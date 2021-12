Strømmekanalene kaprer stadig større deler av filmmarkedet i nær sagt alle sjangre, og innen spillefilm har særlig Netflix satset stort de senere årene både på egenproduksjoner og en klassikerkatalog bestående av eldre filmer, mange av dem noen av tidenes største kinosuksesser. Men sentralt står produksjonen av ny kvalitetsfilm. Også foran Oscar-nominasjonene for 2021 spår man et nominasjonsskred for nye Netflix-filmer, med «Passing», «Don’t Look Up» og «The Power Of The Dog» fremst i feltet, slik filmer som «Roma» og «Mank» har vært før dem. Her er et knippe av de beste filmene på Netflix akkurat nå.





Dette er de beste filmene på Netflix:

PASSING Ruth Negga (bak) og Tessa Thompson i «Passing», en film fra 20-tallets Harlem og New York. (Netflix)

«Passing»

En av vinterens beste filmer uavhengig av plattform. Tittelen og handlingen i «Passing» spiller på et uttrykk som er blitt brukt om blant andre svarte mennesker som er så lyse i huden at de kan «passere» som hvite. I 1920-tallets segregerte USA møter to kvinner hverandre etter mange års atskillelse. Irene gir seg ut som hvit når hun trekker inn på en eksklusiv restaurant for å unnslippe den kvelende sommervarmen. Her møter hun Claire, hennes nære venninne fra barndommen. Det viser seg at sistnevnte har giftet seg med en hvit mann som ikke kjenner hemmeligheten hennes. Dramaet som utfolder seg, basert på Nella Larsens roman fra 1929, handler om de to kvinnenes elektriske og svingende vennskap etter hvert som Claire søker seg til Irene og hennes afroamerikanske middelklassehjem i Harlem. Men like mye handler det om klasseforskjeller, borgerrettigheter og rett og slett overlevelse i et samfunn der minoriteter har svært lite spillerom. Ruth Negga og Tessa Thompson er begge på Oscar-nivå i filmen, som er nydelig laget i svarthvitt og er regidebuten til den britiske skuespilleren Rebecca Hall.

[ 2021: Dette er årets beste filmer (+) ]





THE POWER OF THE DOG «The Power Of The Dog» er et westerndrama med et stort indre følelsesliv. Benedict Cumberbatch i hovedrollen som Phil. (KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX/KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX)

«The Power of the Dog»

Jane Campion har returnert til spillefilmen med et drama fra 20-tallets USA, en brytningstid etter nybyggertiden og før krakket. I dette westernmiljøet som er i endring skaper hun en film om lengsler som både er vakre og livsfarlige ut fra situasjonen. Tittelen «The Power Of The Dog» står som et varsel over det som skal skje, en overraskende tvist der hevn og beskyttelse spiller inn. Handlingen dreier seg rundt den ensomme kvegeieren Phil (Benedict Cumberbatch). Når broren (Jesse Plemons) kommer hjem med Rose (Kirsten Dunst) og hennes nesten voksne sønn Peter (Kodi Smit-McPhee), ser han situasjonen som en trussel mot det bestående og kanskje også som et svar på følelser han har brent inne med hele livet i et mannsmiljø som ikke har rom for annerledeshet, hvor menn ikke har andre valg enn å undertrykke hva de egentlig føler og for hvem. Få spiller på slike følelser som Jane Campion, med et blikk utenfra som både utfordrer og overrasker, og som åpner for både skjønnheten og giftigheten som ulmer i det ensomme og det undertrykte.

[ Jane Campion og Benedict Cumberbatch utfordrer det tradisjonelle synet på westernrollen i «The Power Of The Dog» (+) ]





DON'T LOOK UP Meryl Streep som amerikansk president i dommedagskomedien «Don’t Look Up». (NIKO TAVERNISE/NETFLIX/NIKO TAVERNISE/NETFLIX)

«Don’t Look Up»

Adam McKay har med komedien «Don’t Look Up» gitt oss en grei oppsummering av hvordan verden ville reagert om vi plutselig oppdaget at en komet ville utslette alt liv på jorda om bare et drøyt halvår. Og det er et stjernelag han disker opp med, fra Leonardo DiCaprio og Jennifer Lawrence i hovedrollene som forskoerne som oppdager kometen, til Meryl Streep som den amerikanske presidenten og Jonah Hill som stabssjefen som på ingen måte tar trusselen alvorlig. I anmeldelsen heter det: «Et rasende frontalangrep på amerikanske maktinstitusjoner som tåler sammenlikninger med Stanley Kubricks «Dr. Strangelove» og «Wag the Dog». Netflix har gjort sitt beste for å selge dette som en lystig crazykomedie, men «Don’t Look Up» er betydelig beskere, mer pessimistisk og desillusjonert enn markedsføringen våger å antyde».





