46) – Henrik Bjørdal, Elias Hagen, Petter Strand – Daniel Håkans (Kurd Rønning fra 46), Jones El-Abdellaoui, Magnus Bech Riisnæs.

Strømsgodset: Frank Stople – Jesper Taaje (Sondre Fosnæss Hanssen fra 46), Gustav Valsvik, Fredrik Kristensen Dahl (Fabian Holst-Larsen fra 60), Kreshnik Krasniqi (Andreas Heredia-Randen fra 46), Eirik Ulland Andersen (Fredrik Ardraa fra 65), Logi Tómasson – Marcus Mehnert (Samuel Silalahi fra 46), Elias Melkersen, Marko Farji.

---

