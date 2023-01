Nå går «Narvik» til topps også på Netflix

– Dette er kjempepositivt. Det viser det vi hele tiden har trodd: At historien vi forteller i «Kampen om Narvik» har interesse utenfor Norge, sier produsent Aage Aaberge.

Nettstedet Flixpatrol overvåker seertall for Netflix og andre strømmetjenester internasjonalt. Mandag denne uka ble «Kampen om Narvik» sluppet på Netflix i et begrenset antall territorier, 86 land ifølge Flixpatrol, under tittelen «Narvik». I alle de 86 landene er «Narvik» blant Netflix ti mest sette filmer, ifølge Flixpatrols lister. I 49 av landene, blant andre USA, er «Narvik» Netflix’ mest sette film, ifølge Flixpatrols lister.

De offisielle tallene fra Netflix kommer først neste uke. Da den norske filmen «Troll» gikk til topps på Netflix-listene i desember, var Flixpatrol først ute med tallene.

«Kampen om Narvik», regissert av Erik Skjoldbjærg, hadde norsk kinopremiere 25. desember. Den er ennå ikke tilgjengelig på Netflix i Norge. Sist uke passerte «Kampen om Narvik» 400.000 kinobesøk og er den mest sette norske kinofilmen fra 2022.

Det var avisen Fremover som først meldte at «Kampen om Narvik» nå var sluppet på Netflix.

Tidlig avtale

Produsent Aage Aaberge forteller at Netflix viste interesse for filmen allerede på manusstadiet, og inngikk avtale om internasjonalt salg av strømmerettighetene for flere år siden. Men koronapandemien forsinket både innspillingen og premieren på «Kampen om Narvik». Det skapte komplikasjoner for både produsentene og Netflix.

Aage Aaberge, filmprodusent Aage Aaberge, produsent Nordisk Film. (Mimsy Moller)

– Vi har hatt krevende og langvarige forhandlinger med Netflix om vilkårene. Vi har fått en avtale med Netflix som ikke er standard. Fordi premieren ble utsatt tre ganger, er det blitt en god del endringer i den opprinnelige avtalen med Netflix, sier Aaberge.

«Kampen om Narvik» skulle opprinnelig hatt premiere 25. desember 2020. På grunn av koronastengte kinoer ble premieren utsatt til 25. desember 2020, så til 25. desember 2021, og deretter til 18. mars 2022. Da ble premieren nok en gang utsatt som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

– Opprinnelig skulle «Kampen om Narvik» slippes over hele verden samtidig, slik Netflix pleier, en viss tid etter kinopremieren i Norge. På grunn av alle forsinkelsene kunne vi ikke holde filmen tilbake lenger, slik at Netflix har lansert den i et begrenset antall land nå. I Norge kommer filmen på Netflix til høsten, opplyser Aaberge.

– For oss er dette en viktig avtale økonomisk. Tidligere solgte vi filmer land for land, det er kostbart og tidkrevende arbeid. Nå kan vi gjøre ett salg til Netflix for alle internasjonale rettigheter, og når ut til et mye større publikum. Det er en helt ny situasjon, sier Aage Aaberge.

– Best på kino

Hjemme i Norge har «Kampen om Narvik»-produsentene ligget lavt Netflix-avtalen, som først ble kjent denne uka.

– Vi har ikke gått ut med dette før nå. I motsetning til mange kolleger velger vi å satse på Norge, og la resten komme naturlig, sier Aaberge, med henvisning til bl.a «Troll» og «Gulltransporten», som begge gikk rett på internasjonale strømmetjenester, uten norsk kinovisning.

– Vi er stolt av at filmen er solgt til Netflix og når et stort publikum verden over. Samtidig har vi lagt vekt på å lage en kinofilm. Jeg mener fortsatt at film best på kino. Jeg tror ikke noen som har opplevd «Kampen om Narvik» i kinosalen, tenker at de heller ville sett den hjemme i stua, sier Aage Aaberge.

[ Regissøren om «Troll»-suksessen: - Bra for norsk film (+) ]