Fra «The Hand Of God», regissør Paolo Sorrentinos nye film om ungdom og oppvåkning i Napoli. Filmen går nå på utvalgte kinoer før den får Netflix-premiere. (Selmer Media)

«The Hand Of God»

Den italienske regissøren og Oscar-vinneren Paolo Sorrentino («Den store skjønnheten», «Youth») har i sin nye film gått tilbake til sin egen ungdomstid i hjembyen Napoli. Det er 80-tallsvibrasjoner, sol og varme sommernetter, promiskuøse tanter og ikke minst Diego Maradona i Napolis midte. Med et blikk på oppvåkning så vel sosialt som seksuelt skaper Sorrentino et frodig og fascinerende tidsbilde befolket med fargerike skikkelser og storslåtte tablåer i den grad at hver scene framstår som et kunstverk i seg selv. En underholdende og visuelt eventyrlig berg- og dalbane av en film, så rik på blendende detaljer at vi også denne gangen tilgir Italias trolig fremste regissør av i dag en og annen egosentrisk ekstrarunde i filmmanesjen.

[ Tro, håp og Maradona ]





The Harder They Fall. (Netflix)

«The Harder They Fall»

Regissør Jeymes Samuel star bak en av årets lystigste «gladvold»-filmer, en westernspastisj som blander det meste du kan tenke deg av sjangere i tillegg til den klassiske westernleken. Med et rollegalleri som løfter fram de ofte glemte svarte heltene og antiheltene fra «den ville vesten», blant dem cowboylegenden Nat Love og Bass Reeves, den første svarte US Marshall vest for Mississippi, er dette et annet USA enn det Hollywood tradisjonelt har vektlagt. Regina King (som «Stagecouch» Mary Fields), Jonathan Majors og Idris Elba er bare noen av dem som fryder seg i en sjangersalat av en film med helt fiktive handlingsløp. Det svinger ikke bare av revolvere, dueller og saloon-oppgjør, men også av Jay Zs musikkspor som består både av et par av hans egne låter samt spor fra afrobeatlegende Fela Kuti og kjenninger som CeeLo Green, Dennis Brown og Lauryn Hill.

[ «Sovekupé nr. 6»: Langsomt mot nord med vodka på kjelen (+) ]





MALCOLM & MARIE John David Washington og Zendaya spiler i Malcolm & Marie. Her Marie i opptrappingen til nattens krangler. (Netflix)

«Malcolm & Marie»

Dødsdansen mellom Zendaya og John David Washington i Sam Levinsons kammerdrama «Malcolm & Marie» er uten filter, en Netflix-film skapt av folkene bak kultserien «Euphoria». Med to kraftfulle skuespillerprestasjoner løftes filmen opp på et høyere nivå enn selve historien skulle tilsi, og den lekre filmingen og den klaustrofobiske rammen øker intensiteten. Malcolm og Marie kommer kjørende hjem fra premierefesten på Malcolms nye film. Han er i ekstase over tilbakemeldingene fra kritikere og bransje, og danser seg gjennom husets mange rom, i scener som i likhet med mange stemningsmettede sekvenser filmes utenfra og inn. Marie er ikke like entusiastisk. Problemet på overflaten er at han har glemt å takke henne i takketalen, men under ligger mye mer grums enn som så. I filmens utforskning av kjærligheten blir natten så stygg som den kan bli, lik en moderne «Hvem er redd for Virginia Woolf» eller en Strindbergs «Dødsdansen».

[ Dødsdansen mellom Zendaya og John David Washington i kammerdramaet «Malcolm & Marie» er uten filter (+) ]





«Familien Mitchell mot maskinene» er et overskuddsprosjekt fra radarparet Chris Miller og Phil Lord, folka bak blant annet «Det regner kjøttboller» og «Lego-filmen». (Netflix)

«Familien Mitchell mot maskinene»

Hvis verden var normal ville «Familien Mitchell mot maskinene» vært en av de store familiefilmene, fastslo Dagsavisen i sin anmeldelse da denne filmen som skulle hatt bredest mulig kinolansering fikk strømmepremiere midt under den verste koronanedlukkingen. «Familien Mitchell mot maskinene» er et konstant gøyalt overskuddsprosjekt; preget av den typen anarkistisk kreativitet som kjennemerker filmene til radarparet Chris Miller og Phil Lord («Det regner kjøttboller», «Lego-filmen»). Et familiedrama om det dysfunksjonelle forholdet mellom en far og datter og en kommersiell storfilm som appellerer like mye til oss voksne som barn.

[ Familien Mitchell er et rent overskuddsprodukt på Netflix (+) ]





Carey Mulligan i britiske «The Dig». (Netflix)

«The Dig»

«The Dig» er et stilltiende og svært britisk drama drevet fram av gode skuespillere og en skattejakt som oser av historie og kulturell ballast. Når britisk film trår til med sine beste skuespillere og satser på en virkelighetsbasert historie som befinner seg et sted mellom kos, krig og kosmos, kan det vanskelig bli feil. Carey Mulligan og Ralph Fiennes spiller de fremste rollene i denne filmen om det såkalte Sutton Hoo-funnet i gravhauger på landsbygda i Suffolk, akkurat i det landet sto på terskelen til krig med Tyskland. Et funn fra anglosaksisk tid, i størrelse og betydning like sentralt som Oseberg-skipet i Norge. Carey Mulligan spiller den unge enken Edith som sitter på en stor eiendom, og hun har en fornemmelse om hva som gjemmer seg under jordlaget. Fra det lokale museet i Ipswich rekrutterer hun Basil Brown (Fiennes) , en selvlært arkeolog, stoisk, fåmælt og med ryggen rak, en belest amatør som til og med skal ha noen norske bøker i bagasjen. Det vil ikke spolere mye å si at det ligger like mange følelser under overflaten som det finnes skatter i jordhaugene, men sistnevnte er atskillig lettere å bringe til overflaten.

[ «The Dig» er et stilltiende og svært britisk drama drevet fram av gode skuespillere og en skattejakt som oser av historie og kulturell ballast (+) ]





Rami Malek i «Bohemian Rhapsody». (Fox)

«Bohemian Rhapsody»

Filmen om Freddy Mercury i supergruppa The Queen tåler både ett og to gjensyn, og er et svært godt valg foran mer opplagte «reprisefilmer». Mercury er et av de største popkulturelle fenomenene vi noensinne har sett, en flamboyant popstjerne utenom det vanlige og en mann som flyttet grenser både for seg selv og andre. Han døde av AIDS-komplikasjoner i 1991, bare 45 år gammel. Rami Malek gjør en kraftprestasjon i rollen som Mercury, i en film som er noe preget av å være en offisiell «biopic», men som uhemmet dyrker musikken, popkulturen, de bransjemessige konfliktene og en rockestjerne som gikk sine egne gullbelagte veier inn det være seg triumf eller tragedie. Filmens avsluttende rekonstruksjon av Live Aid-konserten er noe av det mest rørende som er laget for en musikkfilm av dette formatet.

[ Rapsodi i rock: Queen var elsket og hatet ]





Amanda Seyfried som Marion Davies og Gary Oldman som Herman Mankiewicz i Mank. (Netflix)

«Mank»

David Finchers film er den filmen med flest nominasjoner foran Oscar-utdelingen 2021, med hele ti muligheter til å vinne den gjeve statuetten. Det er «Seven»-regissørens første film på over seks år, et personlig lidenskapsprosjekt og et sjeldent mesterverk på over tre timer og i svart hvitt. Det er også et solid stykke Hollywood-nostalgi, om samarbeidet mellom regissøren Orson Welles (Tom Burke) og manusforfatter Herman J. «Mank» Mankiewicz (Gary Oldman) da de lagde det som anses som verdens beste film, «Citizen Kane» (1941).





Alicia Vikander som en AI-robot i «Ex Machina». (Netflix)

«Ex Machina»

«Ex Machina» har funnet sin plass på Netflix, og med det er et lite stykke norsk natur og arkitektur (Valldal på Sunnmøre) på plass. I en film om kunstig intelligens, skapt av kultforfatteren Alex Garland, er svært lite det man tror i forkant. Dette er et psykologisk drama med roboter og cyborger, og med Alicia Vikander i rollen som en intelligent robot som skal testes av IT-forsker (Domhnall Gleeson), og som viser seg å ikke bare være intelligent, men også utstyrt med følelser.

