Hun vant idrettsstevner for å finansiere filmen. Nå kan den vinne Oscar

Rundt 16 år har den skotske tidligere verdensmesteren i triatlon, Lesley Paterson, brukt på å lage film av den klassiske antikrigsromanen «All Quiet on the Western Front».

Den 19. februar vant filmen det britiske filmakademiets høysthengende pris, Bafta, i kategoriene for beste film, beste regissør, beste manus basert på bok, beste film på annet språk enn engelsk, beste kameraarbeid, beste originalmusikk, beste lyd og beste casting.

Sju Baftaer, samt et lass andre priser fra filmfestivaler i mange land, gjør Netflix-filmen «All Quiet on the Western Front», alias «Intet nytt fra vestfronten», til en solid Oscar-kandidat.

Årets beste

Fra før var filmen hyllet at kritikere verden over, inkludert her i Dagsavisen, der den fikk være med på lista over Årets beste filmer fra 2022.

Det er særlig regissør Edward Berger som har fått sin velfortjente hyllest for «All Quiet on the Western Front».

Men det er manusforfatter Lesley Paterson som er den største helten bak filmen, som nå kan strømmes på Netflix.

«All Quiet on the Western Front»

I flere år var Lesley Paterson profesjonell triatlet, altså utøver i idretten som består av svømming, sykling og løping i samme konkurranse. Hun vant flere skotske mesterskap, og fikk gull i VM som del av det britiske landslaget, men la egentlig opp da hun var midt i 20-åra. Da gjorde en endring i reglene at hun ikke klarte å kvalifisere seg til Commonwealth Games i 2002, skriver The Guardian.

The 2023 BAFTA Film Awards Lesley Paterson poserer med Bafta-prisen for beste manus på Netflix-filmen All Quiet on the Western Front. (HENRY NICHOLLS/Reuters)

Parallelt med triatlonkarrieren, hadde Paterson studert litteratur. Hun var interessert i å skrive selv, gjerne filmmanus.

Før universitetet, på videregående, leste hun den klassiske romanen som på engelsk heter «All Quiet on the Western Front», av tyske Erich Maria Remarque.

Sparker oppover

På norsk heter boka «Intet nytt fra vestfronten». Det er også navnet på filmen på norske Netflix.

Erich Maria Remarques roman skildrer det brutale livet i skyttergravene i første verdenskrig, gjennom øynene på en ung tysk soldat. Han verver seg av idealisme, sammen med vennene sine, men blir kjapt desillusjonert. Målet går fra å bli en krigshelt, til å overleve. Rundt ham dør folk i hopetall.

– Temaet, at man sviktet den unge generasjonen, betyr mye for meg. Jeg har alltid sparka oppover. Jeg heier på vanlige folk, befinner meg på venstresida, sier Paterson til avisa The Scotsman.

Laber interesse

Da ektemannen fikk jobb i California, fulgte hun med. Lesley Paterson tok en mastergrad i teater. Planen var å bli skuespiller. Men karrieren tok aldri av. Etter hvert fant hun ut at det var innen manusarbeid og filmproduksjon hun heller ville jobbe.

Drømmen var å lage film av «Intet nytt fra vestfronten».

Problemer var bare at ingen andre tente på ideen. En tyskspråklig film om første verdenskrig, sett fra tyskernes ståsted? Attpåtil uten store hollywoodstjerner? Nei takk, ellers takk.

Ny regning: $10.000

Å lage film er dyrt. Paterson måtte først kjøpe rettighetene til å gjøre om boka til filmmanus, fra forfatterens familie. Manusutvikling koster også penger. Og da har man ikke engang begynt arbeidet med å finne rett regissør, de rette skuespillerne og alt det andre personellet, eller på selve filminga.

Paterson brukte alt hun hadde av sparepenger, og refinansierte huslånet. Men hun manglet fortsatt finansiering. Skuespillere, inkludert Harry Potter-berømte Daniel Radcliffe, hadde først sagt ja, siden nei, det samme hadde regissører og andre aktører, skriver The Guardian.

Da hun fikk en regning på 10.000 dollar for at ikke rettighetene til bokmanuset skulle utløpe, var hun så godt som blakk.

Plan: Vinne triatlon

Men ikke rådløs. Hun fant nemlig en triatlon-konkurranse med 10.000 dollar i premie til vinneren. Det kunne gå. Lesley Paterson meldte seg på, og trente hard. Lå godt an til å vinne. Hun hadde gjort det før, brukt prispenger fra triatlonstevner for å finansiere filmdrømmen om «Intet nytt …».

Så krasja hun på terrengsykkel, dagen før konkurransen. Skuldra fikk en skikkelig smell.

– Jeg visste ikke da at den var brukket. Men jeg kunne ikke løfte armen. Hva faen skulle jeg gjøre? Jeg diskuterte med mannen min. Åssen skulle jeg klare å svømme, eller holde meg fast på sykkelen? «Du er god til enarmssvømming», svarte han. Og jeg tenkte «det stemmer, jeg kan klare det», forteller Paterson i et intervju med The Guardian.

Heltefortelling

Noe hun gjorde. Hun ikke bare gjennomførte triatlonkonkurransen. Hun vant, skriver The Guardian. Selv om hun måtte svømme 1500 meter og styre sykkelen gjennom 40 kilometers terrengsykling med kun en arm, før hun løp 10 kilometer i terrenget.

Prispengene gikk til å fornye rettighetene til manuset.

Og resten er, som det heter, historie. En historie som like gjerne kunne vært en film, der helten lykkes mot alle odds.

Manusforfatter

Over 16 år brukte Lesley Paterson rundt 200.000 dollar, altså over to millioner kroner, bare på å beholde manusrettighetene. Hun skrev selv manuset, som siden ble bearbeidet sammen med Ian Stokell og regissør Edward Berger.

I 2020 ble det kjent at Netflix ville produsere filmen, at den skulle lages på tysk, og at Edward Berger skulle regissere. Filmen hadde premiere på Toronto filmfestival i september, og Netflix-premiere en måned etter.

Da den kom ut, var Ukraina-krigen i full rulle. «All Quiet …» ble uhyggelig aktuell.

Nå også som en sannsynlig deltaker i kampen om Oscar-priser.

