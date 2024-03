Kjelsås herjet med Skeid i generalprøven: – Deilig å slå dem så overlegent

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Torsdag var det lite som vitnet om at Skeid og Kjelsås skal spille på samme nivå i 2024, og det er i hvert fall rart å tenke på at det var divisjonsforskjell mellom disse lagene i fjor.

Etter at Skeid tok ledelsen 1-0 etter seks minutter, var det nemlig enveiskjøring. Kjelsås herjet med Skeid, scoret fire strake mål og vant 4-1. For alle andre en perfekt generalprøve før seriestart 7. april mot Alta, men ikke helt for Kjelsås-trener Eivind Kampen.

– Det var ikke alt som var på stell, men det er supergledelig å score fire mål. Det er ikke hverdagskost for oss, og ikke noe vi driver med til vanlig. Å score fire mål er supert, og at vi ikke drar på oss noen skader er bra. Vi reiser fra Nordre Åsen med en god følelse, sier han til Dagsavisen og fortsetter:

– Vi ser at relasjoner begynner å bli sterkere, så det er gøy. Det er nok det som gledet meg mest. Vi har jo fått inn mange nye spillere, så vi har sett stigning i programmet vårt gjennom vinteren. Vi begynner å bli bedre og bedre kjent og har høyere tempo i flere faser av spillet, mener Kjelsås-keeperen.

Les flere saker om lokalfotballen her

– Selvtillit er alfa og omega

Olav Øby, som spilte nok en god kamp på midtbanen til Kjelsås, sier at de tar med seg det sterke resultatet inn i seriespillet.

– Prestasjonen er stort sett god, men vi har fortsatt ting å jobbe med. Resultatmessig er det perfekt, da det alltid er gøy å vinne kamper og spesielt mot et så sterkt lag som Skeid. Det sier noe om hvor vi står. Vi ønsket å gå inn i sesongmodus i dag og øve på å vinne. Det klarte vi, sier Øby.

– Hva har dere blitt bedre på i vinter?

– Vi har utviklet grunnspillet vårt. Det begynner å se bra ut. I tillegg har vi en fin miks av spillere med komplementære ferdigheter. Det er deilig at tre spisser og en kant kommer på måltavla. Selvtillit i fotball er alfa og omega. Jeg vil trekke frem laget etter denne seieren. Vi er en fin gruppe som jobber med å utvikle oss hver dag, også synes jeg det er gøy at Leo Bech Hermansen scorer og har prikka storformen til sesongstart, forteller Øby.

Les også: Kjelsås traff stolpene i Raufoss generalprøve (+)

Møtes snart igjen

Allerede i tredje serierunde, fredag 19. april, møtes lagene igjen. Det ser Kampen frem til.

– Vi møter jo Skeid ganske snart igjen, så man skal ikke legge for mye i dagens kamp. Er det en ting vi ikke kan skryte på oss oppe på Kjelsås, er trumfkort og hemmeligheter. Men man agerer ikke alltid sånn man ville gjort om det var poeng i potten i en treningskamp. Jeg tror ikke Skeid går i gulvet av dette resultatet, og vi svever heller ikke, sier Kampen som legger til at det aldri skader å vinne 4-1.

For Skeid var det et steg tilbake, etter at de vant OBOS Supercup sist helg med 2-0 over Frigg i finalen.

– Det var et steg tilbake, men det betyr to steg fram neste kamp. Vi taper for et bedre lag i dag, og er ikke er på vårt beste. Skal vi være i toppen av divisjonen må vi heve oss et par hakk, men etter flere seirer på rad, har vi sikkert bare godt av en liten smell før seriestart, sier kaptein Bendik Rise.

– Det var et stort steg tilbake resultatmessig, men vi ser jo at det kan bli veldig bra. Det er tungt å tape for Kjelsås, men jeg kan garantere at vi havner over dem på tabellen. Vi slipper inn for enkle mål som preger kampen. Vi må gjøre noen små justeringer inn mot seriestart, men med en god treningsuke er vi i rute, sier Ulrich Østigård Ness, som nylig signerte ny kontrakt med Skeid.

Les også: Skeid sikret seg supercup-trofeet etter massivt Frigg-press (+)

Forrykende 1. omgang

De andre fremmøtte på en trist og grå skjærtorsdag i hovedstaden fikk se Skeid ta ledelsen etter seks minutter, etter et godt hodestøt fra Kalabatama. Scoringen kom etter et enda bedre innlegg fra Ousmane Diallo.

