Norsk film invitert til prestisjefull filmfestival

– Det er veldig kult, jeg hadde ikke turt å håpe på så mye.

Det sier Franciska Eliassen (25) til Dagsavisen. Hennes debutspillefilm «Den siste våren» er invitert til konkurranse på den prestisjefulle sveitsiske filmfestivalen i Locarno, skriver Norsk filminstitutt (NFI). Filmen er spilt inn på Gimsøya og Kabelvåg i Lofoten og skrevet, produsert og regissert av Eliassen.

Årets filmfestival i Locarno er den 75. og finner sted fra 3. til 13. august. Filmfestivalen foregår utendørs på Piazza Grande, med plass til 8.000 tilskuere, og regnes som en av de viktigste i Europa. Det var blant annet der, med en stor utendørsvisning i Locarno, at den norske filmen «Hodejegerne» (2011) av Morten Tyldum begynte sitt lange internasjonale liv.

«Den siste våren» har verdenspremiere i Locarno onsdag 8. august 2022, med pressevisning dagen før.

Franciska Eliassens har skrevet, produsert og regissert sin først spillefilm, som skal ha verdenspremiere i Sveits. (Privat)

Klima som rød tråd

Videre skriver NFI at «Den siste våren» er invitert i konkurranseseksjonen for 1. og 2.-gangsregissører, i tillegg til å være nominert til den nye priskategorien «Green Pardo WWF», som skal gis til en film som retter søkelyset mot verdier som bærekraft, økologi og forholdet mellom arter.

– Jeg er veldig glad, for at den er invitert i konkurranseprogrammet, men også at den er nominert til en grønn pris. Det var akkurat det jeg ville, sier Eliassen.

Filmen foregår i en liten bygd i Lofoten i Nord-Norge, der Eira lever i skyggen av sin briljante og rebelske eldre søster Vera. Noe er i ferd med å skje med Vera, og for å forstå hva, begynner Eira å lese dagboken hennes. Hun trer inn i Veras univers av intenst lys, glitter, mytologi og et håp om en vakrere verden. Men dagboken avslører også et mørke Eira ikke vet hvordan hun skal håndtere.

Eliassen har selv studert i Kabelvåg, da hun tok en bachelor ved Norland kunst- og filmhøyskole. Til høsten begynner hun på en master i billedkunst ved Kunsthøyskolen i Oslo. Klima er Eliassens hjertesak, hun er selv miljøaktivist og miljøet har derfor en sentral rolle i filmen. At det blir sett og anerkjent av filmfestivalen i Locarno, synes hun er veldig fint.

– Jeg har jobbet mye med mennesker og natur i mine kunstprosjekter. Blant annet har jeg bodd ute i ett og et halvt år, i en jordhytte jeg lagde selv, som en del av et kunstprosjekt. Det var der jeg skrev manuset til filmen, hvordan vi skal og bør utvikle vår relasjon til naturen føles som en rød tråd i hele prosessen med å lage denne filmen, sier hun.

[ Malling og moskusen går til filmen ]

Amanda-vinner i hovedrolle

I sin første spillefilm har Eliassen blant annet kapret en prisbelønt skuespiller. Rollene som de to søstrene spilles av Ruby Dagnall og Keira Lahart. Dagnall har spilt i Joachim Triers «Verdens verste menneske» og vant i 2017 Amanda for beste skuespiller for sin rolle i Sara Johnsens «Rosemari» (2016). Hun har også spilt i NRK-suksessen «Skam» og «Amundsen» (2019). Lahart på sin side, har hatt mindre roller i TVNorge serien «Aldri voksen» og filmen «The rules for everything» (2017).

Eliassen la ut et Facebook-innlegg der hun spurte om noen var interessert i å spille i filmen hennes, og da begynte arbeidet med å finne de rette skuespillerne.

Ruby Dagnall i «Den siste våren». (Franciska Eliassen)

– Jeg måtte finne noen med rett energi, og følte at Ruby sine øyne utstrålte akkurat det jeg lette etter. Det viste seg å stemme, hun er opptatt av mye av det samme som meg og er interessert i å eksperimentere med de temaene filmen tar for seg.

Lahart tok kontakt med Eliassen gjennom Facebook-innlegget.

– Det var en spennende prosess. Jeg måtte sørge for å finne noen som kunne passe som søstre. Keira har vært veldig hyggelig å jobbe med og er superengasjert. Hun var bare 12 år da vi spilte inn filmen, men er veldig proff, kul og tok utfordringene på strak arm, sier Eliassen.

[ Tordengud i midtlivskrise ]

Står for det meste selv

Filmen ble spilt inn før pandemien, i 2019. Da Eliassen ble rammet av en hjernerystelse og ikke kunne ha mye skjermtid på et år, måtte hun legge prosjektet på hylla.

– Det har vært en lang prosess, sier hun.

Franciska Eliassen har selv regissert, skrevet manus, klippet filmen, gjort lyddesign og produsert «Den siste våren». Med seg på produksjon har hun Marte Hansen (Hummelfilm) og Håkon Ludvik Grønvold (Filmreaktor), mens Henrik Lande står for foto. Det var mye å sette seg inn i, forklarer Eliassen.

– På studiet var de veldig opptatt av at vi skulle kjenne til alle rollene, men jeg vet nå at det er altfor mye jobb å ta ansvar for alle leddene selv. Det er ikke bærekraftig, og anbefales ikke, sier hun med en lett latter, og legger til at hun er takknemlig for at kjæresten og flere andre bidro underveis.

Tidligere har hun laget noen kortfilmer og drevet mye med billedkunst.

– For meg er det ikke så viktig hvilken form kunsten tar, så lenge budskapet kommer fram. Men jeg opplever at film kombinerer mange kunstformer jeg er opptatt av: det visuelle, lyd og musikk.

[ «Beforeigners» er borte: – Dette er bare trist ]

Norsk kortfilm også invitert

NFI kan også melde om at den norsk-guatemalanske kortfilmen Liremu Barana (Soul of the Sea), som vant Gullstolen på kortfilmfestivalen i Grimstad i 2020, er invitert til filmfestivalen i Locarno i kategorien Open Doors. Den er skrevet og regissert av Caj Cojoc og produsert av Elisa Fernanda Pirir for Mer Film.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen