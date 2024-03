Sereba matchvinner da Grorud vant Oslo-derby i supercupen: – Digg å vinne

NORDSTRAND ARENA (Dagsavisen): Sereba ble nemlig tungen på vektskålen i oppgjøret mellom Nordstrand og Grorud, som ble avgjort med en straffescoring etter halvspilt 1. omgang.

Nykommer Preben Asp, som har en fortid i Kristiansund, Ranheim og Levanger, satte opp farten da han ble spilt gjennom ute til venstre. Spissen ble meid ned og fikk korrekt straffe, som Sereba trygt ekspederte i mål.

– Preben gjør det han er god på, som er å gå i bakrom og lage et helvete. Han er et uromoment i seg selv, så vi må mate han og gi han flere muligheter. Denne gangen klarte han å fikse straffe, andre ganger scorer han selv. Og straffen var jo bankers, det var bare å sette den i mål, sier Sereba til Dagsavisen og gliser.

Tverrliggertreff, lite ellers

De store sjansene uteble ellers på en kald og regntung lørdagskveld på Nordstrand. Hjemmelaget var nær ved å utligne ti minutter før pause da Runar Frøhaug Johnsen tredde gjennom Ari Bewianberg, og forsøket fra spissen var bra. Den så ut til å gå i mål, men forsøket gikk i tverrliggeren og ut. Ellers skapte begge lag lite i en kamp hvor det var tydelig at mye var på spill.

Didrik Sereba var tilbake for Grorud etter sykdom forrige helg, og endte opp som kampens eneste målscorer på straffespark. (Even Lübeck)

– Nei, det var jo generelt ikke så mange sjanser. Vi er litt for upresise på siste tredel. Nordstrand prøver å spille en del, men vi skaper litt på brudd og kontring. Der har vi tatt steg i de siste kampene. Vi skaper større sjanser for tiden, selv om vi sliter litt med å score. I tillegg slipper vi til litt flere sjanser enn vi er komfortable med. Sånn sett er vi ikke fornøyde, da de har en i tverrligger og ballen ganske mye, sier Sereba og fortsetter:

– Det er ikke så farlig i seg selv at de har mye ball, men at de klarer å kontrollere kampen litt mer enn vi er komfortable med, er ikke bra nok. Det viser at vi fortsatt har en del å jobbe med, men vi er kyniske og ror i land tre poeng. Det er det viktigste og det som var oppgaven og målet vårt. Vi visste at vi møtte et lag fra lavere divisjoner. De har en tydelig identitet, så det handlet om å gjøre det så vanskelig som mulig for dem, og det følte jeg at jeg klarte, forteller Groruds målscorer som ikke var helt fornøyd med seg selv.

– Det er vanskelig å si seg veldig fornøyd, men jeg er jo ganske kritisk til meg selv. Jeg har vært syk og kjenner at det ikke var lenge siden jeg var sengeliggende, så alt i alt var det helt greit. Jeg kommer ut av det med en scoring og vi tar tre poeng. Det gir motivasjon til å jobbe mer. Vi har ting vi må bli bedre på. Vi har mye potensial vi må klare å få ut, sier han.

– Viktig å ha Sereba

Trener Andreas Alrek var på sin side meget fornøyd etter seieren lørdag.

– Det var digg, ja! Å vinne kamper har vært en mangelvare i pre-season så langt. Vi har spilt mange gode kamper, uten helt å få betalt for sjansene og dominansen vår. Dette var ikke en så god kamp fra oss, men det er en klassisk krigekamp og da er det deilig å se at vi er stygge i 50-50-dueller og lager frispark for å hindre kontring imot. Det skal koste å score og ta poeng fra oss, sier treneren og fortsetter:

– Det var et typisk seriekamppreg over hele oppgjøret. Det var oppjaget og harde dueller, og til slutt måtte vi beskytte ledelsen. Jeg er veldig fornøyd med hvordan innbytterne kommer inn og bidrar med ro og gjør oss mer solide. Dette er tross alt ikke treningskamp og rør, men en cup hvor poengene teller. Derfor var det ekstra digg å vinne, sier han.