Ledelsen varte i fire minutter. Ti minutter sto på kampuret da Leo Bech Hermansen utlignet til 1-1. Jens Aslaksrud fikk ball i boks og spilte uselvisk til Bech Hermansen. Via en Skeid-forsvarer satte han inn utligningsmålet.

1-1 ble til 1-2 etter 27 minutter. Kristian Eriksen var oppmerksom da Marcus Andersen surret noe voldsomt som bakerste mann. Han skulle spille ut ballen, men ble ubesluttsom da Eriksen presset. Spissen fikk på merkelig vis presset ballen i mål.

På overtid gikk Kjelsås opp til 3-1 ved storscorer Jens Aslaksrud. Simen Olafsen hadde ball i beina og fant Eriksen, som slapp til Aslaksrud. Spissen fikk drømmetreff da han hamret til fra 15 meter. Ballen gikk via Andersen og i mål.

– I pausen snakket vi mye om press på femmeterne til Skeid. Jeg følte ikke vi løste det så mye bedre i 2. omgang, men det var på detaljnivå. 1. omgangen var det beste målmessig i vinter, men ikke spillemessig, sier Kampen.

Les også: Reddet supercup-trofeet for Skeid: – Uten Marcus hadde vi ikke vunnet (+)

Fornøyd gjeng

Den andre omgangen ble roligere, med «bare» ett mål. Patrick Siu Askengren fastsatte sluttresultatet til 4-1 etter 78 minutter etter målgivende fra Aslaksrud. Ballen ble chippet inn i boks og Aslaksrud headet den ned til Askengren, som plasserte ballen forbi keeper. Dermed endte det 4-1, etter at Aslaksrud skjøt i stolpen på overtid.

– Scoringen var ikke noe spesielt. Jeg var på rett plass til rett tid og scoringen var ganske ferdigscoret. Det var bare å sette den forbi keeper, sier Askengren, som sier det alltid smaker å slå Skeid, som ekte Kjelsås-gutt.

– Det var viktig og deilig å komme ut av generalprøven med godfølelsen. Vi ser at vi fortsatt kan utvikle oss, men det helhetlige har begynt å sitte mer og mer. Vi har scoret litt lite mål med tanke på hvor gode vi har vært i banespillet, så det var deilig at det satt, sier han.

Jens Bonde Aslaksrud, som fort var banens beste, synes alle var påskrudd i forkant.

– Det er ekstra deilig å vinne over Skeid, og spesielt så overlegent. Med fire mål og en seier mot Skeid, går vi inn til sesongstart med en god følelse, og da vil jeg si det var en perfekt generalprøve selv om det er mer å jobbe med. Jeg synes mange gjør en god kamp og at vi vinner sammen. Det er veldig gøy at vi har fire forskjellige målscorere og at flere melder seg på. Det blir viktig til sesongen, avslutter spissen.

Les også: Sjekk oppkjøringsresultatene til Skeid og Kjelsås (+)

Les også: Vil utvide supercup-formatet: – En del klubber vi ønsker å få med (+)

---

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Skeid – Kjelsås 1-4 (1-3)

Nordre Åsen, 75 tilskuere

Mål: 1-0 Kabamba Kalabatama (6.), 1-1 Leo Bech Hermansen (10.), 1-2 Kristian Eriksen (27.), 1-3 Jens Aslaksrud (45.), 1-4 Patrick Askengren (78.)

Skeid: Marcus Andersen – Thor Lange, Per-Magnus Steiring, Frederik Flo, Luca Høyland – Ulrich Ness, Torje Naustdal, Hassan Yusuf, Leon Dahlstrøm, Ousmane Diallo - Kabamba Kalabatama.

Kjelsås: Jonas Brauti – Martin Helmer Rusten, Sigurd Martinussen, Simen Olafsen, Filip Oprea (Jacob Cleve Broch fra 86.) - Leo Bech Hermansen (Moutaz Alzubi fra 70.), Emil Willumsen, Olav Øby (Jonathan Sture fra 86.), Ayoub Mahammad (Marius Stølan fra 86.) – Jens Aslaksrud, Kristian Eriksen (Patrick Askengren fra 46.).

---