[ Holder kortene tett til brystet ]





ROMA Marina de Tavira i Roma, regissert av Alfonso Cuarón. (Photo by Carlos Somonte/Photo by Carlos Somonte)

«Roma»

Med den flere ganger Oscar-belønnede «Roma» har Alfonso Cuarón laget en sterk film med utgangspunkt i barnepiken han vokste opp med. I nydelig svarthvitt leier han oss inn i den allmenne følelsen av hvordan man som voksen betrakter barndommen gjennom et slør av innfall og situasjoner, hvor detaljene blåses opp mens de livsforandrende hendelsene blir desto mer uhåndgripelige. Skildringen av så vel den stillestående som den frenetiske hverdagen skaper et klokt og visuelt storverk av en film. Den ble den første Netflix-filmen som vant hovedprisen på en av de største filmfestivalene, Gulløven i Venezia, før den gikk videre til Oscar-suksess.





Charlize Theron, Nicole Kidman og Margot Robbie i «Bombshell». (Nordisk Film Distribusjon)

«Bombshell»

Det er også laget en TV-serie om metoo-avsløringene som felte Fox News-sjefen Roger Ailes og skapte en av de største skandalene i USAs politiske mediemiljø, da med Russell Crowe i Ailes-rollen. I «Bombshell» er det John Lithgow som gjør en forrykende tolkning av den mektige mediemogulen og overgriperen. Bak det hele spiller Donald Trumps valgkamp en viktig rolle, alt mens noen av USAs mest kjente TV-ankere og journalister i Fox News tar bladet fra munnen og forteller hva de har opplevd. Det utløser en makt- og kjønnskamp som på ingen måte har et gitt utfall. Fox News-kvinnene Charlize Theron, Nicole Kidman og Margot Robbie er alle sterke i sine roller som varslere.

Daniel Craig og Ana de Armas i «Knives Out». (Claire Folger/Claire Folger)

«Knives Out»

Rian Johnsen har laget en herlig, snakkesalig og «klassisk» krim med Daniel Craig i rollen som detektiven Benoit Blanc som utnevner en ung pårørende (Ana de Armas) til mordofferet til sin assistent. Hercule Poirot-fans bør kjenne sin besøkelsestid, for «Knives Out» er et skarpslipt mordmysterium av det tilsynelatende tradisjonelle lukkede rom-slaget, med et fargerikt persongalleri og giftige relasjonsbånd på tvers av generasjonene.





Trial of the Chicago 7. (Niko Tavernise/NETFLIX © 2020/Niko Tavernise/NETFLIX © 2020)

«The Trial of the Chicago 7»

Manusforfatter Aaron Sorkin er kjent for politiske dramaer, og her går han selv bak kamera og filmatiserer en historie som har Vietnamkrigen som bakteppe på samme tid som Martin Luther King Jr. og Robert F. Kennedy blir drept. Resultatet er en rekke Oscar-nominasjoner, blant annet beste film og en skuespillernominasjon til Sacha Baron Cohen, som selv har fått en rekke nominasjoner for Borat-oppfølgeren «Borat Subsequent Moviefilm». I 1968 barket fredsdemonstranter og rasende politistyrker sammen under demokratenes landsmøte i Chicago, og på politisk topplan utpekes åtte venstreradikale aktivstledere som stilles for retten beskyldt for å ha konspirert og framprovosert vold.

[ Begjæret kan bygge opp det troen har revet ned (+) ]





Sophia Loren i «Med livet foran seg» («The Life Ahead») (Netflix)

«The Life Ahead»

Legendariske Sophia Loren skinner i «The Life Ahead» («Med livet foran seg»), i rollen som jødisk holocaust-overlever og tidligere prostituert som på sine eldre dager har åpnet hjemmet sitt for barn av andre prostituerte. Hun knytter et tett bånd til en av de småkriminelle guttene hun blir bedt om å ta seg av, 12-åringen Momo (Ibrahima Gueye). Løftet han gir henne da hun begynner å miste seg selv mentalt skal bli av avgjørende betydning for mange. Dette italiensk dramaet er regissert av Edouardo Ponti, sønn av Sophia Loren og Carlo Ponti, og er dessuten en nyinnspilling av filmen som i 1973 het Madam Rosa, basert på en roman av Romain Gary. Loren kunne fortjent en Oscar-nominasjon, men den ene filmen har fått går til den italienske popstjernen Laura Pausini for sangen «Lo Si».