– Hva kan du si om Didrik på topp?

– Didrik er veldig viktig. Laget ser annerledes ut når han ikke er med. Han gjør oss enda mer solid med tilstedeværelse og kommunikasjon, og det faktumet at han er en god fotballspiller. Han har vært syk, så det var ikke hans beste kamp, men det var godt å ha han tilbake.

Sa’Ad debuterte for Grorud

Utenom det debuterte Yasir Sa’Ad for Grorud. Han har kommet på lån fra KFUM og blir en viktig tilvekst til laget.

– Han klarte seg greit. Han er godt trent og er en klok fotballspiller, noe vi visste. Han må bli vant til å spille med lagkameratene sine offensivt for å få relasjoner. Han leverte en god debut med tanke på at han kom fredag, men allerede hadde forstått mye av spillestilen vår, sier Alrek og fortsetter:

– Yasir kan bekle begge kanter, så vi er veldig fornøyde med den signeringen. Han kan bidra med målpoeng, og det er viktig for oss. Han har spilt hele livet sitt på høyrekant, mens vi har hentet han som venstrekant. Det blir spennende å se. Han er rapp og passer måten vi spiller på. Han har gode bevegelser uten ball og er god i kombinasjonsspillet. Det passer hvordan vi ser ut, mener Grorud-treneren.

Likte det han så

Nordstrand-nykommer Walid Khris har en strekk i hamstringen og jobber seg tilbake. Han spilte ikke lørdagens kamp, men så den fra sidelinjen.

– Vi dominerte spillet og holdt mye på ball, men det var ikke så mange sjanser. Det var en sjansefattig kamp. I ballspillet styrte vi stort sett alt. De prøvde ikke å spille så mye fotball, sier Khris som mener det var mye positivt fra Nordstrand.

– Man så ikke at det var en divisjonsforskjell, men de er best på de faste situasjonene. Vi spiller en bra kamp og har en god struktur defensivt, men er litt for dårlig siste tredel, sier han videre.

Vil vinne alt

– Hvordan synes du dere ser ut, Sereba?

– Det er litt vanskelig å si. Det vi har gjort i pre-season så langt er litt opp og ned, men vi kan ikke si oss fornøyde med noe som helst før seriestart når vi spiller om tre poeng. Vi ser igjen mye av de bildene vi jobber med på trening, men vi må være litt hvassere i begge bokser. Vi har bare sluppet inn ett mål i supercupen, så det er bra, men vi jakter alltid å bli bedre og score mer mål, og bli enda mer effektive, sier han.

Nå blir det en slags finale for å nå semifinalen neste helg hjemme mot Ull/Kisa. De to lagene står med ni poeng og er poenget bak Skeid. De to beste lagene i hver pulje går videre til semifinale.

– Vi er opptatt av å komme videre, for jeg vil spille flest mulig tellende kamper før seriestart. Vi har ikke booket noen særlig med kamper i semi- og finalehelgen. Vi vil veldig gjerne komme til semi- og finale, for å få to kamper til og vinne noe av betydning. Å stikke av med seieren i cupen hadde jo vært fint, avslutter Alrek med et smil.

Kampfakta

OBOS Supercup, kamp fem

Nordstrand-Grorud 0–1

Nordstrand Arena

Mål: 0–1 Didrik Sereba (35, str.)

Nordstrand: Jonathan Reiersen – Paul Monteiro, Dylan, Edvard Vestby, Jonas Nysæter – Kasper Krokan, Trygve Aarstad, Runar Johansen, Yossef Ibrahim – Ari Bewianberg, Thomas Reinfjord

Grorud: Noah Rychter – Matushan Sandrakumar, Mats Andersen, Osama Housni, Theo Agelin – Musa Dubois, Moa Mahnin, Abel Tjomsland, Yasir Sa’Ad – Preben Asp, Didrik Sereba.

